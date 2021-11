–

November 27, 2021

Esta tarde a partir de las 17 tendr谩 lugar el Festival y Conversatorio 鈥溌ierra para vivir, vivienda digna para habitar!鈥 en la Biblioteca 20 de Diciembre ubicada en Hip贸lito Yrigoyen 514, Bel茅n de Escobar. All铆 se estrenar谩 el documental 鈥淏arrio Stone: Un a帽o de lucha y organizaci贸n鈥, con la presencia de las familias organizadas que a un a帽o de sufrir el desalojo siguen luchando por tierra para vivir.

El siguiente registro pretende dar cuenta de una realidad social acuciante. El 3 de noviembre se cumpli贸 un a帽o del brutal desalojo de 60 familias de Barrio Stone, en Escobar y todav铆a no han tenido ninguna respuesta para resolver su problema habitacional. La gesti贸n del intendente Ariel Sujarchuk ha sido por dem谩s ineficiente para brindarles una soluci贸n, incurriendo en el incumplimiento de los compromisos asumidos.

Lamentablemente no es el 煤nico caso. La crisis habitacional en la provincia de Buenos Aires marca un d茅ficit que alcanza a m谩s de 2 millones de n煤cleos familiares. Distritos enteros donde crecen los asentamientos, que no tienen urbanizaci贸n, ni acceso a derechos b谩sicos como agua potable. Mientras prospera el negocio inmobiliario con el crecimiento de los barrios privados y countries y la especulaci贸n del precio de la tierra, la mano dura y la violencia es para la gran mayor铆a que no puede acceder a un pedazo de tierra para vivir.

El ejemplo de lucha y organizaci贸n que a un a帽o dejan las y los vecinos de Barrio Stone nos impulsa a seguir en la senda de la m谩s activa participaci贸n ante cada injusticia

隆Tierra para vivir y producir!

隆Basta de especulaci贸n inmobiliaria!

隆Basta de desalojos!

Realizaci贸n

La Equipa de Prensa FOL Escobar San Fernando

Colaboraci贸n audiovisual

Pachakuti

Omar Bogado

Vecinxs de Barrio Stone

Fuente: http://folweb.com.ar/nota/2045/barrio_stone_un_ano_de_lucha_y_organizacion/