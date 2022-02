Reedición de: https://de.indymedia.org/node/171064

En septiembre de 2020, Liliana Villalba y María Villalba, de 11 y 12 años, fueron asesinadas por el ejército paraguayo. Lichita (Carmen Elizabeth Oviedo Villalba) de 14 años, logró en una primera instancia escapar pero fue luego desaparecida forzosamente por el estado paraguayo. La última vez que Lichita fue vista por su tía Laura fue el 30 de noviembre de 2020. Su diario decía: “Tengo esperanza, si encuentro agua y resisto, alguna vez me encontrarán”. Lejos de ser un caso aislado, este hecho se encadena a una larga historia de represión aplicada por el gobierno/ejército paraguayo que busca controlar la resistencia social. Los asesinatos de Liliana y María, y la desaparición de Lichita forman parte del aparato de terrorismo de estado aplicado desde 2013 para destruir al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo – EPP.

Después de 14 meses, la búsqueda de Lichita no ha cesado, todos los 30 de cada mes, personas en diferentes geografías se solidarizan. Con estos posters nos sumamos a la solidaridad internacional, y llamamos a todes a sumarse activamente a la búsqueda de Lichita.

A Lichita viva se llevaron , viva la queremos!

Kein Vergeben, kein Vergessen!

Freedom for Carmen and Laura! Freedom for all!

_____

Carta de Carmen Villalba

Impulsemos la búsqueda de Lichita

Compañeras y compañeros, en estos momentos tan difíciles donde todos los dolores convergen y me sugiere un sola pregunta, ¿Dónde esta Lichita?. Hoy nadie responde, sólo el rápido crugir del viento que indiferente me roza. Pero la inclaudicable militancia puede buscarla, puede hallarla,

Lichita es una niña, no la dejemos solita, ayúdenme a buscarla.

Arranquemos a Lichita de ese oscuro silencio que corroe y comprime.

Estoy presa, pero eso no apaga mi irrenunciable decisión de buscar a mi Lichita, sé que me espera en algún lugar.

Carmen Villalba

Prisionera Comunista.

In September of 2020 Liliana Villalba and Maria Villalba, 11 and 12 years old were murdered by the paraguayan army. Lichita (Carmen Elizabeth Oviedo Villalba) 14, first managed to escape but was later forcedly disappeared by the paraguayan state. The last time Lichita was seen by her aunt Laura was on November 30th, 2020. Her diary stated: “I am hopefull. If I find water and keep resisting, I will be found some day.” Far from being an isolated case, this is enchained to a long history of repression applied by the paraguayan government/army seeking to control social resistance. Liliana and Maria’s murders, and Lichita’s disappearance are part of the state terrorism apparatus applied since 2013 to destroy the guerrilla group paraguayan Peoples Army – EPP.

After 14 month, the search for Lichita has not seized, every 30th of each month, people in diffrerent geographies show solidarity. With this posters we take part in the international solidarity, and we call everybody to activly join the search for Lichita.

A Lichita viva se llevaron , viva la queremos!

Kein Vergeben, kein Vergessen!

Freedom for Carmen and Laura! Freedom for all!

Radical Solidarity Coordination

Letter from Carmen Villalba

Let’s push the search for Lichita

Compañeras and compañeros, in these difficult moments where all the pains converge to a single question: Where is Lichita? Today nobody answers, only the quick rustle of the wind that indifferently brushes me. But the relentless militancy can look for her, can find her, Lichita is a child, let’s not leave her alone, help me look for her.

Let’s pull Lichita out of that dark silence that corrodes and compresses.

I am a prisoner, but that does not extinguish my unwavering decision to look for my Lichita, I know she is waiting for me somewhere.

Carmen Villalba

Communist Prisoner.

Im September 2020 wurden Liliana Villalba und Maria Villalba, 11 und 12 Jahre alt, von der paraguayischen Armee ermordet. Lichita (Carmen Elizabeth Oviedo Villalba), damals 14 Jahre alt, konnte zunächst fliehen, wurde aber später vom paraguayischen Staat gewaltsam verschwunden. Das letzte Mal wurde Lichita von ihrer Tante Laura am 30. November 2020 gesehen. In ihrem Tagebuch stand: “Ich bin voller Hoffnung. Wenn ich Wasser finde und weiter Widerstand leiste, werde ich eines Tages gefunden werden.” Dies ist kein Einzelfall, sondern reiht sich in eine lange Geschichte der Unterdrückung durch die paraguayische Regierung/Armee ein, die versucht, jeden sozialen Widerstand zu zerstören. Die Ermordung von Liliana und Maria und das Verschwinden von Lichita sind Teil des Staatsterrors, der seit 2013 angewandt wird, um die Guerillagruppe Paraguayische Volksarmee (EPP) zu zerstören.

Auch nach 14 Monaten hat die Suche nach Lichita nicht aufgehört. Jeden 30. des Monats zeigen Menschen in verschiedenen Geographien ihre Solidarität. Mit diesen Plakaten beteiligen wir uns an der internationalen Solidarität und rufen alle auf, sich aktiv an der Suche nach Lichita zu beteiligen.

A Lichita viva se llevaron , viva la queremos!

Kein Vergeben, kein Vergessen!

Freedom for Carmen and Laura! Freedom for all!

____

Brief von Carmen Villalbal

Verstärken wir die Suche nach Lichita

Companer@s,

in diesen so schwierigen Augenblicken, in denen sich aller Schmerz verdichtet, stellt sich mir eine einzige Frage: Wo ist Lichita? Heute antwortet niemand, nur ein schneller Windstoß steift mich. Aber mit unermüdlichen Bemühungen können wir sie suchen und finden.

Lichita ist ein Mädchen, lassen wir sie nicht allein, helft mir sie zu suchen.

Holen wir Lichita aus dieser dunklen Stille, die mürbe macht und erdrückt.

Ich bin eine Gefangene, aber meine Entscheidung meine Lichita zu suchen ist unumstößlich.

Ich weiß, irgendwo wartet sie auf mich.

Carmen Villalba

Kommunistische Gefangene