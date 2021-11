–

De parte de La Haine November 3, 2021 95 puntos de vista

El capitalismo ni est谩, ni estar谩 en crisis. Su capacidad de exterminaci贸n, de explotaci贸n, de incrementar las desigualdades entre clases, etnias, sexos, edades y dem谩s condiciones sociales ha demostrado ser infinita y exponencial. Es capaz de fagocitarlo todo, de devorarlo todo, de producir y justificar cada vez mayores atrocidades convirti茅ndolas en verdades indiscutibles.

Por eso, desde dentro del capitalismo jam谩s a lo largo de la historia contempor谩nea se ha conseguido poner l铆mites al expolio ecol贸gico, al incremento de la pobreza, a la acumulaci贸n de la riqueza, a la violencia institucional, a la adultocracia, al heteropatriarcado, al colonialismo, a la aniquilaci贸n de pueblos enteros masacrados comercial y militarmente para apropiarse de sus recursos naturales.

Dentro del mercantilismo de acumulaci贸n solo hay malestar social. Sin embargo, fuera ha habido y hay otras formas de relaci贸n. 驴Qu茅 significa fuera del capitalismo? Significa que han existido y existen casi siempre invisibilizados, muchos espacios construidos en los que sus actores no responden al sujeto pol铆tico y psicol贸gico que piensa, siente y act煤a como el capitalismo necesita que lo haga, sino en base a valores y actitudes que no son las propias del individualismo burgu茅s, del racionalismo instrumental o de la competitividad. Decidieron dejar de quejarse, de fingir, de creer que algo pod铆a cambiar dentro de la arquitectura y de la maquinaria de un sistema demencial que tritura y exprime a las personas para obtener dinero. Por ello sufrieron y sufren el exilio y el encarcelamiento, cuando no el asesinato.

Estas experiencias que son el germen de nuevas revoluciones, se autogestionan e interconectan, creando redes que potencian v铆nculos sociales fuera del poder. Su din谩mica com煤n consiste en destruir las relaciones de poder y, en construir relaciones que no se fundamenten en ninguna forma de ejercicio del mismo, son un impoder, un ant铆doto contra la impotencia. Como uno de los miles ejemplos: Basoa, defendatzaileen etxea.

C茅sar MANZANOS BILBAO