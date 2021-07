–

Se realizar谩 una acampada de 10 d铆as en convivencia permanente dentro del espaci贸 social okupado donde durante esos d铆as se realizar谩n talleres diversos, charlas sobre okupacion, ocupaci贸n rural, defensa del territorio y contra el extractivismo, autogestion, seguridad inform谩tica entre otros temas, se realizar谩n comedores o cenadores tem谩ticos o solidarios, y habr谩 lugar para actuaciones art铆sticas, musicales, proyecciones y debates abiertos.

Se facilitar谩n espacios para distribuidoras o puestos artesanales y se intentar谩 dinamizar un mercadillo de trueque.

El evento ser谩 autogestionado horizontalmente por las propias asistentes que participen en las jornadas y desde las promotoras de las jornadas solo garantizaremos el funcionamiento m铆nimo de las infraestructuras y necesidades mas b谩sicas.

Ser谩 autogestionada tanto la programaci贸n como la realizaci贸n de comida y limpieza de espacios.

Apostamos por la autonom铆a de las personas en el desarrollo de las comunidades. Vamos a intentar generar un espacio libre de machismo, clasismo, autoritarismos,racismo, servilismo…y todas esas cosas a erradicar en nuestra sociedad…y crear un espacio en donde compartir y construir entre todas.

Con respecto a la programaci贸n aportaremos diversas propuestas que podr谩n ser ajustables y dejaremos espacios abiertos para que la propia gente pueda compartir sus intereses o sus habilidades.

Objetivo:

El objetivo de estas jornadas en forma de campamento es reivindicar el uso de los espacios aut贸nomos y autogestionado, potenciar las relaciones intergeneracionales e igualitarias y generar interacciones sociales ya sea a nivel local o peninsular.

Desde el CSOA La Algarroba Negra nos enfrentamos a un proceso judicial donde varias compa帽eras han sido identificadas en el espacio y esta situaci贸n nos genera inseguridad ante un posible desalojo de cara al verano, por este motivo llamamos a la participaci贸n activa de personas, grupos y colectivos a dar vida a estos cuatro muros recuperados del abandono inmobiliario e invitamos a acompa帽arnos en esta experiencia aut贸noma aportando libremente seg煤n vuestras voluntad y posibilidades.

Autogesti贸n econ贸mica, material y recurso del evento:

El evento ser谩 de entrada libre. La financiaci贸n de los costes de realizaci贸n de las jornadas, la alimentaci贸n, los servicios b谩sicos, gastos de transportes, entre otros, se sacar谩 de lo recaudado en los bonos o botes de alimentaci贸n, as铆 como en otros consumibles que se podr谩n a disposici贸n para colaborar.

Si en las jornadas se generase recursos econ贸micos extras por donaciones o aportaciones dichos recursos ir谩n destinados a una caja de resistencia para cubrir gastos y costes ocasionados. Si sale positivamente los repartiremos entre los diversos proyectos o colectivos que por motivos justificados lo necesiten.

Tambi茅n puedes aportar de otras maneras materiales, alimentos, o cualquier otra cosa que creas interesante para la realizaci贸n del evento.

Autogesti贸n de la Cocina y de la Limpieza durante las jornadas:

Durante las jornadas todas las personas asistentes al evento seremos responsables de colaborar en el desarrollo equitativo de las responsabilidades del encuentro y del espacio.

Desde la organizaci贸n de las jornadas no vamos a gestionar la realizaci贸n de comidas es por ello que invitamos a la auto-organizaci贸n horizontal de las participantes mediante turnos de cocina y limpieza.

Estaremos pendientes de las necesidades que pudieran surgir y pondremos todos los medios posibles a disposici贸n para poder dar coberturas a ellas. Desde los b谩sicos de cocina, productos alimentarios, productos y 煤tiles de limpieza, y otras necesidades.

Los men煤s van a ser vegetarianos u opci贸n vegana.

Zona de Acampada, Alojamientos y Aparcamiento:

Acampadas: El espacio social cuenta con zonas al aire libre con terrenos de tierra para poder colocar tiendas de campa帽a o hamacas.

Alojamientos: Tambi茅n cuenta con espacios cubiertos y espacios interiores para dormir con sacos y esterilla. Contamos con unos 40 colchones para el uso en las jornadas.

Aparcamiento: El aparcamiento se realizar谩 en el interior del espacio social, donde se podr谩n aparcar tambi茅n furgonetas y auto-caravanas quienes tendr谩n preferencia de aparcamiento en el interior. Si no es posible aparcar dentro del espacio, el aparcamiento ser谩 en la Gasolinera Galp de la carretera de Sevilla para no obstaculizar la entrada a la urbanizaci贸n.

Transportes y y Aparcamiento:

Con la idea de que haya la m铆nima utilizaci贸n de veh铆culos, hemos pensado en facilitar la organizaci贸n de transporte colaborativo en la medida que se pueda, tambi茅n ayuda a no llenar el espacio con coches. Se crear谩 un grupo de telegram seg煤n necesidad, en el que se meter谩n a quienes tengan coche (y plazas libres) y a quienes lo necesiten para acudir a Las Jornadas. Si quieres participar deja tu n煤mero de tel茅fono (IMPORTANTE), nombre, si aportas coche o lo necesitas y el lugar desde el que sales

Autogesti贸n de los talleres, actividades y eventos durante las jornadas:

La gesti贸n y las necesidades de todas las actividades se realizar谩 aut贸nomamente desde cada persona o grupo motor.

El espacio social se compromete a ofrecer las condiciones m铆nimas para poder realizar las actividades dentro de nuestras capacidades.

Se pondr谩 a disposici贸n una programaci贸n abierta donde el orden y el horario de las actividades podr铆a variar seg煤n las necesidades y los intereses de las personas asistentes al evento.

Consejos y Advertencias:

Se recomienda llevar saco de dormir y esterillas. As铆 mismo pueden llevar ropa de ba帽o y protecci贸n solar para el d铆a.

Tambi茅n es recomendable traer platos y cubiertos por si no tuvi茅ramos suficientes para todas.

Si tienes perros:

– Recomendamos no traer compa帽eros animales si existe esa posibilidad.

– Si tienes la necesidad de asistir con tu compa帽ero animal cada una es responsable de limpieza y de estar pendiente que no interfieran en la convivencia de las actividades y del espacio.

– No se permitir谩n compa帽铆as animales en espacios interiores.

No olvides traer tu mascarilla y mantener la distancia de seguridad.

Se recomienda realizar la inscripci贸n como funci贸n organizativa y gesti贸n de recursos:

