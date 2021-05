–

Anda la izquierda parlamentaria llorando por las esquinas tras el batacazo de las recientes elecciones en Madrid en las que la inefable D铆az Ayuso, literalmente, arras贸 en las urnas. Vaya por delante que al que suscribe tambi茅n le sorprende notablemente, primero, que la gente vaya a votar masivamente para elegir a los que mandan, y segundo, que lo hagan a una derecha tan repulsiva como la de este indescriptible pa铆s. Esto 煤ltimo, seguramente, parte de alg煤n prejuicio y es posible que de una visi贸n algo maniquea de la realidad pol铆tica. De acuerdo, puedo admitirlo. No obstante, a la que le falta sobremanera el menor atisbo de intenci贸n autocr铆tca es a esa izquierda parlamentaria que se encuentra despotricando lament谩ndose de que los ciudadanos no tengan una conciencia despojada de distorsiones para elegir como mandatarios a los que van a acabar con las injusticias. S铆, es iron铆a. As铆, los medios se han llenado de declaraciones en las que se alude, de manera directa o indirecta, a lo tontos que son los obreros de reducidos salarios que votan a la derecha, a lo muy alienado que est谩 el personal, a su conciencia distorsionada y/o a que el concepto de libertad de la gente consiste en tomarse una cervecita en una terraza. S铆, la derecha lleva un porr贸n de a帽os mandando en la capital del reino, pero hay que recordar que hay en la actualidad una coalici贸n de progreso en el gobierno central y que Podemos, en franco declive a pesar de seguir acariciando el poder, iba a suponer la renovaci贸n de la pol铆tica y el fin del bipartidismo. Mucha ret贸rica para que todo siga igual.

Por supuesto, todas son las excusas posibles abundando en los lugares comunes, y muchos seguir谩n pensando que poco se puede hacer en los gobiernos ante el aut茅ntico poder econ贸mico formando por empresas multinaciones, grupos financieros, imperios comerciales, etc茅tera, etc茅tera. Claro, existe todo un aparato medi谩tico al servicio de los que verdaderamente sirven a todo ese capitalismo criminal y ello explica que las masas est茅n enga帽adas y sigan apoyando a los que les oprimen y explotan. Lo siento, pero creo que el mundo, por supuesto plagado de injusticias en un sistema con demasiados poderes en juego, alocado y embrutecedor, es algo m谩s complejo. No podemos tragarnos que los Estados, gobierne quien gobierne, no tienen su propia din谩mica de poder, en la que los ciudadanos quedan marginados m谩s all谩 de cada tanto ir a elegir a los que mandan. Por otra parte, de una manera u otra los gobernantes, con unos collares u otros, no s茅 si puede decirse que est谩n subordinados al poder econ贸mico globalizado o, m谩s bien, entrelazados con 茅l. Sea como fuere, tratando de eludir esas visiones esquem谩ticas, uno saca unas cuantas e interesantes conclusiones de las pasadas elecciones.

En primer lugar, que la participaci贸n ha sido mayor que nunca y, a pesar de ello, de la pertinaz insistencia por parte de la izquierda para que se frene a una derecha cercana al 芦fascismo芦, esta ha arrasado. Parece que, esta vez, las lamentaciones van por otros derroteros y no se ha se帽alado a esos abstencionistas que pasan de todo. S铆, es iron铆a. Por otra parte, y sin entrar en el color de los partidos pol铆ticos de momento, hay que se帽alar lo muy volubles que son las masas que acuden, no s茅 si entusiastas, a las urnas. No digo yo que sea por simple estupidez o por alguna suerte de enajenaci贸n, pero las masas son muy volubles. As铆, los proyectos pol铆ticos de renovaci贸n del panorama pol铆tico, le谩se Ciudadanos o Podemos, han desaparecido o est谩n en franco retroceso, mientras que la opci贸n que tuvo mayores votos hace no tanto se convierte en la tercera fuerza. El partido ganador, que en las elecciones generales fracas贸 hace un par de a帽os, no alcanz贸 la mayor铆a absoluta de milagro. Obs茅rvese que hablo de supuestos proyectos pol铆ticos, y no de los que encabezan las listas electorales, ya que se supone el personal deber铆a apoyar un determinado programa con el que se encuentre acorde. Mucho suponer en una infantalizada sociedad medi谩tica del espect谩culo. Y, por supuesto, no es que uno sea un ingenuo que se crea en programa alguno, mistificacion clara que luego incumple todo hijo de vecino. Otra conclusi贸n es que, en esta democracia representativa que hace no tanto estaba en crisis, cualquier botarate puede acabar encabezando un gobierno. S铆, hablo en esta ocasi贸n de Ayuso y de lo que est谩 detr谩s, los inicuos Miguel 脕ngel Rodr铆guez y Esperanza Aguirre. Pero, no solo de esta repulsiva derecha, y un ejemplo es lo que tenemos en el gobierno central. S铆, hay motivos para sorprenderse una vez m谩s del g茅nero humano, que desconozo si abunda en la estolidez o en la alienaci贸n, pero a m铆 me indigna m谩s que el mundo, gobiernen unos u otros, siga plagado de saqueos y explotaciones.

Juan C谩spar