 Ben & Jerry’s llega a un acuerdo en la demanda y deja fuera a Israel

El viernes por la ma帽ana, Ben & Jerry’s no hab铆a emitido ning煤n comunicado de prensa propio.

“Nada que a帽adir por nuestra parte”, fue la breve respuesta del portavoz de la empresa a la petici贸n de comentarios de The Electronic Intifada.

Sin embargo, una p谩gina del sitio web de Ben & Jerry’s titulada “D贸nde hacemos negocios” ofrece algunas pistas sobre los t茅rminos del acuerdo.

La p谩gina enumera por su nombre m谩s de 40 pa铆ses en los que se pueden comprar las golosinas heladas de Ben & Jerry’s. Israel no figura entre ellos.

Tambi茅n hay esta cl谩usula de exenci贸n de responsabilidad: “Unilever ha vendido los derechos de marca de las versiones en hebreo y 谩rabe del nombre Ben & Jerry’s a Blue & White Ice Cream Ltd.”. No se ha transferido a Blue & White Ice Cream Ltd. ninguna marca comercial en ingl茅s de Ben & Jerry’s Homemade Inc.

Blue & White Ice Cream Ltd. es una entidad completamente separada y distinta de Ben & Jerry’s Homemade Inc. Ben & Jerry’s no es propietaria ni tiene intereses econ贸micos en Blue & White Ice Cream Ltd.”.

Blue & White Ice Cream es el antiguo licenciatario de Ben & Jerry’s, y ahora propietario de las marcas en hebreo y 谩rabe de Ben & Jerry’s en Israel.

En noviembre, la misma p谩gina web mencionaba a Israel entre los pa铆ses en los que Ben & Jerry’s hace negocios, y la cl谩usula de exenci贸n de responsabilidad no aparec铆a.

Salir de Israel

Recordemos que, en julio de 2021, Ben & Jerry’s decidi贸 poner fin a un antiguo acuerdo de licencia que permit铆a fabricar y vender sus productos en Israel y la Cisjordania ocupada.

Esto se produjo tras a帽os de campa帽as de activistas por los derechos de los palestinos.

Un a帽o despu茅s, sin embargo, Unilever anunci贸 que hab铆a vendido la marca Ben & Jerry’s y la marca registrada en Israel al licenciatario israel铆.

En virtud de este acuerdo, el helado seguir铆a comercializ谩ndose en todo Israel y la Cisjordania ocupada utilizando el nombre y el logotipo de Ben & Jerry’s en hebreo y 谩rabe.

Unilever admiti贸 m谩s tarde que tom贸 la decisi贸n bajo amenazas y presiones de Israel y su grupo de presi贸n.

Pero Ben & Jerry’s impugn贸 el derecho de Unilever a realizar el acuerdo sin la aprobaci贸n de su consejo de administraci贸n y demand贸 a su empresa matriz.

Ben & Jerry’s es famosa por adoptar posturas progresistas en diversas cuestiones sociales y medioambientales.

El n煤cleo del caso de Ben & Jerry’s era que cuando Unilever compr贸 el helado con sede en Vermont en 2000, acord贸 la creaci贸n de un consejo independiente que mantuviera la integridad de su misi贸n social.

Ben & Jerry’s argument贸 que Unilever viol贸 esta independencia cuando vendi贸 las marcas a la empresa israel铆.

A mediados de noviembre, Ben & Jerry’s emiti贸 un comunicado en el que repudiaba los helados distribuidos con su nombre en Israel y Cisjordania ocupada por la empresa israel铆.

“Sin el consentimiento del Consejo Independiente de Ben & Jerry’s, Unilever ha vendido los derechos de marca de las versiones en hebreo y 谩rabe del nombre Ben & Jerry’s a Blue & White Ice Cream Ltd”, declar贸 el consejo de Ben & Jerry’s.

“Todos los productos vendidos por Blue & White Ice Cream Ltd. son exclusivamente suyos y no deben confundirse con los productos producidos y distribuidos por Ben & Jerry’s Homemade Inc”, a帽adi贸 la junta.

Ben & Jerry’s tambi茅n afirm贸 que “la venta de productos que lleven cualquier insignia de Ben & Jerry’s en el territorio palestino ocupado va en contra de nuestros valores. Tales ventas son incompatibles con el derecho internacional, los derechos humanos fundamentales y la misi贸n social de Ben & Jerry’s”.

En su demanda, Ben & Jerry’s ped铆a la devoluci贸n de sus marcas en Israel y otras medidas para impedir que Unilever siguiera aplicando el acuerdo. Tambi茅n ped铆a una compensaci贸n econ贸mica.

Por lo tanto, parece que, seg煤n los t茅rminos del acuerdo, Ben & Jerry’s ha retirado su oposici贸n legal a la venta por Unilever de la propiedad intelectual del fabricante de helados a Blue and White Ice Cream.

Al mismo tiempo, Unilever parece haber aceptado que Ben & Jerry’s siga repudiando el producto vendido en Israel y cualquier conexi贸n con la empresa israel铆 que lo fabrica.

Misi贸n social

En contra de su fanfarroner铆a inicial, Israel y su grupo de presi贸n no han podido obligar a Ben & Jerry’s -la aut茅ntica Ben & Jerry’s- a hacer negocios en Israel y sus asentamientos coloniales en contra de su voluntad.

Funcionarios y empleados de la empresa llegaron a la conclusi贸n de que su credibilidad en otras cuestiones sociales se ver铆a fatalmente comprometida si Ben & Jerry’s no adoptaba una postura de principios sobre Palestina. Pero Unilever y el director general que nombr贸 para dirigir Ben & Jerry’s siguieron dando largas, lo que llev贸 al consejo independiente a anunciar en julio de 2021 que rescindir铆a su acuerdo con su licenciatario israel铆 y, por tanto, pondr铆a fin a las ventas en todo Israel y la Cisjordania ocupada. Los archivos tambi茅n revelaron que los miembros de la junta de Ben & Jerry’s se enfrentaron a amenazas e intimidaciones tan graves tras la decisi贸n de dejar de hacer negocios en Israel que algunos tuvieron que contratar seguridad y esconderse. No es real El acuerdo confidencial deja algunas preguntas sin respuesta: Cuando Ben & Jerry’s introduzca nuevos sabores o cambie el dise帽o de sus productos en el futuro, 驴estar谩 obligada la empresa de Vermont a compartir parte de esa propiedad intelectual con Blue & White Ice-Cream Ltd? Parece inconcebible que Ben & Jerry’s haya accedido a ello dada su declaraci贸n de noviembre, pero lo cierto es que no lo sabemos. 驴Y qu茅 pasar铆a si Blue & White Ice Cream intentara copiar nuevos productos de Ben & Jerry’s sin permiso? 驴El acuerdo que pone fin a la demanda impide a la empresa israel铆 -que no era parte en el pleito- introducir sabores con nombres que indiquen apoyo a las pol铆ticas antipalestinas de Israel o que contradigan otros aspectos de la aut茅ntica misi贸n social de la empresa Ben & Jerry’s? En julio, Avi Zinger, propietario de Blue & White Ice-Cream, sugiri贸 que ser铆a libre de renombrar el sabor Chunky Monkey de Ben & Jerry’s como “Judea y Samaria”, el nombre pseudob铆blico que Israel da a Cisjordania para tratar de legitimar sus reclamaciones ilegales de soberan铆a sobre el territorio ocupado. Zinger dijo el jueves “que estaba ‘contento’ con el acuerdo y que no le obligar铆a a cambiar sus propias pr谩cticas empresariales”, seg煤n la Agencia Telegr谩fica Jud铆a. “Espero seguir produciendo y vendiendo en el futuro el helado Ben & Jerry’s, de gran sabor, bajo las marcas hebrea y 谩rabe en todo Israel y Cisjordania”, declar贸 Zinger. La comparecencia de Zinger ante la prensa -cuando Unilever y Ben & Jerry’s guardan silencio- puede ser un esfuerzo del empresario israel铆 por dar un giro positivo a lo que, a grandes rasgos, equivale a una p茅rdida vergonzosa. El acuerdo implicaba claramente los compromisos necesarios para poner fin a lo que se perfilaba como una amarga, costosa y quiz谩s larga batalla legal, pero el resultado es que Unilever ha sido incapaz de imponer su voluntad a la junta independiente de Ben & Jerry. Los archivos judiciales en el contexto de la demanda revelaron que los ejecutivos de Ben & Jerry’s sintieron una intensa presi贸n popular mundial para poner fin a las ventas en los asentamientos israel铆es en tierras palestinas ocupadas. Y sobre el punto clave, Ben & Jerry’s es muy clara: ya no hace ning煤n negocio en Israel y el helado que se vende all铆 con su marca simplemente no es el aut茅ntico.

Mi 煤ltimo comentario: Los acuerdos legales rara vez brindan la claridad que todos quieren, por lo que estoy de acuerdo en que este puede interpretarse de varias maneras, raz贸n por la cual lo llam茅 un enga帽o. Pero la raz贸n por la que creo que todav铆a puede verse como una victoria es que no se trata del helado. Eso es lo que Israel trat贸 de hacer cuando se anunci贸 el acuerdo de Unilever en junio de 2022. Israel (y sus grupos de presi贸n) dijeron, miren, todav铆a vamos a tener helados Ben & Jerry’s en los asentamientos, as铆 que hemos derrotado el boicot. ! Ese nunca fue el punto. El punto es que la compa帽铆a Ben & Jerry’s tom贸 la postura de que no quer铆a hacer negocios con Israel y termin贸 su negocio all铆. No ha revocado esa decisi贸n. El acuerdo puede ser un reconocimiento por parte de Ben & Jerry’s de que su poder contra Unilever es limitado. Puede haber sido un c谩lculo de que este era un resultado mejor que el riesgo de ir a juicio y perder. Pero incluso despu茅s de todo esto, no han retrocedido en su postura sobre Palestina y la empresa ya no obtiene beneficios de las ventas en Israel.

Foto: Rafael Ben-Ari Newscom