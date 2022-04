–

Bel茅n Gonz谩lez Callado, psiquiatra madrile帽a, tiene una visi贸n muy particular de los trastornos de salud mental. La mayor铆a de los que se sufren actualmente, dice, tienen un origen social, no individual. Lo ve en el centro de salud mental en el que trabaja y desde el que puede hacer, seg煤n explica, “un diagn贸stico muy general de la situaci贸n poblacional”. Est谩 en sinton铆a con la organizaci贸n a la que pertenece, la Asociaci贸n Espa帽ola de Neuropsiquiatr铆a (AEN-Profesionales de la Salud Mental), que siempre ha trabajado tratando de ver la dimensi贸n social que tienen los trastornos mentales.

Por eso no dud贸 cuando se le plante贸 formar parte de la Comisi贸n de expertos en salud mental y precariedad laboral que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo tras un acuerdo del PSOE con M谩s Pa铆s a cambio del apoyo del partido de 脥帽igo Errej贸n a la reforma laboral de Yolanda D铆az. Las reuniones, que comenzar谩n la 煤ltima semana del mes de abril, tendr谩n que derivar, en un plazo de seis meses, en un informe con una serie de recomendaciones para paliar el deterioro psicol贸gico derivado de las condiciones laborales.

驴Por qu茅 es importante la Comisi贸n de salud mental y precariedad laboral? 驴Qu茅 objetivos tiene?

La formaci贸n de la Comisi贸n parte de una puesta en com煤n de distintos 谩mbitos muy diversos para hacer un an谩lisis con una perspectiva m谩s general, colectiva, comunitaria y social de un problema que est谩 siendo acuciante y que est谩 repercutiendo en muchos 谩mbitos. El deterioro de la salud mental no solamente repercute en lo sanitario, sino tambi茅n obviamente en lo laboral, donde se producen bajas y ausencias y donde existe un sufrimiento de los trabajadores dentro de las propias empresas. Sin embargo, aunque este sufrimiento se manifiesta con s铆ntomas que llevan a acudir a profesionales de la salud mental, no es un problema de salud mental. Es un problema social. La iniciativa de la Comisi贸n parte de la idea de poder analizar el origen y los factores generadores de este malestar que estamos pudiendo identificar en la sociedad, en las consultas, en atenci贸n primaria, en los trabajos y en el 谩mbito colectivo. Cualquiera que est茅 en sociedad y comunidad es capaz de darse cuenta del sufrimiento que estamos teniendo los trabajadores y trabajadoras en los 谩mbitos laborales.

驴De qu茅 manera le llega la propuesta de participar como experta en la Comisi贸n y por qu茅 accede a ello?

En agosto, cuando Yolanda D铆az expone que muchos de los problemas que se est谩n viendo en salud mental tienen como origen una situaci贸n de precariedad laboral, y afirma que quieren hacer un comit茅 para analizar la situaci贸n, la asociaci贸n de la que formo parte escribe una carta al Ministerio de Trabajo para ofrecer su colaboraci贸n. Lo hace porque la AEN siempre ha tenido una vocaci贸n comunitaria, siempre ha intentado darle una visi贸n social a todos los casos cl铆nicos que le llegan.

El Ministerio tuvo en cuenta nuestra oferta y cont贸 con nosotros, que estamos eternamente agradecidos. Yo, por mi parte, llevaba tiempo interesada en estos temas, trabajando en un centro de salud mental, que es la puerta de entrada al resto de recursos.

驴Qu茅 se hace exactamente desde esos centros?

Ah铆 se recibe toda la patolog铆a mental antes de ser clasificada. Es decir, vemos todos los casos, as铆 que es un lugar muy crudo que permite entender qu茅 pasa. Digamos que es un pan贸ptico, un lugar privilegiado que permite hacer un diagn贸stico muy general de la situaci贸n poblacional de salud mental. Pero, claro, tambi茅n tiene su parte negativa, y es la sobrecarga de trabajo.

En el acto de presentaci贸n de la Comisi贸n, tom贸 prestada la frase de “el c贸digo postal es m谩s determinante que el c贸digo gen茅tico” y afirm贸 que “las condiciones laborales son m谩s determinantes que la serotonina”. 驴Qu茅 quiere decir exactamente con esta expresi贸n?

Creo que es una expresi贸n que se visibiliza mucho en todas las patolog铆as. Tu c贸digo postal, el espacio donde vives, las condiciones sociales, familiares y de habitabilidad en las que se enmarca tu vida son mucho m谩s determinantes en tu salud que los genes que hayas podido heredar. Solemos entenderlo a rev茅s, con una visi贸n biologicista que cree que lo gen茅tico influye m谩s en la salud que las condiciones de vida. En salud p煤blica se ve muy bien, pero es que en salud mental es todav铆a m谩s evidente. Aunque la mayor铆a de la poblaci贸n tiene un discurso que se orienta mucho hacia la individualizaci贸n del sufrimiento ps铆quico, la realidad es que lo que m谩s influyen son los determinantes sociales, sobre todo las condiciones laborales y materiales en general. Es decir, la persona que se encuentra en una situaci贸n de pobreza y tiene que sostener una familia va a tener peor salud mental que aquella persona que tenga unas condiciones materiales y sociales m谩s favorables, independientemente de la bioqu铆mica del cerebro y de la carga gen茅tica de ambas. Adem谩s, los determinantes sociales tambi茅n marcan las posibilidades de evoluci贸n y de mejor铆a. Si los psiquiatras y psic贸logos tuvi茅ramos acceso a medidas terap茅uticas sociales, nuestras intervenciones ser铆an infinitamente m谩s eficaces de lo que son a d铆a de hoy.

Al final, la salud es una cuesti贸n de clase.

Claro. Es absolutamente imprescindible tenerlo en cuenta. No tiene nada que ver la patolog铆a mental que se ve en el Barrio de Salamanca con la patolog铆a mental que se ve en Legan茅s. Ni las condiciones de recuperaci贸n de los pacientes de Legan茅s con las de los del Barrio de Salamanca.

驴En qu茅 se diferencian?

No se diferencian tanto en la manifestaci贸n sintom谩tica. La mayor铆a de patolog铆as que vemos ahora son ansiedad o depresi贸n, es decir, o que la situaci贸n que tienes te angustia mucho o te pone muy triste. La diferencia est谩 en que las condiciones de vida que tienen las personas que viven en Legan茅s son tan desfavorables que es muy dif铆cil que puedan salir de una situaci贸n de 谩nimo bajo o que puedan salir de una situaci贸n de angustia vital, porque est谩 perfectamente justificada, es una reacci贸n coherente a su situaci贸n vital. Se espera, y con l贸gica, que haya m谩s sufrimiento donde las condiciones de vida son m谩s dif铆ciles que en aquellos lugares donde las condiciones de vida no son tan complicadas.

En este sentido, en la presentaci贸n de la Comisi贸n, tambi茅n mencionaba que los problemas psicol贸gicos que tienen origen social, como en el 谩mbito laboral, no deber铆an de acabar en centros de salud mental. 驴Desde d贸nde y c贸mo deben abordarse estos problemas, entonces?

Esta es la trampa social que tenemos ahora mismo: el sistema est谩 organizado de tal manera que las personas que no son lo suficientemente productivas como se exige son derivadas a una especie de trastienda social, que ser铆a la salud mental, para ser reparadas y poder volver otra vez a ese sistema, que es enfermizo. Es una especie de circuito: cuando aparecen los problemas de salud mental en personas trabajadoras, todo el discurso social se orienta a que es esa persona la que no est谩 rindiendo lo suficiente, que alg煤n problema tiene, as铆 que tendr谩 que revisarse. Entonces es cuando acude a los t茅cnicos, que somos los m茅dicos, y se medicaliza el problema. Ah铆, su sufrimiento deja de ser un problema social, un problema de un sistema que enferma, y empieza a ser un problema individual.

En salud mental no vemos ‘mobbing’, vemos estructuras. Sistemas que someten a los trabajadores a condiciones de explotaci贸n bajo amenazas de hacer mucho da帽o

Poder romper ese circuito cerrado es muy complicado porque en el sistema capitalista en el que estamos funciona. Las empresas o instituciones son capaces de extraer el m谩ximo rendimiento de sus trabajadores, y cuando estos no pueden ofrecer ese 150% que se les pide, tienen dos opciones: o se van y son sustituidos por otro trabajador o entran en una baja. 驴Qui茅n pierde aqu铆? El trabajador, que enferma, y el Estado, que sostiene a ese trabajador enfermo. Nunca pierde la empresa que exige por encima de lo que deber铆a exigir. Los beneficios que genera este circuito son muy grandes para quienes tienen la capacidad de organizar el discurso social, as铆 que es dif铆cil de romper. Hace falta tener muchas ganas de meterse en l铆os, pero es que esto es como un monstruo sin ojos que se dirige a un precipicio, de alguna manera lo tenemos que parar. Me recuerda a la crisis clim谩tica: podemos negarla, pero hasta cierto punto. Tenemos que hacernos cargo de este problema y es el Estado quien tiene que tomar cartas en el asunto.

驴De qu茅 manera extraen al m谩ximo las empresas? 驴Cu谩les son esas pr谩cticas laborales que da帽an tanto la salud mental?

En consulta se ven varios tipos de personas. Por un lado, las que se encuentran en situaci贸n de precariedad laboral, las que no encuentran un anclaje laboral que les permita construir una identidad con respecto al trabajo, que es algo que la mayor铆a de personas solemos hacer. Estas personas se encuentran desvalorizadas socialmente porque internalizan esto como un problema propio. “Si no tengo trabajo es porque no soy lo suficientemente bueno para tenerlo”. “Si me despiden de varios trabajos o no me pagan lo suficiente es porque yo no soy lo suficientemente buena para estar ah铆 y no me lo merezco”. Hay un proceso de devaluaci贸n personal generalizada y de desesperanza en estos casos. Esto lo estamos viendo bastante en j贸venes, que no tienen ning煤n tipo de perspectiva futura, lo que hace tambi茅n que no sean capaces de hacer frente a las crisis sobrevenidas que les puedan ocurrir en la vida.

En adultos, adem谩s de esta sensaci贸n de devaluaci贸n personal y de poca val铆a, encontramos que existe un c铆rculo vicioso entre la precariedad laboral, la pobreza, las malas condiciones de vida y el sufrimiento ps铆quico que afecta a todos los 谩mbitos de su vida. Por ejemplo, no tener acceso material a condiciones que te permiten tener una buena salud f铆sica empeora tu salud mental, eso hace que tomes m谩s f谩rmacos y que te encuentres en entornos de exclusi贸n, por lo que tampoco mejorar谩s tus condiciones de vida materiales.

Por 煤ltimo, y yo creo que esto es lo m谩s frecuente en consulta, vemos mucha tolerancia a situaciones de explotaci贸n o de acoso laboral sistem谩ticas que se permiten por el miedo a perder el empleo. Las personas que lo sufren, adem谩s, se encuentran entre la espada y la pared: sufren unas condiciones laborales absolutamente intolerables pero no tienen la opci贸n de irse, porque quedar铆an en una situaci贸n de precariedad econ贸mica que no les dejar铆a sobrevivir.

驴Ha visto ejemplos de esto en consulta?

He tenido varias pacientes que han venido a ra铆z del ERE que se hizo en el sector de la banca. Acudieron porque no se las incluy贸, lo que ya les lesion贸 mentalmente, y porque precarizaron mucho su trabajo. Se les dificultaba realizarlo y adem谩s se les denigr贸. Y ten铆an esas dos opciones: o aguantaban o se iban. No es casualidad adem谩s que todas fueran mujeres, madres y cuidadoras que sufr铆an horarios intolerables para la conciliaci贸n. Esto son pr谩cticas de empresa, no de un jefe o de un compa帽ero. En salud mental no vemos mobbing, vemos estructuras. Sistemas que someten a los trabajadores a condiciones de explotaci贸n bajo amenazas de hacer mucho da帽o.

Y estas personas, cuando acuden a consulta, 驴lo hacen identificando el problema como algo laboral y social o, como dec铆a antes, como un problema individual?

Lo que tienen en com煤n todos los casos es que se presentan como problemas subjetivos individuales. Es decir, problemas de trastorno mental. “Algo me pasa a m铆 en mi cabeza que tengo ansiedad y depresi贸n”. Ese es el discurso y el autodiagn贸stico. Casi todos lo traen. Dicen que tienen una ansiedad o una depresi贸n muy grande que les impide ir a trabajar. No identifican que el trabajo les provoque los s铆ntomas, sino que los s铆ntomas les impiden trabajar. Esa es la presentaci贸n sistem谩tica de todos los casos. Obviamente, ante esa presentaci贸n, a no ser que una sea muy consciente de los entornos laborales en los que nos movemos y tenga la mirada muy puesta en los determinantes sociales de la salud mental, se tiende a entender que efectivamente lo que le ocurre a esa persona tiene que ver con su serotonina, por lo que necesita un antidepresivo o un ansiol铆tico. Hace falta abrir una brecha epist茅mica para introducir el discurso que diga: “Oye, 驴c贸mo est谩s en el trabajo?”. Hace un par de semanas, una trabajadora me dec铆a que no entend铆a por qu茅 le presionaban tanto en el trabajo, si ella era muy flexible. Cuando le pregunt茅 qu茅 era ser flexible me respondi贸 que todos los d铆as se iba tres horas despu茅s de su hora de salida y que trabajaba los fines de semana. Le dije que eso no es flexibilidad, sino abuso laboral, y le sorprendi贸. Jam谩s se le hab铆a ocurrido porque en los entornos laborales en los que nos encontramos las condiciones de explotaci贸n y precarizaci贸n son la norma, no la excepci贸n.

Una intervenci贸n eficaz ser铆a que esos problemas no llegaran a salud mental, conseguir que ning煤n trabajador precarizado, explotado o abusado llegue a salud mental

驴Y Espa帽a est谩 preparada para abordar el deterioro de la salud mental desde la perspectiva que explicas y no como uno meramente sanitario? Parece que la Comisi贸n va por este camino…

El problema es que ahora mismo las situaciones de abuso laboral tienen poca salida realista m谩s all谩 de que te produzca un sufrimiento ps铆quico y est茅s de baja, con una cierta protecci贸n institucional. Es una manera medicalizada de proteger al trabajador, pero es una perversi贸n del sistema, es utilizar mal ambas partes: la de protecci贸n y la m茅dica. Cuando desde lo sanitario damos respuesta a un problema social, lo que hacemos es convertirlo al lenguaje sanitario, as铆 que inevitablemente contribuimos a que esos problemas sociales se sigan entendiendo como problemas de salud y no sociales, laborales o de violencia de g茅nero. La intervenci贸n eficaz ser铆a que esos problemas no llegaran a salud mental, conseguir que ning煤n trabajador precarizado, explotado o abusado llegue a salud mental.

驴Y qu茅 herramientas podr铆a tener?

Es la paradoja que nos encontramos en consulta. Yo puedo introducir una narrativa m谩s social en la que aclaramos que lo que le ocurre al paciente es el resultado de una situaci贸n de abuso laboral o de precariedad, pero no por eso el paciente deja de tener ansiedad o depresi贸n. Es verdad que se reconduce y por lo menos ya no se vive de manera tan estigmatizante, porque deja de ser un problema individual para enmarcarse dentro de una situaci贸n social. Tanto es as铆, que los s铆ntomas se viven de manera distinta. Sin embargo, incluso introduciendo esta narrativa m谩s justa socialmente, los pacientes no tienen recursos. Ni econ贸micos, para demandar a la empresa, ni de organizaci贸n, mucho menos en ese momento en el que est谩n destrozados ps铆quicamente. Pero es que ni siquiera conocen los recursos a los que tienen derecho, y ese es un problema muy grande que me encuentro con frecuencia. No saben que pueden acudir a un sindicato, al comit茅 de empresa, a un abogado laboralista… No son conscientes de que eso existe ni conocen sus derechos laborales. 驴C贸mo nos va a extra帽ar entonces que cualquier problema lo entiendan como personal?

No todos los sufrimientos deber铆an ser susceptibles de trabajarse desde la salud mental. Eso es poner tiritas. Hay que ir al origen del problema

Sin embargo, aun as铆, parece que cada vez se habla m谩s de la salud mental condicionada por los determinantes sociales y los aspectos laborales. No obstante, a veces se dice que quien lo denuncia, en su mayor铆a j贸venes, pertenecen a una “generaci贸n de cristal”. 驴Tiene sentido decir eso? 驴La precariedad ha aumentado o hay m谩s conciencia frente a ella?

El modelo de precariedad, temporalidad, inseguridad laboral e impunidad para poder exigir a los trabajadores m谩s de lo que se deber铆a ha aumentado, sobre todo despu茅s del covid. La pandemia ha sido una excusa para poder precarizar muchos puestos laborales. Despu茅s de que se haya depuesto la demanda y de que se haya normalizado el consumo previo, lo que encontramos es que varias empresas que hab铆an reducido trabajadores no han vuelto a contratar para tener el mismo n煤mero que antes. Esto supone un mayor grado de explotaci贸n, pero los trabajadores que se quedan tienen mucho miedo al paro o al despido y a la crisis social en la que estamos. Mi sensaci贸n es que la precariedad ha aumentado y eso hace que la sensaci贸n sea de mucha m谩s inseguridad. La diferencia es que nos encontramos en un entorno social que tiende a entender desde lo m茅dico cualquier problema que exista. Ser铆a distinto si la ansiedad y la depresi贸n provocadas por problemas laborales se denominaran frustraci贸n, cabreo, indignaci贸n y tristeza. En ese caso probablemente lo manejar铆amos de manera distinta porque por eso no vas al psiquiatra ni al psic贸logo. El hecho de que se medicalice hace que se pueda ver como una fragilidad mayor porque somos una sociedad de enfermos que, claro, pide ayuda a los t茅cnicos de la enfermedad. Podemos entender 鈥済eneraci贸n de cristal鈥 como una que est谩 tendiendo a identificar el sufrimiento que tenemos, y eso es importante. Identificar los problemas y ponerlos en com煤n no nos hace una “generaci贸n de cristal”, sino que es una generaci贸n m谩s sensible y autoconsciente.

Ahora bien, al discurso extendido de visibilizaci贸n de la ansiedad y la depresi贸n, que est谩 muy bien, siempre le sigue una respuesta que es “pide ayuda”, “vete al m茅dico”, y no todos los sufrimientos sociales deber铆an ser susceptibles de trabajarse desde la salud mental. Eso es poner tiritas. Hay que ir al origen del problema.

La salud mental ya estaba absolutamente desbordada. Si todos los sufrimientos sociales y humanos los tienen que recoger los t茅cnicos del sufrimiento ps铆quico, es absolutamente inabarcable

Ese discurso del “vete al m茅dico” ha provocado que cada vez m谩s gente acuda a terapia, sea por un problema individual o social. 驴Puede hacerse cargo la salud mental actual de todos los problemas que le llegan?

La salud mental ya estaba absolutamente desbordada. Si todos los sufrimientos sociales y humanos los tienen que recoger los t茅cnicos del sufrimiento ps铆quico, es absolutamente inabarcable. Los recursos de salud mental llevan en un estado de extrema precariedad desde hace muchos a帽os, sobre todo en la Comunidad de Madrid. De hecho, entre los a帽os 2000 y 2018 lo que vimos fue una desinversi贸n que provoc贸 que el presupuesto y la ratio de trabajadores descendiera. En 2018 vimos que se cambiaba un poco la tendencia, pero sobre todo invirtiendo en 谩mbitos hospitalarios, no en comunitaria, que son los centros de salud mental que operan como eje. Estos 谩mbitos, mucho m谩s volcados en la comunidad, est谩n cada vez con menos recursos y m谩s demanda. Por supuesto que hace falta una inversi贸n, pero una ingente. Ya hac铆a falta hace mucho tiempo.

