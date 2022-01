–

Los Sindicatos CNT, CGT, COBAS, USTEA, SAT, CTA y Sindicato Ferroviario

llevaron a cabo el pasado 19 de enero una acci贸n de protesta ante la sede de la CEA en Sevilla para mostrar su absoluto rechazo a la nueva reforma laboral acordada por gobierno, patronal y sindicatos oficiales y para exigir la derogaci贸n de la reforma del PP de 2012, tal como se hab铆a comprometido la actual ministra de Trabajo.

Pese a la grandilocuencia con la que se pretenden anunciar los logros de esta reforma, desde CNT se ha incidido en que la misma deja intactos los peores recortes que desde hace una d茅cada venimos sufriendo las trabajadoras andaluzas, que son el abaratamiento del coste del despido y la libertad del empresario para despedir a煤n sin tener raz贸n alguna para ello.

Con esta acci贸n, el sindicalismo de clase andaluz da comienzo a una campa帽a de protestas e informaci贸n a toda la sociedad andaluza sobre la realidad del pacto vergonzante que se ha alcanzado a tres bandas por quienes no representan a la mayor铆a social, que perpet煤an la situaci贸n de indefensi贸n de las personas m谩s vulnerables, avalan con su firma la precariedad laboral y los despidos arbitrarios y baratos, potencian la figura de las ETT鈥 y, en definitiva, intentan maquillar lo que supone de facto la aceptaci贸n global de la Reforma Laboral de Rajoy del 2012 que profundizaba y agudizaba los retrocesos de la de Zapatero de 2010.

Estas organizaciones sindicales anuncian igualmente su intenci贸n de acudir al Congreso de los Diputados (Madrid) el pr贸ximo 3 de febrero, fecha prevista para la votaci贸n parlamentaria de la 鈥NO REFORMA LABORAL鈥, denunciando este fraude que el gobierno ejecuta sobre la clase trabajadora y en particular, sobre aquellas que tienen condiciones laborales m谩s precarias. Un pacto que vuelve a demostrar que el gobierno de PSOE y UP obedece sin fisuras a los intereres de la gran patronal, utilizando a CCOO y UGT para adornar el pacto y desmovilizar a las m煤ltiples voces que se est谩n alzando contra esta en茅sima traici贸n a la clase trabajadora andaluza.