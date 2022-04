–

De parte de ANRed April 8, 2022 217 puntos de vista

El martes pasado, trabajadores y trabajadoras municipales del distrito bonaerense de Berazategui retomaron su plan de lucha contra los despidos realizados, seg煤n denuncian, por el intendente Juan Jos茅 Mussi. Tras una concentraci贸n p煤blica que march贸 por el centro de la ciudad cabecera del partido, las y los damnificados por la medida llegaron a las puertas del establecimiento municipal. All铆 se manifest贸 que las desvinculaciones tienen como objetivo la desintegraci贸n del incipiente sindicato Uni贸n del Personal Municipal de Berazategui (UPMB), agrupaci贸n que tom贸 cuerpo a partir de las y los empleados en situaci贸n de precarizaci贸n laboral que demandan el pase a planta permanente de todos los contratados. Por M谩ximo Paz, para ANRed.

A su vez, exigen el reconocimiento del gremio, que se encuentra registrado como tal en el bolet铆n oficial y que adem谩s cuenta con m谩s de 100 trabajadores municipales afiliados. 鈥淐omo nosotros no comulgamos con el Ejecutivo, prefiere ignorarnos y dejarnos sin trabajo鈥, asegur贸 a medios locales Gustavo Gale, Secretario Adjunto del naciente sindicato, horas antes de la manifestaci贸n.

Todo comenz贸 sobre el pen煤ltimo d铆a de 2021, 30 de diciembre, cuando el intendente del partido de Berazategui, Juan Jos茅 Mussi, despidi贸 a 140 trabajadores y trabajadoras que se encontraban en calidad de contratados y contratadas. Entre las desvinculaciones, 23 de ellos y ellas se trataron de miembros del flamante sindicato que, desde su inicio, tom贸 como norte el reclamo por la incorporaci贸n a planta permanente de las y los trabajadores contratados y precarizados.

Tras el esc谩ndalo suscitado por la medida arbitraria y antilaboral 鈥 coronada por una serie de acciones de lucha por la reincorporaci贸n de los despedidos -, el alcalde volvi贸 parcialmente sobre sus pasos y dej贸 sin efecto la arbitraria disposici贸n sobre 132 empleados y empleadas. Todav铆a restan ocho despedidos por restablecer en sus puestos de trabajo.

Seg煤n trascendi贸, la disposici贸n del Gobierno municipal sobre los a煤n despedidos descansa en la acusaci贸n de que tales trabajadores y trabajadoras no son 芦apegados al trabajo禄.

芦A trav茅s de una medida de fuerza que hicimos con la Secretar铆a de Higiene logramos reincorporar a 132, pero qued贸 la c煤pula del Sindicato afuera, que fue claramente una jugada del intendente Juan Jos茅 Mussi de descabezar un sindicato que est谩 hecho solo y exclusivamente para los trabajadores禄, aclar贸 Gustavo Gale al respecto en la previa a la 煤ltima marcha.

芦Esa pol铆tica al intendente no le gusta. Por lo tanto, como nosotros no comulgamos con el Ejecutivo, como lo hacen los otros dos sindicatos, prefiere ignorarnos y, a su vez, dejarnos sin trabajo. Hace tres meses que la venimos peleando muy duro禄, tambi茅n dijo.

Por ello, el martes 5 de abril alrededor de las 10 de la ma帽ana, sobre la esquina de Avenida Mitre y Calle 14 que da a la plaza del centro de Berazategui, tuvo lugar la manifestaci贸n, cuya recorrida hacia el nuevo edificio municipal se dio a partir de la entrega de volantes a comerciantes, transe煤ntes y vecinos y vecinas de la zona con el fin de dar a conocer su lucha y para requerir de su solidaridad.

Adem谩s de las y los integrantes del UPMB, sectores de lucha, organizaciones sociales y partidos de izquierda fueron parte de la movilizaci贸n.

芦Estamos ac谩 frente al palacio Municipal para expresarle al se帽or intendente que nosotros somos trabajadores, siempre fuimos trabajadores, no como dice 茅l, que no somos apegados al trabajo. Que me explique si no somos apegados al trabajo porque cuando me hicieron el recuento final de las horas extra que me deb铆an me pagaron cuatro vacaciones sin hab茅rmelas tomado. Si a eso le llama no apegado al trabajo no s茅 qu茅 ser谩 una persona vaga en realidad芦, expres贸 Gustavo Gale, en calidad de principal orador.

芦Quiero que sepa, Se帽or intendente, que nosotros somos un gremio constituido legalmente como tiene que ser y no como supuestamente le han dicho que somos. Somos trabajadores, y, como tales, somos parte de un gremio que quiere representar a trabajadores, defender el derecho del trabajador, que el trabajador recupere su orgullo y que sepa que va a estar representado por un gremio que siempre va a estar con 茅l aunque a la patronal no le guste芦, complet贸.

芦Hay ocho familias que necesitan comer d铆a a d铆a. La jueza Mabel Irigoyen (qui茅n lleva la causa) est谩 permitiendo fraude laboral porque los trabajadores despedidos tenemos, como en mi caso, 11 a帽os de antig眉edad laboral禄, se帽al贸 a medios Mario Torroba, Secretario General del UPMB, cuando para hacia fines de febrero, junto con trabajadores y trabajadoras despedidos de las empresas Garbarino, GRI Calvi帽o, Latam, La Nirva, la L铆nea 60 y docentes neuquinos realizaron un corte en el Puente Pueyrred贸n por sus reivindicaciones.

Por lo pronto, el itinerario gremial continuar谩 su contienda a partir de la expectativa de que el Ministerio de Trabajo, para la semana que viene, les reconozca 鈥 si todo sale bien 鈥 a las autoridades perfectamente establecidas. Con ello, se presentar谩n ante la Justicia con el fin de avalar al gremio constituido y argumentar que los despidos fueron arbitrarios.