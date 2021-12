Ella era una destacada feminista, poeta, autora y crítica social.

Nació con el nombre de Gloria Watkins hace 69 años en Hopkinsville, Kentucky, el 25 de septiembre de 1952. Pero el mundo la conocía por su nombre artístico, bell hooks, y sus lectores reconocen ese nombre por su uso distintivo de letra minúscula. ¿Por qué letra minúscula? Hay dos motivos principales. Uno, para recordar al público que lo importante no es ella, sino su trabajo. Y dos, es un tributo a su bisabuela.

Ella era una destacada feminista, poeta, autora y crítica social. Publicó más de 40 libros, desde ensayos hasta libros infantiles, y era profesora en Yale, Oberlin, y la Universidad de California, Santa Cruz. En 2015, fundó el Instituto bell hooks en la Universidad Berea, el cual alberga sus archivos.

Recuerdo claramente su entrevista con la notoria rapera Little Kim. Cuando le preguntó sobre el amor, Kim respondió rápido y suavemente que no sabía qué era el amor porque nunca se había sentido amada.

En su Instituto y en entrevistas, bell hooks exploró estos temas juntos con su objeto ideológico: lo que ella llamaba “la estructura de poder patriarcal, capitalista, imperialista y supremacista blanco.” En una entrevista con el New York Times en 2015, hooks explicó que el sistema de dominio está compuesto de muchas partes, no solamente una cosa, y por eso, hay que nombrarlo.

Ella pensaba mucho en el amor, y aquí les tengo algunos de sus pensamientos: “Para conseguir el amor que siempre hemos querido tener pero nunca tuvimos, para tener el amor que queremos pero no estamos preparados para dar, buscamos relaciones románticas. Creemos que estas relaciones, más que cualquier otra, nos van a rescatar y redimir. Es cierto que el amor verdadero es capaz de redimir, pero solo si estamos preparados para la redención. El amor nos puede salvar, pero solamente si queremos ser salvadas.” bell.

Muchos de ustedes lectores conocen un libro que escribí con Marc Lamont Hill, The Classroom and the Cell. (El Aula y La Celda). Marc y yo nos preparamos para escribir este libro al leer Breaking Bread (Partiendo el Pan), por bell hooks y Cornell West, dos gigantes intelectuales. También leímos un texto parecido de la antropóloga Margaret Mead y el eminente escritor James Baldwin.

bell hooks regresa con sus madres con un mensaje: Amor, no miedo.

Soy Mumia Abu-Jamal.

—(c)’21 maj

21 de diciembre de 2021

Audio grabado por Prison Radio

https://www.prisonradio.org/commentary/bell-hooks-feminist-icon/

Circulación por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducción Amigxs de Mumia en Méxic