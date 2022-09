–

September 7, 2022

Difundimos la gacetilla de prensa de la junta interna de INTA Castelar.

El 9 de septiembre Marchamos al INTA Central por Justicia x Diego Soraire

Decimos basta de precarizaci贸n de nuestras condiciones de trabajo, nuestro salario y de vida

El pr贸ximo viernes 9 de septiembre se cumplir谩 el sexto aniversario del 鈥渁ccidente鈥 mortal que le quit贸 la vida al compa帽ero Diego Soraire, trabajador del CICVyA del INTA Castelar. Decimos que si pudo ser evitado no es un accidente. Si el d铆a que sucedieron los hechos Diego no hubiera sido enviado a realizar una tarea riesgosa sin las condiciones de seguridad adecuadas hoy estar铆a con vida. 脡l fue empujado paso a paso hacia una trampa mortal en una cadena de responsabilidades de directores y jefes. Sin embargo, a ellos se les deslind贸 de toda responsabilidad mientras a Diego se lo encontr贸 culpable en la causa penal abierta un d铆a antes de su fallecimiento. Su joven familia, con el correr de los a帽os, ha ingresado en una situaci贸n de profundo deterioro econ贸mico. Porque entendemos que Diego Soraire perdi贸 la vida en condiciones de precarizaci贸n laboral movilizaremos para reclamar que se abran todos los libros y actas sumariales para ser analizados por una comisi贸n de delegadxs, familiares, trabajadorxs y especialistas gremiales. Queremos la reapertura de la causa judicial. El viernes 9 tambi茅n marchamos con los familiares y compa帽eros de David Ramallo trabajador de la l铆nea 60 que junto a su cuerpo de delegados y otras organizaciones del Espacio BAL (Basta de Asesinatos laborales) aun buscan respuesta a los casi 400 asesinatos laborales que las patronales les cobran a las familias trabajadoras anualmente.

Cuando Decimos Justicia por Diego Soraire tambi茅n decimos Basta a la Precarizaci贸n laboral y Salarial

Durante todo el 2021 y 2022 hemos desenvuelto nuestro plan de trabajo y de reivindicaciones gremiales. No podemos seguir con salarios de pobreza esperando una paritaria sectorial que no aport贸 nada. Las asambleas, marchas y petitorios realizados por ATE INTA marcan el rumbo que esta validado por la directa intervenci贸n de los trabajadorxs de INTA .

Marchamos a INTA central para poner freno a las dilaciones鈥amos a exigir que se constituya un periodo pre paritario totalmente abierto a la transparencia y a la deliberaci贸n de lxs trabajadorxs para que de manera directa puedan, en un periodo y 谩mbito determinado y actuando bajo el mecanismo de una Genuina Comisi贸n de Negociaci贸n Colectiva de Trabajo Sectorial, desenvolver resoluciones directas que materialicen el reclamo en forma expeditiva y concreta generando un golpe salarial inmediato que recupere a帽os de dinero perdido.

Vamos x el 100 por100 de aumento en todas las unidades retributivas que conformen los 铆tems salariales, queremos que se incorporen todos los suplementos por t铆tulos, que se genere un 铆tem x antig眉edad, aumento de los 铆ndices de localizaci贸n de zona, premio a lxs trabajadorxs de INTA, aumento del b谩sico de grado y creaci贸n de un modelo retributivo que pondere los grados salariales adeudados a la mitad de los agentes. Por la inclusi贸n del personal de apoyo y t茅cnico en la ley previsional de los profesionales de ciencia y t茅cnica.

La marcha contra la precarizaci贸n y los bajos salarios es una marcha de justicia x Diego Soraire

Salimos el viernes 9 de septiembre hacia INTA Central a participar de esta importante marcha de reclamos laborales y justicia x Diego

JUNTA INTERNA ATE INTA CASTELAR