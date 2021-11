–

De parte de ANRed November 9, 2021 47 puntos de vista

Ante lo que denuncian como una clara indiferencia de Pablo Costa, secretario de Salud del Municipio de Berazategui, a cargo de Juan José Mussi, frente a los distintos reclamos de salud que vienen llevando adelante, las y los vecinos del Barrio 3 de Junio junto al Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS) y otras organizaciones, marcharon este lunes 8 por la tarde bajo la consigna «la salud no puede esperar». Recorrieron las calles del partido al sur del conurbano bonaerense reclamando una mirada integral de la salud basada en las necesidades locales, ya que la precarización de la vida que supuso la pandemia y la grave situación económica dificultaron aún más el acceso a la salud. Destacan la faltante de medicamentos, no tener una guardia de 24 horas, falta de profesionales, esquemas de vacunación incompletas, falta de controles de salud, falta de atención de enfermedades crónicas y falta de acceso a estudios diagnósticos, tanto en las salas como el barrio. Por ANRed / Imágenes: Laura Reyes, para ANRed.

La movilización fue este lunes 8 de noviembre a las 17.30, desde la Plaza de los Bomberos (ubicada en el cruce de la Avenida 14 y Lisandro de la Torre) hasta la Plaza San Martín (ubicada en el cruce de Mitre y calle 5).

«El día lunes 18 de octubre se presentó nuevamente una nota con pedido de audiencia y cientos de firmas ante las autoridades de Salud, y recibimos una nueva negativa – explicó en un comunicado el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS) – La señora Adriana Nogueira, Directora de la Coordinación de Atención Primaria de la Salud del municipio, no solo trató de mentirosos y mentirosas a los y las promotoras de salud, que viven en el barrio y atienden su salud en el CAPS Nº33, sino que niega que la contaminación que padecen los y las vecinas, y que sea una problemática a atender desde la Secretaría de Salud municipal«, denuncian desde la organización social.

Asimismo, agregó: «berazateguenses vemos día a día, agravado por la pandemia, el vaciamiento del primer nivel de atención que se parece cada vez más a una atención primitiva más que primaria. Desde el nivel municipal se naturaliza la falta de acceso a la salud, el bajo presupuesto y la precarización de los y las trabajadoras de la salud, insistiendo entre otras cosas, que faltan profesionales, cuando lo que falta es que ellos garanticen sueldos y condiciones dignas de trabajo», remarcan.

Además, destacan: «no existe una mirada integral de la salud basada en las necesidades de nuestro pueblo. La precarización de la vida que supuso la pandemia y la grave situación económica que vivimos ha dificultado aún más el acceso a la salud, redundando en esquemas de vacunación incompletas, falta de controles de salud y falta de atención de enfermedades crónicas, falta de acceso a estudios diagnósticos».

En la misma línea, sostienen desde la organización: «en plena pandemia el Municipio multaba con cifras impagables a mamás que iban a comprar leche o pañales por no tener permiso de circulación. Sin embargo, jamás se hicieron presentes en nuestros barrios para conocer cuáles son nuestras necesidades, cómo vivimos y superamos este año y medio de pandemia. Mientras tanto, en los barrios, las compañeras pusieron el cuerpo sin descanso, garantizando la alimentación en los comedores comunitarios, formando promotorxs de salud y de género, que intentan contener las diferentes problemáticas que vivimos, como el aumento de situaciones de violencia de género, ante los cuales el municipio ha hecho oídos sordos»

Ante lo que consideran una «gravísima situación», exigen «entrega continua de medicación en todos los CAPS del Municipio (ibuprofeno, paracetamol, salbutamol y todos los medicamentos de atención primaria)», «medicación específica en el CAPS Nº 33 para los problemas de salud relacionados con la contaminación, como los problemas dermatológicos», la «entrega de leche continua para todos los niños y niñas del barrio», «campañas de vacunación de calendario en todos los barrios populares», la «provisión continua de todos los métodos anticonceptivos en todos los CAPS», la «atención de médicos de guardia en el CAPS 33», la «atención pediátrica todos los días y medicación para niños y niñas», la presencia de «especialistas que atiendan los problemas de salud derivados de la contaminación», la «presencia de trabajadores y trabajadoras sociales en todos los CAPS», y la «gestión de turnos para estudios diagnósticos y de laboratorios en todos los caps».

«La indiferencia es un arma más para que haya desigualdad en el sistema de salud»

Entrevistada por ANRed, Fabiana Fuentes, integrante del MULCS, amplió los motivos de la movilización: «ya presentamos en el municipio tres reclamos por nota dirigidas al Secretario de Salud Pablo Costa. Inclusive, una nota dirigida al intendente Juan José Mussi, y la única respuesta de la persona que nos atendió, Adriana Nogueira, fue la indiferencia y el agravio a nuestres compañeres, que se presentaron en la única audiencia que nos dieron, tratándoles de mentirosos. Allí dijeron que como el barrio está en una zona contaminada (Arroyo Las Conchitas, líneas de alta tensión sobre relleno sanitario y con basurales en las inmediaciones) no le compete a ellos resolver el tema de salud, mas allá de que ninguna salitas de las barriadas cuenta con medicamentos ni profesionales ni guardias necesarias para la atención primaria de les vecines».

Asimismo, Fabiana agregó: «al no tener repuestas por parte del municipio decidimos hacer presentes nuestros derechos, ya que la indiferencia es un arma más para que haya desigualdad en el sistema de salud y, sobre todo, en las consecuencias que hay en el barrio que frecuentan los vecinos, como la faltante de medicamentos, el no tener guardia de 24 horas en el caso que se necesite ir de urgencia, y falta de profesionales, tanto en las salas como el barrio. La salud es algo vital y necesario para los barrios y dicho derecho no merece ser negado. Nuestro reclamo es sobre la responsabilidad que tiene el municipio sobre la salud de toda la población. Nosotres no tenemos un problema con les profesionales», destacó.

De la movilización también adhirieron y participaron el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, Igualdad Social, el Movimiento 8 de Abril, Marabunta Corriente Social y Política, el Polo Obrero Tendencia, la Huerta Comunitaria en Pampa y la Vía, la Asamblea Autoconvocada Hocó en Defensa de los Humedales, Izquierda Unida, y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).