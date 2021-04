–

De parte de CGT Banco Santander April 21, 2021 74 puntos de vista

Estamos en la semana Be Healthy, y nuestra bien querida empresa nos llena la agenda semanal de talleres de yoga, conferencias para mejorar nuestra autoestima y dem谩s regalos con los que mejorar y cuidar nuestra salud mental. Porque Banco Santander se preocupa por nosotrxs. Porque no debemos olvidar que orienta sus acciones seg煤n su lema Sencillo I Personal I Justo. Banco bueno, banco bonito.

Pero espera, que estos d铆as RRHH, adem谩s de preocuparse por nuestra salud mental, est谩 citando de manera masiva (cual campa帽a de vacunaci贸n) a compa帽erxs para 鈥渋nformar鈥 de que est谩 en marcha un 鈧琑鈧 en nuestra entidad, y de las bondades de acogerse a 茅l. De la pasta que te llevas si te presentas voluntarix (no se olvidan de recordarte la cantidad que no te pagar谩n si no eres voluntarix), que igual no lo hab铆as pensado, pero hay vida laboral ah铆 fuera, y adem谩s te ayudan a encontrar otro trabajo (aunque ya sabemos que esa empresa solo hace reenv铆o de CV).

Que nuestro banco se est谩 dedicando a coaccionar a nuestrxs compa帽erxs, a incrementar nuestro nivel de ansiedad, que ya est谩 por las nubes con tanta presi贸n comercial. Que emplea t谩cticas inmorales para cubrir sus presupuestos al amparo de los sindicatos firmantes.

Sin embargo, en la semana de la salud, quiz谩 no sea la mejor interpretaci贸n, quiz谩 el Banco s贸lo quiera hacer un favor a esas personas, porque nos conocen tan bien desde RRHH que saben mejor que nosotros, que para nuestro bienestar emocional a veces es necesario un cambio y s贸lo nos dan un empujoncito. Que quiz谩 con quien est谩n hablando es con lxs que no van por las tardes, o lxs que van mal en productividad y as铆 hacemos del banco un lugar mejor, con m谩s productividad, donde ganemos todxs.

Pero ahora que lo pienso, conozco mucha gente que ha pasado por RRHH que son grandes compa帽erxs, trabajadorxs como nadie, con buenos resultados y responsables. Que las tardes son tiempo de descanso que s铆 es importante para nuestra salud mental. Que a RRHH les importamos tan poco que ni nos conocen ni nos quieren conocer. Que a lo mejor ten铆an raz贸n lxs de CGT cuando dec铆an que en los 鈧琑鈧 al banco s贸lo le importa cumplir el presupuesto, que esto es cuesti贸n de costes. Que de una vez deber铆amos darnos cuenta que los 鈧琑鈧瑂 no son voluntarios, sino que se va qui茅n el Santander quiere. Que llama la atenci贸n que nieguen la salida a gente del tramo de 50 a 54 a帽os en su mayor铆a porque el coste de su salida es muy alto y ahora se centren en acosar a lxs menores de 50 porque reducen costes. Ahora que lo pienso, es posible que esos sindicatos que se llaman responsables, nos hayan enga帽ado y los 鈧琑鈧瑂 del Santander solo benefician al Banco y a los firmantes mientras mangonean a la plantilla, y de paso nuestra salud mental, esa por la que supuestamente se preocupan tanto.

Pues va a ser verdad que al final era mejor negociar un acuerdo de prejubilaciones y no esta mierda que han firmado. A la pr贸xima me lo pienso mejor y apoyo a CGT.