March 31, 2021

A raíz de la polémica que tuvo lugar hace unos días, cuando los antidisturbios echaron abajo la puerta de un domicilio sin ninguna justificación ni orden judicial para acabar con una “fiesta ilegal”, ayer recibimos la noticia de que Interior avalará las “patadas” de la policía para entrar en domicilios donde se estén celebrando fiestas. Una vez más, se da carta blanca a la policía para hacer y deshacer como quieran y para vulnerar nuestros derechos. Porque no nos engañemos, la “patada en la puerta” no se va a utilizar solo para frenar supuestas fiestas ilegales, sino que va a comenzar a usarse a diestro y siniestro con fines represivos puramente políticos.

Esto ocurre en un momento en el que las detenciones violentas, agresiones y humillaciones por parte de la policía ocurren todos los días. Las cargas en Sol en la concentración por Hasél, la violencia hacia las migrantes en Tenerife, palizas y fuego real en Linares, las detenciones de Puente de Vallekas y Benidorm, la agresión en Chamberí… La violencia ya no sólo es contra los que siempre la hemos recibido, las personas de izquierdas y antifascistas, o las racializadas, sino contra toda la población en general, con el pretexto del COVID o con cualquier otro. El Estado pretende extender el control social más asfixiante, y lo hará mediante la violencia que le caracteriza desde 1939: mandando a sus esbirros a apalear y aterrorizar al pueblo trabajador. Entendemos que el que estén tan desatados es solo posible por la permisividad del poder político y la justicia, por un lado, y por la legitimación de gran parte de la población por otro.

Queremos dejar claro que no se trata únicamente de que la policía se salte sistemáticamente las leyes que supuestamente defienden. No se trata de hacer una defensa de la legalidad burguesa que queremos y debemos superar, sino de evidenciar el carácter más represor del Estado, que no es capaz de cumplir sus propias normas. Se señala al Estado porque la policía sólo es el instrumento represivo más inmediato a nosotras, pero es la encarnación de la naturaleza de éste y de sus intereses. Por ello, no se podrá acabar con la brutalidad policial sin acabar con el Régimen. No nos sorprende que el gobierno más hipócrita que hemos tenido esté detrás; demasiado bien conocemos al torturador Marlaska, que dirige a la policía, y a los colaboracionistas que le acompañan. Entre estos palmeros de diferentes colores con los que cuenta el Régimen se encuentra el PCE, a cuyo Secretario General, Enrique Santiago, le ha faltado tiempo, una vez más, para lamer las botas del socialfascismo español, justificando la “patada en la puerta” por parte de la policía. Esto deja en evidencia hasta donde llega el nivel de podredumbre de los partidos que se integran y legitiman al Estado.

Por otra parte, la complicidad y la legitimación de la brutalidad policial por parte de amplias capas de la población, algo sólo entendible gracias a la labor diaria de los medios, es algo con lo que acabar para dejar en evidencia al Estado y a sus aparatos represivos. Por ello, son imprescindibles las campañas que sacan a la luz las agresiones que nos está tocando vivir para la toma de conciencia de la gente, aunque estas también tengan un coste represivo. Sin ir más lejos, nuestra compañera Alejandra se enfrenta a juicios por denunciar estas cuestiones con hechos objetivos.

No son héroes, son matones, torturadores y asesinos.

¡Acabemos con la impunidad de la policía!

¡No se os quiere ni se os necesita!