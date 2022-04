SÁBADO 7 DE MAYO DE 2022

15.30 – 19.00 Bérgamo

Piazzale Matteotti (Vedovella)

ALTO A LA TRANSICIÓN CIBERNÉTICA

y la tecnodictadura del control y la gestión social

CONTRA LA RED 5G Y EL «CRÉDITO SOCIAL» DIGITAL

En un clima de emergencia permanente, entre los pliegues del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) para la digitalización realizado con financiación de la Unión Europea, se abre paso un aumento de las emisiones electromagnéticas desde los 0,6 V/m actuales hasta los 61 V/m. Una elevación necesaria para la nueva infraestructura 5G que se prepara para entrar en todo su potencial al encender el Internet de las cosas, lista para conducirnos al nuevo orden cibernético y transhumanista. No hay límites para la instalación de sus antenas, considerando las cortas distancias entre cada planta también existirá la posibilidad de expropiar la propiedad privada encerrándonos en una jaula electromagnética.

Inspirado en el modelo chino, el “Crédito Social” digital ha llegado a algunas ciudades italianas -Bolonia y Roma- obviamente partiendo de una base voluntaria: “Smart Citizen Wallet”. Una plataforma de recompensas, un verdadero laboratorio de administración automatizada de la conducta donde los algoritmos de la Inteligencia Artificial analizarán y evaluarán los comportamientos diarios para premiar a los ciudadanos definidos como “virtuosos”, penalizando a aquellos que no se encuadren dentro de la buena conducta a seguir. En Fidenza, la disminución de la puntuación en el “permiso de conducir digital” puede llevar a la pérdida de la casa del ayuntamiento. En un futuro próximo veremos limitaciones para viajar sin posibilidad de acceder al transporte público hasta la imposibilidad de acceder a la sanidad (como ya hemos podido experimentar con el instrumento delictivo del Pase Verde). Detrás de razones de seguridad, salud, eco-sostenibles e inclusivas está la destrucción de comunidades con la creación de personas Serie A y Serie B, trayendo la exclusión social para los no alineados a los dictados de sus emergencias y poniendo al individuo cada vez más a merced de dispositivos digitales y códigos QR. Un individuo sin historia, memoria e identidad, controlador de sí mismo y de los demás que puede existir en el mundo solo si está equipado con una identidad digital, necesaria para interactuar en un universo completamente interconectado. e inclusive se esconde la destrucción de comunidades con la creación de personas Serie A y Serie B, trayendo la exclusión social para los no alineados a los dictados de sus emergencias y poniendo al individuo cada vez más a merced de los dispositivos digitales y códigos QR. Un individuo sin historia, memoria e identidad, controlador de sí mismo y de los demás que puede existir en el mundo solo si está equipado con una identidad digital, necesaria para interactuar en un universo completamente interconectado. e inclusive se esconde la destrucción de comunidades con la creación de personas Serie A y Serie B, trayendo la exclusión social para los no alineados a los dictados de sus emergencias y poniendo al individuo cada vez más a merced de los dispositivos digitales y códigos QR. Un individuo sin historia, memoria e identidad, controlador de sí mismo y de los demás que puede existir en el mundo solo si está equipado con una identidad digital, necesaria para interactuar en un universo completamente interconectado.

El futuro y lo inaceptable ya están aquí, reconocámoslos en sus diversas y multiformes manifestaciones, no esperemos la asamblea final que verá en el centro una transformación irreversible del ser humano y de la naturaleza. Luchemos ahora .

Asamblea Popular de Resistencia al Transhumanismo – Bérgamo

Para contactos: resisterealtransumanesimo@gmail.com

Para más información: www.resistenzealnanomondo.org

<!–

–>