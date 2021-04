–

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Basha Changuerra, militante antirracista y activista afrofeminista, es diputada de la CUP en el Parlament de Catalunya. Habla del frenazo que Junts Per Catalunya ha dado a la conformación de un gobierno independentista. Explica que “Junts se siente lejos de la renta básica universal, de una energética pública, de que puedan recuperarse pisos de grandes tenedores y bancos para ponerlos al servicio de la población, etc”, pero, a la vez, entiende que “hay una situación de emergencia social que creemos que marca la urgencia, que tendrían que estar priorizando el acuerdo y no se está logrando”. Ante los dos años que se dan para lanzar el referéndum soberanista, dice que hay que poner los mimbres necesarios para cuando se produzca y recalca que “cuando hablamos de referéndum es acordado entre las fuerzas independentistas, en ningún momento estamos hablando de referéndum pactado con el Estado”. Y llama a integrar y tomar medidas positivas ante la emigración y añade que “no hay que dejar ni un poquito de aire al fascismo”.

¿Cómo se encuentra la conformación del Gobierno catalán tras el acuerdo de la CUP con ERC?

En este momento estamos ya pendientes de la última convocatoria del pleno de investidura. Estamos ultimando el plazo en tiempo legal, antes de que termine, que nos obligaría a convocar nuevas elecciones. Así que esperamos que se resuelva satisfactoriamente y podamos evitar la nueva ronda.

Nosotras seguimos trabajando con ERC en la profundización del acuerdo, que es el mandato que nos dio nuestra militancia tras valorarlo y, por otro lado, también seguimos con reuniones con Junts Per Catalunya y también con reuniones en el espacio a tres para intentar que tengamos un resultado satisfactorio en plazo. Pero va lento, sí.

¿El plazo termina el 26 de mayo?

Así es, si no voy equivocada, sería la última posibilidad para evitar ir a elecciones.

¿Por qué Junts Per Catalunya está alargando este plazo? Supongo que os habrán dicho alguna razón, ¿qué temen?

Ellos aluden a diversas cuestiones, pero lo que en general argumentan es que buscan un pacto estable para la legislatura y que los consensos sean lo más estables y perdurables en el tiempo para facilitar esta estabilidad del Gobierno, que es lo que buscan. Según nos dicen, está en juego la estrategia que se siga en el Congreso español o el Procès independentista en el exterior en el consenso para la República, en fin. Ellos aluden diferencias, no quiero decir excusas, pero sí motivos, para ir frenando su voto favorable.

Para nosotros, en cualquier caso, la valoración que hacemos de esto, como ya dijimos en la última convocatoria del pleno de investidura, que hay una necesidad de urgencia, de avanzar, sobre todo de cara lo que es la población en una serie de casuísticas que necesitan que empiece la legislatura para comenzar a poner todas las herramientas que un gobierno provisional, como el que tenemos ahora, no da o no permite. Y, por lo tanto, encontramos una absoluta falta de conexión con la realidad cuando vemos la situación que tenemos en la calle. O con el tema de los ERTEs, que se acaban en mayo y va a traer muchísima cola. El tema de los desahucios, que el Gobierno estatal dice que prorroga el decreto, pero el propio decreto no evita los mismos. Hay una situación de emergencia social que nosotros creemos que marca la urgencia, que tendrían que estar priorizando el acuerdo y no se está logrando.

Entonces, nos sorprende y estamos un poco perplejos ante esta parsimonia de avanzar lo antes posible para ponerse a trabajar para el pueblo que, al final, es de lo que se trata.

¿Qué destacarías desde Catalunya del acuerdo que firmasteis con ERC?

Para mi hay cosas destacables como logros de la izquierda como pueden ser la temporización del plan de la renta basica universal, el plan piloto para estudiar los pormenores para ver cómo se puede implementar y cuáles son los retos que presenta; la creación de la energética pública, que es destacable. En general, medidas como la recuperación de pisos vacíos por parte de la Sareb o medidas sanitarias. A nivel de derechos laborales también es muy importante, porque enseguida nos hemos puesto de acuerdo para continuar con la estabilización del sector de los interinos de la función pública y del Estatuto del Trabajo, que es muy importante, porque podrá poner remedio a muchas incongruencias que hay ahora en cuanto a diferentes sectores laborales.

Destacaría estas cosas que son una apuesta que Ezquerra también hace en el sentido de virar más a la izquierda que en otros gobiernos han trabajado, y entendemos que en ese esfuerzo por conseguir consenso han dado un paso más allá al salir de su zona de confort. Y justamente eso es una de las trabas que encuentra Junts, porque el modelo de país que defendemos las diferentes formaciones distan bastante en cuanto a gestión pública, en el concepto de lo público y en el concepto de modelo económico y social que esté mejor para la población. Entiendo que este acuerdo en estos puntos es de interés para la mayoría como se ha visto y les hace sentirse lejos de la renta básica universal, de una energética pública, de que puedan recuperarse pisos de grandes tenedores y bancos para ponerlos al servicio de la población, etc. Ellos se sienten lejos de esas cosas. Estamos esperando que hagan sus contrapropuestas en estas reuniones; cosa, que tampoco está pasando. No dicen qué medidas les chocan y por lo tanto vemos que la cosa va lenta.

¿Hablas de modificar el Estatuto de los Trabajadores sería un estatuto para los y las trabajadoras de Catalunya?

Exacto. Dentro del acuerdo con ERC es algo que se está trabajando sobre temporalización y de presentarlo en el tiempo durante la legislatura, cuáles son las partes a seguir y detallarlo. Pero el punto de partida está fijado.

Hay otro tema que no los has citado, que creo importante, como es el referéndum soberanista, ¿lo aplazáis hasta el año 23?

La movida con esto es que es un plan de legislatura, que sí incluye un referéndum o la herramienta que creamos más necesaria. Para llegar a ese punto no es que demos dos años de margen, ni a la mesa de diálogo ni que aplacemos el referéndum dos años. La cuestión es que nosotras habiendo hecho los deberes y aprendiendo de como han ido las cosas en otras ocasiones, entendemos que sí queremos llegar a ese punto pero, para llegar el día de mañana a la independencia, tienes que tener las estructuras, tener un algo que defender. No podemos declarar la independencia si no tenemos estructurado el Estado y los mecanismos que la sustenten. Nosotros, pensando en esto y en la urgencia de lo social que te decía antes, vamos a conquistar derechos para la población que nos garanticen esa autonomía en esas áreas para poder garantizar esa vida digna sobre todo de las clases populares, y vamos caminando.

También necesitas un tiempo para establecer las medidas para asegurarlas y que esas medidas te permitan defender una independencia que, en un momento dado, puedes declarar. Es un plan de trabajo muy claro que camina hacia la independencia, que culmina en este referéndum y tiene esa clave de referencia de dos años, pero no son dos años de espera, sino de trabajo y de construir soberanía para las clases populares para que garanticen su vida material, mientras llegamos a la independencia,

Y ¿crees que el Gobierno de Pedro Sánchez está por la labor de conceder ese referéndum?

Aquí nosotros entendemos que, tal y como han ido las cosas o como no han ido y el posicionamiento del gobierno más progresista de la histórica, entiéndanse que va entre comillas, no están por la labor de establecer un tipo de referéndum. Nosotros cuando hablamos de referéndum es acordado entre las fuerzas independentistas, en ningún momento estamos hablando de referéndum pactado con el Estado. Para nosotros la cuestión para poder mantener algo así como te decía necesitas toda una estructura y sobretodo todo un movimiento popular y una ciudadanía, una población, que lo sustente y que lo apoye.

Nosotros somos esa transmisión de la voluntad del pueblo dentro de las instituciones, pero tenemos que trabajar conjuntamente. Cuando el Gobierno del Estado ya ha manifestado clara y diáfanamente que no están por esta labor, la cuestión es construir esa soberanía de cara a empoderarnos como unidad para poder mantener ese embate democrático en el que estamos trabajando, claro.

¿Entiendo que os dais estos dos años que quedan para el 23 para elaborar esos pasos necesarios?

Claro. Para poderlo sustentar necesitas afianzar hasta donde el marco te permite ahora y también eso nos dará la posibilidad y el poner encima de la mesa que la garantía de los derechos civiles y políticos de la sociedad y los elementos que garantizan una vida digna en el plano material no se dejan de lado, mientras se prioriza esa independencia. Es una herramienta que nos permite garantizar la vida digna de la población. Sirve para eso, no es un fin en sí mismo. Es una herramienta que nos permite mejorar la calidad de vida de la población catalana. Va todo ligado indiscutiblemente.

Tengo entendido que sigues de cerca temas del racismo y fascismo, ¿en qué situación se encuentra Catalunya con ambos temas?

Pues mira está bien que me lo preguntes porque está la cosa calentita en cuanto a actualidad. Aquí tenemos un tema importante sobre todo con el tema de los perfiles raciales, porque no se está teniendo en cuenta como afectan los dispositivos del plan para la población migrante, muy precarizada y en situación administrativa irregular. Por lo tanto, tenemos un combo de represión, de racismo, de xenofobia, que se combina en este modelo de orden público. Nosotros lo ponemos muy encima de la mesa y desde el propio cuerpo de Mossos reconocen que existe este sesgo y es por lo que luchamos y ponemos encima de la mesa cuando hablamos de modelo de orden público de cara a la legislatura.

Ahora mismo tenemos una situación debilitada debido a la pandemia, porque obviamente las clases populares, emigrantes y no blancas, son las más castigadas por la situación precaria, por la situación de multicrisis que tenemos, sobre todo económica. Porque el tema de los desahucios afecta muchísimo, el tema de las quitas de custodia también afecta, el tema de la precariedad al tener infra acceso al mercado laboral, la discriminación al acceso a la cultura, a la vivienda, en fin tenemos una discriminación en la sanidad, porque no nos olvidemos que las personas administrativas en situación de irregularidad no están siendo consideradas para este plan de vacunación. Hay toda una campaña al respecto para que no se queden por el camino.

En general, ante esta situación estamos viendo que hay mucho movimiento, porque cada vez hay muchos colectivos que alzan la voz y nuestra tarea desde las instituciones es vehicular esta demanda popular para atajar este problema.

De hecho, esta semana pasada, precisamente, en una referencia al fascismo y al antifascismo en la acción parlamentaria justamente hemos hecho la presentación del grupo del trabajo antifascista, que somos cinco grupos parlamentarios, que al margen de las conversaciones, negociaciones y otro tipo de espacios hemos elaborado una serie de medidas para que el Parlamento esté libre de discursos de odio y se pueda combatir dentro de los diferentes órganos del Parlamento, porque como tenemos ahora la entrada de un partido de la extrema derecha tenemos que buscar herramientas para no permitir que los discursos intolerantes y de odio se manifiesten con impunidad dentro de la cámara parlamentaria. En este sentido estamos trabajando por ahí para poder hacer un cordón democrático efectivo asumiendo la responsabilidad que nos toca como diputadas.

En el Estado español el fascismo está emergiendo, ¿como se le puede combatir?

Por la parte que nos toca a nosotros, rebatiendo siempre los discursos, etc y también una de las cosas que está consensuada en este pacto es hacer los acuerdos necesarios para evitar normalizar la presencia de la extrema derecha en el Parlamento. Nos obliga a estar alerta constantemente, no podemos ni pestañear en ese sentido porque, como bien sabes, no hay que dejar ni un poquito de aire al fascismo. La parte que nos toca a nosotras es ésa, el combatir el discurso contrastándolo y confrontándolo en el propio Parlamento y luego estando en sintonía con la sociedad civil, con los movimientos organizados que están a pie de calle haciendo la parte que les toca para mostrar el rechazo y no normalizar a los fascistas.

En Catalunya no hablamos únicamente como partidos como Vox, sino que aquí la extrema derecha también lo tenemos con el Front Nacional o Plataformas por Catalunya, en su momento, que no podemos dejarlas pasar sin mencionar o focalizándolo solo en Vox, porque en todas partes cuecen habas.

Vox ha creado un sindicato, Solidaridad, en Catalunya ¿qué piensas?

Sí, ellos utilizan todas las herramientas que tienen para el avance, y desgraciadamente no estamos preparados en el sentido político-legislativo para evitar que estas formaciones sean legales, lo cual si se hubiera hecho en su momento nos hubiera ahorrado un montón de faena.

Se nos dice que allí donde entra Vox en las capas populares, la izquierda ha desaparecido, como ha ocurrido en otros lugares como Francia, Italia…

La cosa es señalar siempre al otro. La cuestión que siempre digo como militante antirracista es que uno debe mirar cual es la parte que le toca y como la está trabajando. Todos tenemos responsabilidad, izquierdas, derechas o centro, la acción antifascista tiene que ser trasversal. Sí admito que ha habido mucho abandono a nivel institucional y en el poder legislativo, como te decía. La acción antifascista ha dejado de ser popular en muchas de nuestras comunidades y barrios. En el colegio no se transmite bien la importancia de la memoria histórica de qué es lo que ha pasado, el por qué y para qué para que las nuevas generaciones sepan de donde venimos y porqué hay que ser contundentes en ese sentido. Uno no debe tolerar ni ciertas acciones ni organizaciones. Como trabajo a nivel social global hacemos nuestro trabajo desde el Parlamento y desde luego no está exento de la autocrítica que necesita para poder frenar el fascismo.

¿Crees que Europa a nivel general lo está haciendo bien con los emigrantes, con el fascismo precisamente donde hay mas de cien millones de votos que sustentan a una parte del Parlamento europeo?

Europa como buen garante del sistema se protege a sí misma, la Europa fortaleza y como los derechos que se requieren para adquirir la ciudadanía europea se quieren para algunos, pero no para el resto, o no se respetan para el resto de países. Ahí vemos la hipocresía de la Europa fortaleza, como por una parte fomenta el extractivismo de recursos del Sur global, mientras cierra las fronteras para que la gente que se queda sin recursos en esos países, pueda entrar aquí. Es absolutamente insultante. Europa en cuanto a la gestión de los emigrantes es absolutamente vergonzoso lo que está haciendo y no se puede dejar de denunciar.

¿Qué te parece que todavía se mantenga la Ley Mordaza o que las reformas laborales continúen sin ser derogadas?

Me parece una falta de respeto a los votantes de izquierda, que han hecho campaña y están en el gobierno, precisamente emparándose en estas derogaciones. No se está cumpliendo lo que prometieron, porque no se entiende que se está priorizando lo suficiente desde el Gobierno estatal que tiene potestad de hacerlo y es algo por lo que está pasando de puntillas, lo cual está trayendo un montón de complicaciones a un montón de sectores. Tenemos un ejercicio de la represión contra la libertad de expresión que no se está gestionando ni abordando desde el Gobierno estatal cuando debía de ser una de sus principales actuaciones. Es cierto que la crisis sanitaria, social y económica que tenemos encima nos ha obligado de repente a tirar el foco a lo urgente del hoy para garantizar ciertas atenciones a la población, pero no podemos olvidar que han sumado y en principio se han posicionado para trabajar en la derogación de estas leyes que tantos problemas acarrean y tanta gente está acabando en la cárcel a causa de esto y la realidad es que no lo están priorizando. Entonces, no se puede dejar de decir y señalar la falta de responsabilidad del Gobierno estatal.

¿Qué opina del encarcelamiento de Pablo Hasèl, ya mas de dos meses en prisión?

Me parece fatal. Me parece una consecuencia horrible de esta inacción en cuanto a la defensa de los derechos civiles y políticos de la población. Aquí vemos el doble rasero cuando vemos que la denuncia de la corrupción de la corona es encarcelada, pero la propia corrupción de la corona no es judicializada. Vemos la no separación de los poderes, como actúan los lobbys, como actúan la correlación de fuerzas en este país y es inadmisible que esto siga sucediendo.

Como ya has apuntado antes en el tema de los desahucios, nos dicen que han vuelto a aplazar tres meses, pero éstos se siguen produciendo, ¿nos toman el pelo?

Sí, sí. Estoy en esa perplejidad también. Se alarga una medida que, en muchos casos no se está aplicando, algo pasa. La cuestión es como se fiscaliza el cumplimiento de esa medida. Muchas veces pasa que nos llenamos la boca en medios resaltando y poniendo medallitas sobre medidas de acuerdos, decretos y leyes que se promulgan, pero no se pormenoriza como se va a asegurar que eso se cumpla. Porque mucho de eso cae sobre las espaldas de un sistema público infradotado de recursos materiales. Hay una gestión de facto del gobierno de no acompañar todo el despliegue de estos decretos y leyes, que se ve claramente con los desahucios. Se hace un decreto para impedir los desahucios, pero no aseguramos el cumplimiento de que esto sea efectivo. Esta misma semana pasada vimos un desahucio horrible en Barcelona con niños, personas que se quedaban excluidas sin alternativa habitacional, cuando la propia ley dice que es obligatoria. Pero no se cumple la ley, ni se ataja el problema principal que es no la normativa, sino como garantizamos que se cumpla.

Si quieres puedes añadir algo, estás a tiempo.

Básicamente para dejar claro que el programa, la apuesta politica de la CUP para esta legislatura, es que tiene que ser una legislatura de confrontación democrática, de ganar condiciones de vida materiales dignas para las clases populares y hemos venido aquí con los deberes hechos para ponernos a trabajar lo antes posible. E instamos al resto de grupos parlamentarios, que tienen en su mano esta conformación del gobierno, a ponerse las pilas ya porque a la gente le va la vida en ello.