De parte de Gatos Sindicales May 7, 2021 51 puntos de vista

(Texto del correo enviado, el 6 de mayo, a RRHH por CGT)

Nos han comentado diferentes personas asignadas al Bench que sus imputaciones del mes de abril de 2021 han sido modificadas por otras personas cambiando las horas imputadas a la tarea del Bench a la tarea de Formación, sin ni siquiera informarles del cambio, ni rechazarles las imputaciones en las fechas correspondientes. Las imputaciones las hace y las cierra la persona trabajadora y, por lo tanto, no deben cambiarse por terceras personas sin avisar.

El personal del Bench ha recibido este correo:

Asunto: Imputación a la actividad formativa Siguiendo el proceso formativo con el que creemos tendremos éxito en la recolocación, y alinearnos con la actividad formativa que estas realizando, te indicamos que desde el primer día de mes de Mayo tu imputación debe ser a training en todas las horas imputables hasta que logremos tu recolocación. Gracias por tu esfuerzo formativo constante. IT-Solutions-Bench-Iberia

No entramos en la forma de organización de la empresa, pero entendemos que si el personal del Bench debe imputar a Formación debe hacerlo desde la fecha en la que se le comunica. No se deben cambiar las imputaciones de fechas anteriores, por lo que solicitamos se reviertan dichos cambios y queden las imputaciones de abril tal como el personal inicialmente las había realizado.

Por otro lado, teniendo en cuenta estos cambios a posteriori y las órdenes de la dirección a la plantilla sobre cómo reflejar los tiempos de dedicación en la herramienta, independientemente de lo que se realiza en realidad, esperamos no se pretenda posteriormente utilizar los informes de horas de la herramienta para justificar o explicar la situación de la empresa como ya ocurrió en el pasado ERTE. Si los datos no se ajustan a la realidad no valen para nada.