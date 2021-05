–

A esos estudiantes revolucionarios de 1919, Max Weber les dice que le gustar铆a saber qu茅 ser铆a de ellos de all铆 a una d茅cada. Despojada de nombres y circunstancias concretas, esta pregunta sit煤a la cuesti贸n intelectual. Si alguien percibe una condensaci贸n especial en las cosas, una asombrosa condensaci贸n de motivos hist贸ricos que se re煤nen y crispan, como hilos sobre un huso, y luego hace el esfuerzo de abstraerse de todo eso, interrog谩ndose por 芦lo que vendr谩禄, podemos decir que estamos ante un intelectual.

Ni la duda met贸dica, ni la organizaci贸n de la cultura, ni la disconformidad con el presente se帽alar铆an la condici贸n intelectual; por lo menos, ninguna de esas cosas por separado y ninguna de ellas con el sentido desafiante que ofrece la pregunta 芦驴qu茅 ser谩 de ustedes?禄. Si esa pregunta (qu茅 tambi茅n puede ser 茅sta: 芦驴qu茅 ser谩 de m铆?禄) se realiza en la densidad de una historia que concentra y expone todo sobre s铆, nos enfrentamos con la clase de abstracci贸n de la que se inviste la vida intelectual. 驴En Weber? Digamos que en Weber, en las cl谩sicas p谩ginas weberianas, el intelectual es ese que abstrae del presente una pesarosa pregunta por el desconocido porvenir. Y le ofrece esa pregunta a los que no tienen otro motivo de vida que un adosamiento excluyente a la historia actual, la que est谩 aqu铆 y ahora. Es decir, a aquellos que si algo no precisan, es justamente esa pregunta. Podemos apreciar, si ese fuera nuestro inter茅s, la enorme diferencia que puede haber con la definici贸n habitual de la condici贸n intelectual, remitida y agotada en un the present as history.

Desovilla, deshila, despoja de filamentos al eje imantado que concentra todo alrededor. As铆 el intelectual weberiano se abstrae del presente y dice exactamente: 芦quisiera poder ver dentro de diez a帽os en qu茅 se han transformado todos aquellos de ustedes鈥 que comparten el 茅xtasis de la revoluci贸n actual鈥 en qu茅 se habr谩n convertido interiormente禄 Muchas veces, muchas personas han le铆do este p谩rrafo. Tambi茅n lo hicimos nosotros sin dejar de inquietarnos, cada vez, por sus cambiantes tonalidades de pesimismo y amenaza. No exagerar铆amos al decir que este tradicional escrito de Weber ha sido sorbido, bebido, por infinidad de lectores en diferentes 茅pocas que se superponen como membranas opacas, unas sobre otras. Nada m谩s que para guiarnos por la sigilosa met谩fora incluida en lo que acabamos de escribir y para que se conserva la fon茅tica del nombre de Weber pero deformado para distanciarlo de su obviedad teut贸nica, lo llamaremos Beber, con acento invisible en la primer s铆laba. Parece as铆 un concepto, una acci贸n, una asimilaci贸n del acto de lectura a acto de bebida y un extra帽amiento que de todos modos deja en pie la igualdad f贸nica del apellido que los estudiantes de sociolog铆a han pronunciado miles de veces, en distintos momentos, para denostarlo, sin duda, y en otros momentos, para hacerlo motivo de numerosas indulgencias.

Beber, entonces, quien trata el tema de la insoportabilidad del presente. Pero no al modo del dial茅ctico, que pone cada momento como determinaciones que impiden cualquier sentimiento prof茅tico, cualquier deslizamiento que ofusque la pertinencia hist贸rica de cada secuencia transitada por el sujeto operante o la conciencia cr铆tica. Si se tratara de solamente solamente de alguien que postula la cita contemplativa, no habr铆a problemas, pues siempre invitar铆a a un retiro pr谩ctico entre cualquier acumulaci贸n de escenas p煤blicas, sean 茅stas gigantescas y revolucionarias, sean 茅stas pacatas y miniaturizadas. Pero aqu铆 hay m谩s bien una teor铆a sobre el 茅xtasis, que dir铆a que todo 茅xtasis es indeseable y que es posible escapar de 茅l. Fugar del 茅xtasis, as铆, se transformar铆a en una fuga del presente, sobreentendido que todo presente es la sede de un sentimiento revolucionario, asombroso, traum谩tico.

Desde el punto de vista del sujeto, aqu铆 encontramos s贸lo problemas. Si se empe帽a una acci贸n, que podr铆amos perfectamente imaginas que es igual a esa piedra secular que soporta todo el sistema de Beber, es decir, la acci贸n racional con arreglo a fines, esa acci贸n carga entonces con un programa que nunca se resuelve. Si se piensa en el recorte temporal de cada acci贸n, en el particular troquelado que cada sujeto puede hacer del espacio de contemporaneidad donde se hallan sus motivos y lenguajes, nunca se sabr铆a si hay que incluir o expulsar la noci贸n de 芦lo que viene despu茅s禄. 驴C贸mo aguantar la propia certeza de historicidad? 驴Cada acci贸n lleva a pensar el conjunto del tiempo hist贸rico disponible o debe tomar el presente como su 芦absoluto禄, como el necesario 芦peligro禄 de una intensidad moment谩nea, ciega para todo lo que no sea el usufructo de lo que ah铆 est谩? Es conocido el dilema de Beber, notablemente irresuelto, excepto bajo el auspicio de un orden paradojal, que lleva a postular la imposibilidad de que cada acto lleva a otro acto posterior hom贸logo. La historia es una larga heterogeneidad de fines respecto al sentimiento original que motivo una acci贸n.

Beber, en el mismo lugar de donde extrajimos el c茅lebre p谩rrafo anterior, sugiere que hay dos formas de la pasi贸n. Una nos lleva a la 芦excitaci贸n interior禄, siempre ligada a la revoluci贸n鈥 y no a cualquiera. Piensa Beber en la que tiene ante sus ojos, Rusia, 1917. Los intelectuales de esta revoluci贸n forjaron un tipo 芦interiormente convulsionado禄 que impide asociar dos ideas que en Beber est谩n atadas por un lazo resistente: los demonios de la historia y la calma interior. Esta es la otra forma de la pasi贸n. Desde luego, convendr铆a llamarla raz贸n, pero es innegable que se trata de una raz贸n apasionada que no se basa en el 茅xtasis del sujjeto sino en las convulsiones de la historia, vistas por alguien capaz de soportarlas.

Si conservamos el nombre de pasi贸n para esta asociaci贸n entre el temple responsable del sujeto y las inclemencias de la vida p煤blica donde los valores siempre est谩n en jaque es para observar el modo original con que Beber ha evitado simult谩nemeante el pathos del alma revolucionaria y el conocimiento de los hechos por los que se interroga quien tiene sed de certezas futuras.

Es cierto que todo esto puede ser atribuido a su agn贸stica enemistad con la revoluci贸n 芦de este tiempo禄. Y a la simult谩nea afirmaci贸n de una forma heroica del ejercicio de la pol铆tica, a la vez asc茅tica y endemoniada. Pero tambi茅n observaremos que este sentimiento de arrojarse fuera del presente y cambiar excitaci贸n por templanza, es tambi茅n muy revulsivo. Acaso sea esta una raz贸n sin pathos y por obligar a 芦los demonios de la pol铆tica禄 a proyectarse m谩s all谩 en el tiempo. El intelectual beberiano se exhibe como un ser que se prepara a soportar el paso de la historia. Su sabidur铆a consistir谩 en conocer lo que el mundo tiene de despiadado. Pero mientras soporta, aguanta y vive 芦descarnado禄, piensa en una imposible puesta entre par茅ntesis del presente, 芦congelado禄 por el brillo intenso y eterno de la revoluci贸n. Pero esa eternidad no es tal y ese brillo no permite forjar esp铆ritus soberanos. Aunque escapar de all铆 es imposible. Beberianamente, s贸lo podemos formularnos un problema, advertir sobre la transitoriedad de toda efusi贸n intensa y tratar de imaginarnos h茅roes que no cometan excesos y desmesuras, verdaderos h茅roes armoniosos y resignados.

El intelectual beberiano, bebe del doble dolor de no poder imaginar como sigue esta historia y de no poder dejar de asombrarse por las almas excitadas, 芦en trance禄. Ambas imposibilidades lo convierten en aut茅ntico intelectual. Ha bebido el drama de una historia que sin apasionados es nada y a la que los apasionados impiden progresar.

