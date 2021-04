–

El hospital Larcade tiene un alt铆simo porcentaje de los trabajadores, cercano al 90%, en situaci贸n de precarizaci贸n, con m谩s del 60 % del sueldo en negro. Las enfermeras y enfermeros (esenciales, primera l铆nea del combate contra el Covid19), ganan 8.000 $ mensuales (OCHO MIL) y un plus por presentismo de 17.000.

No hay personal de planta permanente, ni con carrera m茅dica o profesional. Hace m谩s de 15 a帽os que no hay pases a planta. Con la Pandemia hubo una migraci贸n de personal a cl铆nicas privadas por la obvia diferencia de sueldos tanto de planta m茅dica como de enfermer铆a, faltante que es cubierta con horas extras llevando a turnos interminables para poder redondear un salario medianamente digno.

Para que se den una idea de lo irregular y precarizado, los aportes jubilatorios se liquidan al final, cuando el agente se jubila y si no llega a jubilarse.

驴Qu茅 pasa con esos aportes? 驴A d贸nde van?

El conflicto estall贸 por la falta de respuesta que ten铆amos cada uno de manera independiente cuando reclam谩bamos por estos inconvenientes pero uno de los detonantes fue que corrieron de carrera m茅dica a los pocos profesionales de planta permanente (unos 9 m茅dicos, si leyeron bien de m谩s de 400 s贸lo 9 en carrera)

El sindicato de trabajadores municipales de San Miguel en los primeros d铆as nos apoy贸, apoy贸 a los autoconvocados ,pero enseguida mostr贸 su parcialidad hacia el Ejecutivo municipal

El mejor ejemplo de esto lo vivimos cuando a nuestras espaldas, arregl贸 un irrisorio 5% de aumento. (Ellos lo publicaron como un 10% pero 5 % ya estaba pactado desde antes).

Ante la falta de representaci贸n gremial los profesionales decidimos reflotar la filial de CICOP ATHUL (Asociaci贸n de Trabajadores Unidos del Hospital Larcade).que durante muchos a帽os funcion贸 en el Hospital y que por razones pol铆ticas debilitaron hasta hacerla desaparecer.

Para esto se reliazaron elecciones para comisi贸n directiva, el 4 de marzo. Al rato de haber comenzado el acto eleccionario un grupo de polic铆a municipal y seguridad privada del municipio interrumpi贸 las elecciones, fajando las puertas y queriendo llevarse las urnas, El gravisimo acto de amedrentamiento policial, contra un derecho elemental de las y los trabajadorxs a votar en una organizaci贸n sindical, es parte del largo ataque que viene desplegando el intendente Jaime Mendez contra el hospital local y en particular contra sus trabajadorxs.

隆Quisieron suspender las elecciones y secuestrar las urnas!, la resistencia de las y los trabajadores del hospital rechaz贸 este intento y las elecciones continuaron.

Esto termin贸 con el poco e improductivo di谩logo que hab铆a.

Estamos organizando una marcha para el martes 30 de marzo a las 15:00 hs.

隆Pase a planta de todo el personal contratado!

隆Por la provincializaci贸n del hospital 隆

隆LA SALUD P脷BLICA LA RECUPERAMOS ENTRE TODOS!