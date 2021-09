–

De parte de La Haine September 4, 2021 42 puntos de vista

I. Lejos de mi pa铆s, como en casa.

La ensayista Beatriz Sarlo (Buenos Aires, 1942) en una reciente entrevista (03-08-2021) realizada por el periodista Paulino Rodr铆guez del canal de TV por cable La Naci贸n +, declaro: “las islas Malvinas son “territorio brit谩nico” [..] “Cuando la gente dice ‘las Malvinas son argentinas’ no se sientan ni un minuto a pensar, si son argentinas, si no son argentinas, ni qu茅 son las Malvinas. Galtieri mand贸 militares a Malvinas y eso fue un acto nacional psic贸tico” […] “Reivindicando tierras que, aparentemente, fueron de la Argentina en la d茅cada del 30 del siglo XIX… Es decir, cuando la Argentina a煤n no se llamaba Argentina. Cuando a煤n no estaba unificada como pa铆s. Cuando a煤n no ten铆a Constituci贸n. Todav铆a hoy se agita eso cada vez que se quiere hacer cierta propaganda nacional”[2].

No es la primera vez que Beatriz Sarlo se manifiesta a favor de la ocupaci贸n colonial brit谩nica en las Islas Malvinas Argentinas. En uno de sus libros publicado: Viajes. De la Amazonia a Malvinas (2012), en un cap铆tulo que ella t铆tulo: “Una extranjera en las islas”, escribe: “Entre los votantes, m谩s de la mitad, casi un 70%, nombra su identidad como pueblo: isle帽os de las Falklands (si se lo quiere traducir a una denominaci贸n argentina: malvinenses). La nacionalidad argentina no aparece en estas opciones. Ser铆a extra帽铆simo que apareciera”[3].

En este libro Sarlo se mueve como pez en el agua, con un registro que no es preciso ni busca serlo, por momentos habla como una cient铆fica, por momentos como una viajera amateur que se sorprende como una ni帽a perdida en un territorio que parece desconocer: su propia Patria. Como suele ocurrir en otros libros de la autora (y de los autores ubicados en la corriente llamada “de historia de las ideas en Argentina”) esas divagaciones posmo-existencialistas son festejadas por los intelectuales, ciertamente son muy personales -y superficiales- si uno las compara con las divagaciones de los autores que ellos admiran (Jean Paul Sartre – Albert Camus – Simone de Beauvoir). Lo cierto es que al menos estos franceses estuvieron debajo de las bombas alemanas en la Segunda Guerra, en otras palabras, esas vivencias le dan ciertos permisos para sus divagues, por el contrario, Sarlo es una desertora, nunca ha querido luchar por los suyos, lejos y muy alto, desde su torre de marfil, mira y escribe sobre una tierra que ha abandonado hace mucho.

Tambi茅n tengo yo divagues personales. Fui alumno de ella en la C谩tedra: Literatura Argentina II en la Facultad de Filosof铆a y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Para el programa de esa materia Beatriz Sarlo hab铆a elegido una serie de autores, todos ellos reconocidos (y desertores de los problemas argentinos): Jorge Luis Borges, Julio Cort谩zar, Juan Jos茅 Saer, Ezequiel Mart铆nez Estrada, Silvina Ocampo, entre tantos otros.

II. Los Pichiciegos de Fogwill, lo que ley贸 Sarlo y la lectura de Julio Cardoso.

El escritor Rodolfo Fogwill (Quilmes, 1941-2010), de alguna manera intento alertarnos sobre el problema de los desertores como Beatriz Sarlo en su novela ambientada en la Guerra de Malvinas de 1982: Los Pichiciegos (1983)[4]. Sin embargo, observo que Beatriz Sarlo ley贸 el libro de una forma lineal, de all铆 que la propuso como “la” novela de la Guerra, dijo: “produce esta verdad de la Guerra de Malvinas” al permitir comprender lo que “una guerra (no cualquier guerra, sino esta, la desencadenada por la aventura de Galtieri) hace con los hombres”, al hundirlos en unas “condiciones de miseria simb贸lica” tales que, “para honrar a los ca铆dos y hacer justicia a los veteranos” solo ser铆a posible “ofrecerles un lugar como v铆ctimas”[5].

Recordemos: Los Pichiciegos cuenta la cotidianeidad de un grupo de desertores que intenta colocarse al margen de la guerra, se encierra en su propio b煤nker y desde ah铆 despliega estrategias para obtener calor, comida y seguridad; transan lo que haya que transar, incluso aceptan marcar blancos para los ingleses a cambio de alimento, porque entre ellos el colapso de todos los valores ha suprimido el horizonte donde la solidaridad, la dignidad, la lealtad y la traici贸n, por ejemplo, hubieran podido distinguirse y tener alg煤n sentido.

El poeta, cineasta, escritor, y artista Julio Cardoso (Buenos Aires, 1956-2017), le respondi贸 a Sarlo sobre esa lectura del libro (y de la guerra), dijo: “La lectura que Sarlo efect煤a de Los Pichiciegos nos presenta un “teatro de la memoria” en cuyo escenario s贸lo caben algunos actores muy precisos (los victimizados y solo ciertos victimarios), una sola dramaturgia de la guerra y del conflicto (la del general loco y su banda de criminales ambiciosos) y unas directivas de selecci贸n muy severas acerca de qu茅 relatos poseen un genuino “efecto de verdad” y cu谩les ser铆an nada m谩s que el despreciable efecto de la adicci贸n “al alucin贸geno del patriotismo desp贸tico” (que, seg煤n su propia descripci贸n, fue ingerido por la mayor parte del pueblo argentino, salvo ella y unos pocos m谩s, naturalmente, quienes en la “mayor soledad” se sent铆an “extra帽os en nuestro propio pa铆s”). Palabras m谩s, palabras menos, el gui贸n propuesto por Sarlo es el que finalmente ha venido a ocupar las marquesinas de pr谩cticamente todos los escenarios masivos de este 30? aniversario, 煤nica narraci贸n con “efecto de verdad” certificado por los administradores del saber.

En algunos cines de estos d铆as se puede o铆r una conocida frase de Carl Jung: “Debe haber m谩s de una bisagra en el Universo.” Y efectivamente, las hay. As铆 como son posibles otras lecturas de Los Pichiciegos, tambi茅n hay teatros de la memoria que no eligen la victimizaci贸n como n煤cleo central de sus representaciones de la historia.” Pero adem谩s de esta percepci贸n selectiva de Sarlo, Julio Cardoso expone la lectura superficial que la ensayista tiene de Los Pichiciegos, explica Cardoso: ” Fogwill ha dicho repetidas veces que “Los pichiciegos no fue escrita contra la guerra sino contra una manera est煤pida de pensar la guerra y la literatura. […] Contra las maneras equivocadas de nombrar y de convivir con nuestro destino”, Los Pichiciegos, sigue Fogwill, “podr铆a leerse como una alegor铆a del sistema cultural argentino”[6].

III. Notas sobre el pensamiento colonial (e imperial) en Argentina

Arturo Jauretche en 1948 se帽alaba: 芦En las naciones coloniales, despojadas del poder pol铆tico directo y sometidas a las fuerzas de ocupaci贸n extranjera, los problemas de la penetraci贸n cultural pueden revestir menos importancia para el imperialismo, puesto que sus privilegios econ贸micos est谩n asegurados por la persuasi贸n de la artiller铆a. La formaci贸n de una conciencia nacional en ese tipo de pa铆ses no encuentra obst谩culos, sino que, por el contrario, es estimulada por la simple presencia de la potencia extranjera en suelo natal […] Pero en las semicolonias que gozan de un estatus pol铆tico independiente decorado por la ficci贸n jur铆dica, aquella colonizaci贸n se revela esencial, pues no dispone de otra fuerza para asegurar la perpetuaci贸n del dominio imperialista, y ya es sabido que las ideas, en cierto grado de su evoluci贸n, se truecan en fuerza material. De este hecho nace la tremenda importancia de un estudio circunstanciado de la cultura argentina o pseudo argentina, forjada por un signo de dictadura espiritual olig谩rquica.[7]禄

Sarlo, Saer, Cort谩zar, Borges, Mart铆nez Estrada, Ocampo, y otros/as tantos/as nacieron en Argentina, no obstante, sus pensamientos, divagaciones, exploraciones, reflexiones se suspenden en el aire universal, sin techo ni suelo. Como sabemos, lo universal no es un espacio justamente universal, sino que es un constructo moderno situado en el Atl谩ntico Norte[8]. En pocas palabras, para entrar en el pante贸n universal hay que golpear la puerta de los literatos de la OTAN y firmar una suerte de papeles en donde se aceptan sus artificios, normas, reglas y dem谩s mecanismos sofisticados que permiten a ellos seguir dominando el poder simb贸lico de ese ficticio universo.

Los historiadores de las ideas como Sarlo, por ejemplo, con sus trabajos vinculados a los relatos, la performance, la teor铆a del discurso y las resignificaciones posibles de un texto, act煤aron y act煤an desvirtuando las verdaderas discusiones. 驴Por qu茅 afirmo esto? Porque, sin preocuparse en estudiar y reflexionar sobre las posibles respuestas a nuestros problemas hist贸ricos m谩s profundos, ellos -soci贸logos, historiadores, antrop贸logos y fil贸sofos- tambi茅n fueron responsables del naufragio de nuestra regi贸n durante buena parte del siglo XX. Desde el campo cient铆fico que obten铆a el financiamiento de los diferentes Estados latinoamericanos encuentro muy pocos autores que hayan elaborado lecturas desde nuestra regi贸n y para nuestra regi贸n. Incluso observo que la producci贸n desde el mundo de las ciencias sociales en esos a帽os se ha dedicado especialmente a silenciar a los autores que han elaborado estudios, investigaciones e intervenciones vinculadas a diferentes exploraciones te贸ricas fundamentales para responder a nuestros problemas: el imperialismo brit谩nico, franc茅s o norteamericano, la integraci贸n latinoamericana, las caracter铆sticas de nuestro sistema democr谩tico, las distintas constituciones nacionales, los due帽os de los medios de comunicaci贸n o la discusi贸n sobre el control los recursos naturales[9].

IV. La realidad es m谩s que la idea y el tiempo es m谩s que el espacio.

Beatriz Sarlo afirma que la novela de Fogwill sobre un grupo de desertores es “la novela de la Guerra de Malvinas”, obviamente es su lectura del libro, es su idea. El programa Radial Malvinas Causa Central en el aire desde hace nueve a帽os por Radio Megaf贸n Unla ha entrevistado a cientos de ex combatientes y no he escuchado que ninguno de ellos se arrepienta de haber ido a luchar a Malvinas, tampoco he escuchado a nadie manifestarse a favor de la deserci贸n ni relatos de desertores. Al mismo tiempo, para Sarlo es m谩s importante el espacio que el tiempo, un artificio ya conocido y empleado por el Nazismo para justificar las invasiones de los a帽os 1939-1940 en Austria, Polonia, Hungr铆a, Yugoslavia. Hitler afirmaba: “Donde haya un Alem谩n esta Alemania”, una cl谩sica l贸gica imperial, invasora, agresiva[10].

La historia de Malvinas, el tiempo dice que antes de los ingleses hubo gauchos e indios nacidos en el territorio de las Provincias Unidas del R铆o de la Plata. Recordemos la l铆nea de continuidad que enlaza a la Soberan铆a ejercida por la Madre Patria Espa帽a desde 1776 con sus 32 gobernadores y la Soberan铆a de las Provincias Unidas ejercida tras la Revoluci贸n de Mayo desde 1810 por el derecho que ejercen las naciones occidentales desde los tiempos romanos llamado de Utis possidetis iure. Este derecho afirma que las antiguas posesiones coloniales pasaban a ser parte del territorio de las naciones independizadas[11]. Luego, la continuaci贸n del dominio, por la tradici贸n de los t铆tulos jur铆dicos de Espa帽a en favor de las Provincias Unidas, otorgaba el derecho a disponer administrar y gobernar a todas las Islas del Atl谩ntico Sur.

En este sentido es indispensable desenmascarar la operaci贸n de desmalvinizaci贸n que ejerce Beatriz Sarlo cuando se intenta vilipendiar y denigrar a nuestra tradici贸n hisp谩nica. Mu帽oz Azpiri en su monumental obra sobre la historia de las Malvinas deja una reflexi贸n al respecto, dice: “No consideramos a la historia de Espa帽a como una indefinida sucesi贸n de decadencias ni aplicamos a su estudio un criterio calamitoso que impusieron las pautas iluministas y obedecieron con tal ceguedad los hispanoamericanos”, luego agrega: “Debemos dejar de continuar utilizando m贸dulos ideol贸gicos herrumbrados, fruto de otras latitudes y otros intereses.[12]”

V. Beatriz Sarlo y la deserci贸n de los intelectuales argentinos.

Los intelectuales nacieron en Francia a fines del siglo XIX durante el affaire Dreyfus. Nacieron enfrentando al Estado Franc茅s, ellos eran los portadores de la verdad sin ataduras ideol贸gicas pero con los pies en su Patria, estaban comprometidos en salvar a su Naci贸n. Luego, los Albert Camus, Andr茅 Malraux, Andr茅 Gide y otros tantos, resistieron la ocupaci贸n alemana, algunos con fusiles en las manos otros con sus plumas, en fin, nadie deserto. Beatriz Sarlo se infla el pecho cuando habla de estos franceses y afirma a viva voz: 隆Yo soy una intelectual! Sin embargo, ni los intelectuales del affaire Dreyfus ni los de la Segunda Guerra desertaron.

Beatriz Sarlo s铆, ella ha abandonado a su Patria, no la reconoce como propia ni siente responsabilidades por su Naci贸n. Para entender mejor como definir a Sarlo vale revisar la etimolog铆a de la palabra desertor. Seg煤n el Diccionario de la Real Academia Espa帽ola, la palabra desertar proviene del lat铆n desertare y significa “abandonar las obligaciones, tambi茅n se suele vincular con el termino en lat铆n desertoris, que b谩sicamente significa 芦el que abandona禄 y que en el uso se aplic贸 mucho en el sentido de 芦el que traiciona una causa禄 (muy empleado por Cicer贸n)… De deser臅re tenemos tambi茅n desierto (lugar abandonado) y desertar.

—

Notas:

[2] La entrevista completa puede observarse en la p谩gina web del Diario La Naci贸n, y parte de la entrevista aparece en el art铆culo: “El verdadero pensamiento de Beatriz Sarlo sobre Malvinas”, Diario La Naci贸n, 04-08-21. https://www.lanacion.com.ar/politica/beatriz-sarlo-las-malvinas-son-territorio-britanico-nid03082021/

[3] Sarlo, Beatriz, Viajes. De la Amazonia a Malvinas, Buenos Aires, Seix Barrial, 2012, p. 175.

[4] Cardoso, Julio, Los otros Pichiciegos, Infonews, 21-04-2012, en: http://malvinas30mvs.blogspot.com/2013/04/los-otros-pichiciegos.html

[5] “No olvidar la guerra”, Revista Punto de Vista N潞49, Buenos Aires, agosto de 1994 y “El patriotismo desp贸tico”, La Naci贸n, 27 de enero de 2012.

[6] Cardoso, Julio, Los otros Pichiciegos, Infonews, 21-04-2012, op., cit.,

[7] Jauretche, Arturo, Los profetas del odio y la yapa. La colonizaci贸n pedag贸gica, Buenos Aires, Ed. Pe帽a Lillo, 1948, p. 146.

[8] Di Vincenzo, Facundo, os intelectuales del Atl谩ntico Norte y su lectura de la pandemia. Loris Zanatta y otros Posmo-Coloniales de nuestro tiempo, Remedios de Escalada, Revista Viento Sur UNLa, 6 de Junio de 2020, en: http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/los-intelectuales-del-atlantico-norte-y-su-lectura-de-la-pandemia/

[9] Di Vincenzo, Facundo, La colonizaci贸n historiogr谩fica. Reflexiones acerca de una Historia Moderna y Contempor谩nea para Latinoam茅rica y el Caribe, Remedios de Escalada, Revista Viento Sur UNLa, n潞 19, 16 de diciembre de 2018, en: http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/la-colonizacion-historiografica/

[10] Alberdi, Juan Bautista, El crimen de la guerra [1870], Buenos Aires, Claridad, 1934.

[11] Di Vincenzo, Facundo, Una Soberan铆a celeste, terrestre y mar铆tima. Reflexiones a 200 a帽os de la toma de posesi贸n de las Malvinas por las Provincias Unidas, Remedios de Escalada, Megaf贸n, 10 noviembre 2020, en:

Una Soberan铆a Celeste, Terrestre y Mar铆tima

[12] Mu帽oz Azpiri, Jos茅 Luis, Historia completa de las Malvinas, Tomo 1, op., cit., p. 39.

Profesor de Historia, UBA. Programa Radial, Malvinas Causa Central, Megaf贸n FM 92.1