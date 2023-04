–

En 2007, en el curso de los preparativos para acciones contra la Convenci贸n Nacional Republicana de 2008, se form贸 una red insurreccional de anarquistas queer bajo el paraguas Bash Back! (鈥淒evuelve el Golpe鈥). Durante los tres a帽os siguientes, esta red particip贸 en una vibrante serie de confrontaciones, esfuerzos organizativos y publicaciones, ampliando e intensificando la lucha contra la normatividad de sexo y g茅nero. Hoy en d铆a, cuando los fascistas y otros intolerantes renuevan su ataque contra las personas queer y trans y los anarquistas contraatacan, existe una necesidad urgente de renovar la coordinaci贸n y la innovaci贸n. En este contexto, los participantes de la red original Bash Back! han llamado a una nueva convergencia Bash Back! en septiembre de 2023.

En sus propias palabras

Los a帽os transcurridos han estado marcados por la intensificaci贸n de la crisis, la alienaci贸n, la p茅rdida y la lucha. La derecha ya no se esconde detr谩s de eufemismos: quieren exterminar a las personas trans y queer. La izquierda s贸lo ofrece falsas soluciones: votar, donar, asimilarse. Una d茅cada de representaci贸n, de victorias legales simb贸licas, de activismo en las redes sociales y de saturaci贸n del mercado de masas nos ha dejado en peor situaci贸n seg煤n todas las m茅tricas. Nuestros amigos de siempre no nos salvar谩n de las consecuencias de su estrategia de visibilidad vac铆a. La conclusi贸n ineludible es que debemos unirnos para protegernos. La historia confirma el legado queer de construir conexiones en un mundo que nes odia, el legado de la alegr铆a desenfrenada, el legado de devolver los golpes. Los ataques continuar谩n en nuestros clubes nocturnos, bosques, horas de cuentos y hermanos. Para resistir, necesitamos espacios -subterr谩neos si es necesario- para reencontrarnes, espacios para recordar, construir, compartir y conspirar.

Cu茅ntanos sobre la reuni贸n en septiembre. 驴Qu茅 pueden hacer las personas para participar o contribuir?

La fiesta de 2023! Convergence tendr谩 lugar en Chicago del 8 al 11 de septiembre. Estamos invitando a todes nuestres camaradas queer a un fin de semana para establecer conexiones, aprender unos de otros y desarrollar nuevas estrategias y t谩cticas para luchar contra el orden social. Estamos organizando esto porque ha habido tantos ejemplos inspiradores de personas queer que atacan a los fan谩ticos, por ejemplo, los reaccionarios que intentan cerrar los espect谩culos de drag. Sin embargo, todav铆a se necesita una mayor cohesi贸n y elaboraci贸n de estrategias, especialmente a la luz de la escalada de ataques contra las personas queer y trans en todo el pa铆s y en todo el mundo. Por supuesto, estos ataques se producen en el contexto de una crisis de capital profundamente arraigada y en aumento en general y una crisis clim谩tica que se profundiza cada d铆a que pasa.

M谩s espec铆ficamente, existe una necesidad obvia de construir una tendencia queer militante anticapitalista, anti-estatista y anti-asimilacionista. Los liberales y los izquierdistas han impulsado la asimilaci贸n para que las personas queer y trans puedan ser utilizadas como peones pol铆ticos, para ser sacrificadas cuando sea conveniente electoralmente. Cualquier ganancia en la guerra cultural solo ha llevado a la subsunci贸n de lo queer a la l贸gica del capital y la falsa libertad de la pol铆tica de consumo.

En t茅rminos de lo que la gente puede hacer para participar o contribuir, lo principal en este momento es que estamos buscando personas que propongan programaci贸n para la convergencia. Estamos aceptando propuestas hasta el 20 de junio. M谩s all谩 de la programaci贸n, lo m谩s importante que las personas pueden hacer es comenzar a construir relaciones y afinidades con las personas en sus comunidades. Esa siempre ha sido la esencia de Bash Back!; nunca ha sido una organizaci贸n centralizada sino m谩s bien una red para compartir ideas y camarader铆a.





Bash Back! (Devuelve el Golpe) se origin贸 en el per铆odo previo a la Convenci贸n Nacional Republicana de 2008. 驴El hecho de que comenz贸 principalmente en el Medio Oeste en lugar de en las costas influy贸 en su car谩cter y en la forma en que se desarroll贸?

Los or铆genes de Bash Back! est谩n enraizados en un contexto que, una d茅cada y media despu茅s, parece muy lejano. Dos cosas, creo, fueron fundamentales para el clima pol铆tico que dio lugar a Bash Back!: el m茅todo de protesta de salto a la cima y un aumento en la popularidad del anarquismo insurreccional dentro del medio anarquista/radical en ese momento. Por 鈥渟alto de cumbre鈥 me refiero a las grandes manifestaciones contra las reuniones de capitalistas, como la cumbre de la Organizaci贸n Mundial del Comercio en Seattle en 1999 y las reuniones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el G8 y el G20 a lo largo de la d茅cada de 2000. En retrospectiva, estas protestas fueron dram谩ticas y de alto perfil, pero en gran parte simb贸licas. Luego, el anarquismo insurreccional se hizo m谩s popular, especialmente, creo, entre las personas que hab铆an sido politizadas o radicalizadas por el movimiento contra la guerra, pero que tambi茅n vieron ese movimiento como el fracaso total que era. En t茅rminos de t谩cticas, la atenci贸n se centr贸 en los grupos de afinidad y los black blocs.

En ese contexto, la idea original de Bash Back! surgi贸 de la organizaci贸n que iba a perturbar la Convenci贸n Nacional Republicana en Twin Cities (Minneapolis/St. Paul, Minnesota) en 2008. Una sesi贸n de estrategia en Milwaukee en 2007 dio lugar a la idea de un bloqueo queer/trans de el RNC y Bash Back! naci贸 de esa idea inicial.

Una de las cosas m谩s significativas de la iteraci贸n original de Bash Back! es que fue en gran parte un producto de los anarquistas del Medio Oeste. En ese momento, gran parte del activismo queer progresista o 鈥渞adical鈥 m谩s visible proven铆a de las costas, con escenas activistas establecidas que a menudo sofocaban nuevas ideas o estaban bajo el dominio de la ideolog铆a de la no violencia. Tambi茅n hab铆a un grado de elitismo cultural, en el que se supon铆a que ser un 鈥渜ueer radical鈥 ten铆a que ocurrir en las grandes ciudades costeras liberales. So Bash Back!, procedente del Medio Oeste y sin estar en deuda con ninguna escena 鈥渜ueer radical鈥 establecida, abri贸 nuevas posibilidades para la militancia, especialmente en la resistencia directa a las iglesias extremadamente anti-queer, los pol铆ticos y otra variedad de agresores gay de ese momento.





Cuenta algunos de los principales eventos, luchas y casos judiciales en la primera fase de Bash Back!

Esta es una pregunta dif铆cil de responder, porque sucedieron muchas cosas en todo el pa铆s debido a Bash Back. Pero un par de cosas que me parece importante destacar:

DNC/RNC 2008: El naciente Bash Back! La red particip贸 en protestas en Denver (para la Convenci贸n Nacional Dem贸crata) y Twin Cities (para la Convenci贸n Nacional Republicana)

El naciente Bash Back! La red particip贸 en protestas en Denver (para la Convenci贸n Nacional Dem贸crata) y Twin Cities (para la Convenci贸n Nacional Republicana) Pittsburgh 2009: Bash Back! realiz贸 una marcha ruidosa en Pittsburgh durante la Cumbre del G20.

Bash Back! realiz贸 una marcha ruidosa en Pittsburgh durante la Cumbre del G20. Monte. Hope Church: En noviembre de 2008, Bash Back! interrumpi贸 un servicio dominical en una megaiglesia notoriamente antigay en Lansing, Michigan. Esto llev贸 a una demanda de Alliance Defending Freedom contra Bash Back! Eso, despu茅s de una lucha legal de varios a帽os, result贸 en una orden judicial permanente contra las interrupciones de la iglesia.

En noviembre de 2008, Bash Back! interrumpi贸 un servicio dominical en una megaiglesia notoriamente antigay en Lansing, Michigan. Esto llev贸 a una demanda de Alliance Defending Freedom contra Bash Back! Eso, despu茅s de una lucha legal de varios a帽os, result贸 en una orden judicial permanente contra las interrupciones de la iglesia. Campa帽a Venga a Duanna: En febrero de 2008, Duanna Johnson, una mujer trans negra, fue golpeada por agentes de polic铆a en Memphis, Tennessee. Fue asesinada en noviembre de 2008, presumiblemente por los polic铆as que la golpearon meses antes. Esto provoc贸 una campa帽a en Memphis para vengar su muerte.

Participantes en Bash Back! Lansing, entrevistado en la revista Details despu茅s de interrumpir el servicio en una megaiglesia homof贸bica.

Adem谩s, Bash Back! organiz贸 tres convergencias:

Chicago 2008: 茅ste se centr贸 en la planificaci贸n de acciones en torno a la DNC/RNC en el verano de 2008.

茅ste se centr贸 en la planificaci贸n de acciones en torno a la DNC/RNC en el verano de 2008. Chicago 2009: esto se centr贸 m谩s en desarrollar Bash Back! como tendencia, construyendo conexiones y agudizando nuestros ataques al orden social. Una marcha callejera en Boystown, el barrio gay de Chicago, fue atacada por la polic铆a. Esto provoc贸 un mont贸n de conflictos dentro de la convergencia entre aquellos que lucharon contra la polic铆a y los tipos liberales/pol铆ticos de identidad que presionaron por la no violencia frente a la violencia policial.

esto se centr贸 m谩s en desarrollar Bash Back! como tendencia, construyendo conexiones y agudizando nuestros ataques al orden social. Una marcha callejera en Boystown, el barrio gay de Chicago, fue atacada por la polic铆a. Esto provoc贸 un mont贸n de conflictos dentro de la convergencia entre aquellos que lucharon contra la polic铆a y los tipos liberales/pol铆ticos de identidad que presionaron por la no violencia frente a la violencia policial. Denver 2010: esta fue la 煤ltima convergencia de la iteraci贸n original de Bash Back!; la misma divisi贸n pol铆tica liberal/identitaria versus insurrecci贸n queer fue el elefante en la sala para toda esta convergencia. Estas tensiones eran tan palpables como insuperables, por lo que Bash Back!, en su iteraci贸n original, fue declarado muerto.

Sin embargo, estos aspectos destacados ni siquiera ara帽an la superficie de lo que Bash Back! hizo. Los comit茅s de todo el pa铆s estuvieron involucrados en innumerables actos de vandalismo, numerosos enfrentamientos callejeros con la polic铆a, protestas contra los asimilacionistas y exterminadores, ataques f铆sicos a los fan谩ticos e innumerables actos de propaganda. Estas cosas son el legado de Bash Back!

Promoci贸n para el 2010 Bash Back! convergencia en Denver, Colorado.

Cu茅ntanos c贸mo Bash Back! trabaj贸 a partir de marcos de pol铆ticas de identidad existentes a fines de la d茅cada de 2000, pero tambi茅n los presion贸.

Cuando Bash Back! estaba comenzando, la ideolog铆a de la no violencia ten铆a un dominio absoluto en el medio activista. En t茅rminos de pol铆tica de identidad, muchos de estos activistas liberales/鈥渞adicales鈥 supon铆an que cualquier confrontaci贸n era inevitablemente impulsada por hombres blancos heterosexuales machos de clase media/alta y, por lo tanto, era racista/sexista/homof贸bica porque las personas queer/trans, las mujeres y las personas de color ser铆an las m谩s afectadas por la represi贸n y la violencia policiales. Bash Back! empuj贸 directamente contra esa narrativa; esa fue una gran parte del drama en torno a la convergencia de Chicago 2009. Algunas personas realmente no pod铆an creer que las personas queer/trans, los pobres, las mujeres y las personas de color tuvieran capacidad para luchar contra la polic铆a o ser m谩s conflictivos. Parte del atractivo de Bash Back! era que las personas marginadas luchaban sin disculpas de una manera concreta. En un sentido muy pr谩ctico, Bash Back! estaba a favor de la violencia, y la gente no estaba acostumbrada a escuchar esta perspectiva de los grupos marginados.

Adem谩s, Bash Back! siempre tom贸 una postura contra la asimilaci贸n y la pol铆tica de identidad liberal que vio la representaci贸n social/pol铆tica/econ贸mica como un objetivo final. Entonces, cuando temas como el matrimonio homosexual y el servicio militar eran los grandes temas para las principales organizaciones LGBT, Bash Back! se opuso firmemente a esto, e incluso apunt贸 a grupos como la Campa帽a de Derechos Humanos y los Dem贸cratas de Stonewall por ser asimilacionistas o por vender a las personas trans para obtener ganancias pol铆ticas.

Un cartel de Bash Back! que se opone a la campa帽a asimilacionista para hacer que las fuerzas armadas sean m谩s inclusivas.

En un nivel m谩s abstracto, creo que los enfoques competitivos de la identidad fueron en realidad una parte central de por qu茅 la iteraci贸n original de Bash Back! disuelto. Hubo un espectro de puntos de vista sobre la identidad en Bash Back! Por un lado, ten铆as una tendencia fuertemente influenciada por el nihilismo queer y el anarquismo insurreccional; para este campo, la identidad queer era una identidad de oposici贸n al orden social capitalista y su heteronormatividad. Luego, por otro lado, hubo un enfoque m谩s positivo de la identidad queer; positivo en el sentido de que no se basaba en la oposici贸n pol铆tica al orden social, sino que estaba m谩s ligado a la experiencia de g茅nero/sexualidad de un individuo. Porque Bash Back! era una organizaci贸n basada en la identidad, estas interpretaciones contrapuestas de lo queer llevaron a visiones contrapuestas para Bash Back!, que finalmente disolvi贸 la red.

驴Qu茅 ha cambiado desde el apogeo de la red original? 驴Qu茅 tiene que ofrecer el modelo Bash Back! hoy?

El Bash Back! original comenz贸 justo antes de la crisis econ贸mica de 2008. Parece como si hubi茅ramos estado pasando de una crisis a otra desde entonces, y adem谩s de eso, las crisis se est谩n intensificando. Creo que ese es probablemente el mayor cambio desde Bash Back! primero comenz贸; la permanencia de la crisis y el tipo de desesperanza sobre el futuro realmente no se hab铆an establecido en ese momento. Sol铆a ser controvertido decir que las cosas iban a seguir empeorando y que efectivamente no ten铆amos futuro; ahora, ese es el entendimiento com煤n de la dif铆cil situaci贸n de los millennials/Generaci贸n Z. Entre la crisis aparentemente permanente del capitalismo y el desastre clim谩tico en curso, las cosas parecen m谩s sombr铆as ahora que antes.

Bash Back! participando en la acci贸n antifascista en un momento de menor conflictividad social.

Pero por otro lado, creo que muchas de las ideas que se estaban popularizando no solo en Bash Back! pero tambi茅n en el medio anarquista m谩s ampliamente en esa era han ganado tracci贸n de una manera que abre mucho potencial. Por ejemplo, el concepto de abolici贸n de las prisiones y la idea de ayuda mutua se han extendido al discurso m谩s amplio. La organizaci贸n laboral tambi茅n ha crecido en sectores que antes parec铆an inalcanzables, y parece que eso tambi茅n ha llevado a un aumento en la conciencia de clase. M谩s a lo largo del enfoque de Bash Back!, la idea de que las personas no sean binarias o de g茅nero tambi茅n se ha convertido en la corriente principal de una manera que al menos no hubiera anticipado, dado el clima social en que Bash Back! existi贸 originalmente.

Sin profundizar demasiado en el an谩lisis econ贸mico, creo que es indiscutible que las contradicciones del capitalismo se han vuelto m谩s evidentes en los 煤ltimos a帽os. Y la historia nos muestra bastante claramente que las crisis en el capitalismo se traducen en un aumento de la pol铆tica reaccionaria y la represi贸n. Hist贸ricamente, podemos mirar el ejemplo de Magnus Hirschfeld, quien fue uno de los primeros defensores de las personas queer y trans en Berl铆n en la d茅cada de 1930. La gente sabe que los nazis quemaron libros; lo que a menudo se pierde es que quemaron la biblioteca del Institut f眉r Sexualwissenschaft de Hirschfeld, que fue quiz谩s la primera organizaci贸n que defendi贸 y apoy贸 espec铆ficamente a las personas queer y trans. Entonces, hay una historia clara de que las personas queer y trans fueron los primeros objetivos durante los momentos reaccionarios de la historia.

En 煤ltima instancia, eso es lo que hace que el momento actual sea tan importante y creo que podemos aprovechar las lecciones de la era inicial de Bash Back!. Creo que la fuerza fundamental de Bash Back! La red estaba enfocada en construir poder no solo fuera del estado y el capitalismo, sino tambi茅n en una firme oposici贸n al mismo. Esto es realmente importante, porque el argumento de venta del Partido Dem贸crata en los 煤ltimos a帽os ha sido que las cosas ser谩n a煤n peores si los republicanos tienen el control. Y eso encubre el hecho de que el Partido Dem贸crata es, en 煤ltima instancia, un partido del capitalismo; no tienen la capacidad ni la voluntad de mejorar las cosas para las personas. Todo lo que ofrecer谩n es una especie de descenso controlado al fascismo, y el precio es la asimilaci贸n. La alternativa, por supuesto, es el enfoque exterminador absoluto de los republicanos.

Bash Back! rechaz贸 la pol铆tica asimilacionista, estatista y capitalista de las principales organizaciones LGBT en ese momento y se centr贸 en que las personas queer construyeran una comunidad entre camaradas, practicaran la ayuda mutua y la solidaridad, y atacaran al estado, a los capitalistas y a los reaccionarios. Es la militancia sin disculpas e intransigente que fue, creo, la contribuci贸n m谩s importante de Bash Back! y debe ser el enfoque en el futuro.





驴C贸mo puede la gente involucrarse? 驴Cu谩les son algunas t谩cticas y estrategias que las personas pueden emplear en sus propias comunidades de manera continua, de modo que esto no sea solo una convergencia, sino el surgimiento de una nueva ola de impulso en todo el continente?

Es dif铆cil decir exactamente c贸mo involucrarse con Bash Back!. Obviamente, queremos que la gente venga a la convergencia y comparta ideas, haga conexiones y construya lazos de solidaridad. Pero en t茅rminos de c贸mo involucrarse, no hay una respuesta realmente f谩cil. Parte de lo que hizo a Bash Back! tan importante era que era una red bastante flexible con cap铆tulos aut贸nomos que hac铆an lo que ten铆a sentido para las personas involucradas en esos cap铆tulos a nivel local. Pero en t茅rminos generales, Bash Back! se ha centrado en confrontar a los fan谩ticos, la ayuda mutua, la autodefensa y la propaganda. Fundamentalmente, tiene que haber un entendimiento de que el estado no nos va a proteger, que los pol铆ticos no nos proteger谩n, que tenemos que construir la solidaridad dentro de nuestras comunidades como una cuesti贸n de supervivencia. Por eso, generar confianza y compa帽erismo es fundamental. Enfrentarnos a aquellos que nos destruir铆an es esencial. Y en un mundo que busca mantenernos miserables, las expresiones y celebraciones de alegr铆a queer son esenciales.





En cuanto a la orientaci贸n, el antiguo Bash Back! Los puntos de unidad son un buen punto de partida:

Lucha por la liberaci贸n. Nada m谩s y nada menos. El reconocimiento estatal en forma de instituciones opresivas como el matrimonio y el militarismo no son pasos hacia la liberaci贸n sino hacia la asimilaci贸n heteronormativa. Un rechazo al capitalismo, al imperialismo y a todas las formas de poder estatal. Oponerse activamente a la opresi贸n tanto dentro como fuera del 鈥渕ovimiento鈥. No se debe tolerar el racismo, el patriarcado, el heterosexismo, el sexismo, la transfobia y todo comportamiento opresivo. Respetar la diversidad de t谩cticas en la lucha por la liberaci贸n. No condene una acci贸n 煤nicamente porque el Estado la considera ilegal.

T煤 tambi茅n puedes ser Bash Back! 隆Organiza un cap铆tulo y act煤a en tu comunidad!