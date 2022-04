–

El lunes 21 de marzo, a las 6 de la mañana, se produjo un sabotaje incendiario de cables de la compañía ferroviaria pública alemana Deutsche Bahn cerca de la estación de Berlín-Wuhlheide. Provocó numerosas cancelaciones de trenes y retrasos en la línea regional RE1 a Frankfurt/Oder, en la línea al aeropuerto de la capital y también en el tráfico ferroviario de larga distancia (Eurocity desde Polonia). Todo el tráfico no se restableció hasta el martes alrededor de las 16 horas.

Este sabotaje se reivindicó contra la inauguración prevista al día siguiente de la fábrica de Tesla (la mayor fábrica de coches eléctricos de Europa) en presencia de Elon Musk, el canciller alemán Olaf Scholz y su ministro de Economía y Clima (del Partido Verde), pero también en contra de la guerra en Ucrania con el envío de petróleo y carbón ruso a Alemania a través de vagones cisterna, y en solidaridad con los opositores a la construcción del Tren Maya en México (una línea ferroviaria de 1.500 km de longitud que atravesará la península de Yucatán), con la que esta misma Deutsche Bahn está asociada.

He aquí una traducción del largo comunicado, publicado en Kontrapolis el 21 de marzo de 2022.

Esto es más que una declaración de intenciones.

Esta mañana, en la víspera del lanzamiento de la producción de Tesla en el suburbio berlinés de Grünheide, hemos saboteado el servicio de transporte RE1 a Falkensee con un incendio cerca de la estación de S-Bahn de Wuhlheide. Según la DB, el incendio en dos conductos de cables interrumpió el Airport Express, el RB 2 y otras conexiones. El objetivo de nuestro sabotaje eran los 3.000 viajeros que trabajan en la Gigafactoría de Tesla. Intentamos interferir en los preparativos para el inicio de las operaciones el 22 de marzo de 2022 y la entrega pública de los vehículos Tesla a sus clientes. Esta es nuestra contribución a la protección del agua y del clima.

Hoy, día 25 de la guerra contra Ucrania, hemos interrumpido brevemente el transporte de vagones cisterna llenos de petróleo ruso. El objetivo de nuestra acción eran las decenas de trenes con petróleo y carbón rusos que circulan hacia la capital. Cada vagón cisterna y su financiación prolongan la guerra. Cada día, Alemania transfiere hasta mil millones de euros a Rusia para la transferencia de energía. Esta es nuestra contribución a la protección del clima y al fin de la guerra.

Hoy, en un día más de destrucción de la tierra y la selva en México-Yucatán y la amenaza de la Deutsche Bahn (DB) a la gente que vive allí, hemos encendido un pequeño faro de solidaridad. El objetivo de este sabotaje es causar un daño económico a la mayor empresa pública alemana. Con nuestra acción hacemos visibles a las personas que luchan contra el «tren de la muerte». Esta es nuestra contribución para apoyar a las personas que luchan contra el «Tren Maya» y el colonialismo para sobrevivir.

Con esto en mente, esta mañana, como militantes climáticos y antiguerra, hemos saboteado la línea ferroviaria entre Karlshorst y Köpenick, cerca de la estación de S-Bahn Wuhlheide, por el cierre económico de Tesla y el DB-«Tren Maya».

En lugar de asumir la responsabilidad y cambiar nuestro estilo de vida derrochador y consumista, la economía continúa. Para la economía, Alemania, como uno de los mayores exportadores de armas del mundo, está sobre los cadáveres. Esto debe terminar. Lo mismo ocurre con la financiación del régimen ruso y de otras dictaduras como la de Qatar. Las guerras mundiales y la destrucción del clima están relacionadas con nuestra forma de vida en nuestro país. También es una guerra mundial por la energía fósil.

Cada día llegan a Berlín varios miles de personas procedentes de Ucrania en la línea saboteada. Son los mismos raíles por los que fluye el petróleo ruso hacia la capital cada día. Decenas de camiones cisterna con 20 ó 25 vagones cada uno llegan a Berlín, ya que el trasvase de energía permite a Alemania financiar las arcas de guerra del régimen ruso. Esta política económicamente liberal y orientada al beneficio no detendrá la guerra. Si no se corta inmediatamente el carbón, el gas y el petróleo rusos, Alemania está prolongando la guerra, la muerte y las razones para huir cada día. Declaramos nuestra solidaridad con las personas que huyen de este mundo: son las personas las que cuentan, no los beneficios. La economía bélica y destructiva para el medio ambiente ya no puede detenerse con palabras. Por iniciativa propia, prendimos fuego a los cables de señal, de comunicación y de alta tensión y nos hicimos cargo de la interrupción temporal del suministro de los camiones cisterna. Para ello, abrimos dos pozos de cables tras retirar las placas. Los bomberos llegaron demasiado tarde para intervenir y la línea fue saboteada con éxito. Pudimos excluir cualquier peligro de muerte o lesión.

Nuestra acción es también un apoyo y una contribución al debate de los militantes del clima, que se reunirán en muchas ciudades el 25 de marzo durante los actos de los «Viernes por el Futuro». El bloqueo de los procesos económicos bien engrasados es existencial para el futuro de todos nosotros. Estaremos entre ustedes y nos manifestaremos con ustedes.

La mayor empresa pública de Alemania, Deutsche Bahn, paga hoy por el tren de la muerte en México-Yucatán. Y Tesla está pagando hoy por su empresa y el robo de agua en Brandenburgo. Este es un mundo en el que todos vivimos.

En un mensaje al Norte Global, un indígena del Sur Global resume: «Todos sentiremos el impacto de la destrucción, sin importar la distancia. Tenemos un hogar común: La Madre Tierra». Nuestro «hogar», la Tierra, está siendo quemado por innumerables empresas como Tesla y Deutsche Bahn. Deutsche Bahn está involucrada en un proyecto asesino contra los pueblos indígenas del sur de México. El proyecto del Tren Maya lleva a la destrucción de la selva tropical y priva a la gente de su sustento. Los indígenas están luchando.

Tesla está participando en el robo de recursos en todo el mundo, destruyendo la naturaleza y privándonos de agua limpia. La electromovilidad no es una salida a la destrucción del medio ambiente, sino su continuación lógica. La gente de la región y de todo el país está luchando.

Unas palabras para los viajeros

El tren escupe cada mañana a cientos de empleados de Tesla, que son trasladados a la Gigafactoría de Falkensee. 3 trenes diarios por hora con más de 2000 plazas para hacer posible los viajes a Tesla. El sabotaje de la lanzadera a Falkensee interrumpe el inicio puntual del trabajo de los actuales 3000 empleados de Tesla. Cada ejecutivo, cada trabajador y cada empleado que llega tarde o no llega al trabajo hoy es un grano de arena en las ruedas de la producción de Tesla. Un grano de arena que podría incluso perturbar el proceso de preparación de la puesta en marcha de Tesla y dañar la imagen de sí mismo de Musk.

Si eres de los que se desplazan al trabajo y hoy no has llegado a tiempo a la capital, esa era también nuestra intención. No te lo tomes como algo personal. Ha sido una pérdida económica para nosotros.

Cuando los empleados, los proveedores de servicios y los trabajadores no hacen su trabajo porque no pueden llegar a él, se bloquean los procesos económicos. Esto cuesta dinero a la economía.

Dile a tus jefes, a tus jefes de departamento, a tus maestros y profesores que llegarás más tarde o no irás, porque la línea ha sido saboteada por la Gigafactoría de Tesla, por el robo de agua regional de Tesla, por la política económica de Brandenburgo, por la destrucción del clima y la política energética del gobierno, por la conexión de guerra del régimen ruso y la participación asesina de Deutsche Bahn en México. El incendio afectó e interrumpió no sólo el Express sino también otras conexiones con el Aeropuerto Internacional de Berlín (BER). No hay ninguna razón para volar y seguir destruyendo el clima a costa de todos los seres vivos.

Antes de examinar estos dos grupos con más detalle:

Unas palabras para el público, las iniciativas ciudadanas y los activistas ecológicos

Sí, tienes derecho a oponerte. No, no hay que tener en cuenta ninguna consulta. No hay autorización. Ninguna decisión judicial. La resistencia no debe terminar ni terminará con la concesión a Tesla. Al contrario: si el mundo se convierte en un vertedero, en el que sólo se quema, se seca, se inunda, en el que desaparecen cada vez más formas de vida preciosas, entonces debemos incluso romper las leyes y actuar radicalmente.

En lugar de ir a votar una y otra vez – porque cada elección es supuestamente la elección realmente importante. En lugar de mantener la boca cerrada una y otra vez.

En lugar de discutir entre nosotros por detalles insignificantes.

En lugar de acudir a los nazis de la AfD, que propagan su pestilencia völkisch.

Vemos que todo ese progreso «verde» que nos vende el nuevo gobierno sólo conduce a una mayor destrucción. Bajo el lema del «progreso», se saquea el planeta mientras aún se puede ganar dinero.

Lo que está ocurriendo aquí en Grünheide lleva ocurriendo en muchos países fuera de Europa desde hace muchas décadas de forma más cruel. Por eso es justo que la gente huya de aquí. Los países ricos son los responsables históricos y actuales de las guerras, las hambrunas y las catástrofes ecológicas en otras regiones.

Estamos del lado de las luchas contra Tesla en Brandenburgo/Berlín.

Recomendamos que las iniciativas y asociaciones ciudadanas hagan caso omiso de las presiones de la policía, la prensa y los políticos y de sus llamamientos a distanciarse de nuestra acción. Si no han participado en nuestro ataque, tampoco hay motivo razonable para distanciarse de él. Es lógico que nuestra acción no pueda ser el medio de iniciativas ciudadanas locales y conocidas o de grupos como «Viernes por el Futuro». Un distanciamiento entre «el mal y el bien» divide la oposición a Tesla. Quien roba nuestra agua, roba nuestra tierra, destruye nuestro medio ambiente es nuestro enemigo.

Respetamos la iniciativa de todos los opositores a Tesla y tampoco nos distanciamos de ustedes. Por favor, continúe

¿Por qué Tesla?

La continuación de la política actual, en forma de un nuevo semáforo ecoliberal [colores de la nueva coalición gobernante Izquierda-Verdes-Liberales], está condenada al fracaso. Nuestro sabotaje se dirige contra el «business as usual» de una política que defiende los intereses de Tesla lamiendo botas. La política, las administraciones, algunos tribunales y algunos medios de comunicación sirven y han servido siempre a los intereses de la economía. Queremos acabar con el «business as usual» de la e-movilidad poco ecológica, costosa y destructiva de recursos.

Nos lo han dicho: Covid no permite una audiencia pública de las objeciones a la construcción de la planta. Por eso, la llamada Junta Nacional de Medio Ambiente ha creado un foro en línea para silenciar la protesta. La ira de la población y las iniciativas ciudadanas contra Tesla fueron deliberadamente canalizadas, aisladas y tuvieron que ser amordazadas numéricamente. Al mismo tiempo, el «gurú» Musk obtuvo el año pasado un permiso especial para reunir a 9.000 personas, para poder desplegar su delirio patriarcal y su perverso espectáculo comercial ante 4.000 seguidores más de los que permitían las normas sanitarias de Covid. La consulta tuvo que repetirse a instancias de las asociaciones ecologistas. Esto puede considerarse un pequeño éxito. Pero nada más, porque el resultado se veía venir de un modo u otro.

Aunque no tiene autoridad para tomar decisiones, el Ministro de Economía de Brandenburgo, Steinbach, anunció que las objeciones no supondrían un gran problema. Se equivoca. La oposición al expolio del agua y a la destrucción del clima está aún en pañales. Sólo estamos hablando del inicio de la producción, no de la futura expansión. Hoy, asociaciones ecologistas como la Liga Verde y Nabu [Naturschutzbund Deutschland, una antigua ONG alemana] han presentado por primera vez una denuncia. Consideran que la aprobación de la extracción adicional de agua es «ilegal». No cabe esperar una decisión política de los tribunales. Esta decisión tiene que ser impuesta a largo plazo por los defensores del clima, los residentes locales y sus partidarios.

Nos dicen: el proceso de obtención de permisos para el emplazamiento aún no ha concluido. En caso de duda, Musk debería desmantelar el parque industrial de una milla cuadrada. ¿Quién se ha creído tal cosa? Toda la región sabía que la autorización estaba decidida. El Ministerio de Economía de Brandeburgo, con sus discusiones entre bastidores, estaba a la cabeza de la venta del campo, el agua y la naturaleza. Y el llamado ministro de Medio Ambiente, Vogel, de los Verdes, tampoco puso límites al expolio del agua. Para él se trata simplemente de una «discusión de fantasmas». Tras la aprobación, el ministro presidente Woidke (SPD) habló de «producción climáticamente neutra» y de un «gran paso hacia el futuro». Un pensamiento interesante cuando el mundo está ya al borde del colapso. Mañana habremos dado otro paso adelante.

Musk, el hombre más rico del mundo, está estableciendo un turbo-capitalismo en Alemania que actúa como combustible para la economía. El poderoso Grupo Volkswagen, que emplea a más de 650.000 personas en todo el mundo, quiere «modernizar» su propia estructura de grupo y lo ha tomado como modelo. Diess, el máximo responsable del Grupo VW, está fascinado por la forma ruda y ágil en que Tesla está estableciendo nuevos estándares y «revolucionando nuestra industria». En una reunión interna de directivos de VW, la «Cumbre de Liderazgo», Diess incluso hizo que el dios rival Tesla hablara en directo durante la sesión. Los 200 altos directivos (en su mayoría hombres con sueldos anuales de siete cifras) tuvieron que aceptar el nuevo estilo, que ya no tiene que tener en cuenta nada. Para Tesla, los sindicatos y las buenas condiciones de trabajo sólo son elementos perturbadores en el sistema turbo-capitalista. Por eso ahora hay un comité de empresa «amarillo». La orientación del mundo empresarial alemán hacia este nuevo estilo ya es motivo suficiente para sabotear el acorazado Tesla. La provincia china de Xinjlang muestra hasta dónde puede llegar esta orientación. El PC chino esclaviza sistemáticamente a la población uigur para explotarla económicamente en campos de trabajo y reeducación. A Tesla no le importan los derechos humanos. Tesla ha abierto recientemente una sala de exposiciones en Urumpi, la capital de la provincia.

Reclamamos el derecho a resistir. Nos obligan a funcionar, es decir, a ser un engranaje previsible, en el trabajo, en la empresa, en el empleo. Trabajamos hasta la extenuación y, por lo general, recibimos poco dinero, por no hablar de una pensión. No nos impresiona el comportamiento del Grupo Tesla. El Titanic también parecía insumergible. Con muchas otras fuerzas regionales e interregionales, podemos convertirnos en el iceberg.

Con la fábrica de Tesla se ha roto un nuevo tabú que no aceptamos. Las consultas ciudadanas fueron una farsa. La construcción no autorizada deja a la gente atónita hasta el día de hoy. Las discusiones entre bastidores de la política y la administración y el borrado de las normas democráticas mínimas, adquiridas lentamente y de todos modos poco efectivas, enfadan a la gente. Si el agua limpia empieza a escasear para nosotros en la región, pero Tesla puede usarla libremente, entonces es hora de parar activa y dolorosamente la política, la administración, Tesla y las empresas de subcontratación.

La falta de respeto a las personas, a la región y a la naturaleza es el catalizador de una revolución social. La acción directa es una legítima defensa ofensiva contra el avance de la destrucción. El robo de agua y muchas otras cosas justifican la resistencia radical.

Bloquear los procesos económicos bien engrasados es existencial para todos nuestros futuros. Ahora Tesla está subiendo la apuesta. Volvamos a frenar. Cada día cuenta, cada hora de sabotaje exitoso de una multinacional cuenta. Para las iniciativas revolucionarias de protección del agua. Lo que podemos hacer nosotros, lo puede hacer cualquiera.

¿Por qué Deutsche Bahn-Tren Maya?

DB Consulting & Engineering no es respetuosa con el medio ambiente ni con el clima. Ni siquiera el grupo, 100% estatal, puede prescindir del «greenwashing». Por ejemplo, una cuarta parte de la electricidad de los ferrocarriles alemanes la suministra la central eléctrica de carbón Datteln IV. A pesar del abandono del carbón y sin la aprobación judicial de la planta, DB se ha comprometido a comprar enormes cantidades de electricidad, razón por la cual se construyó Datteln IV. Se alimenta de carbón procedente de Colombia, por ejemplo, que se extrae en condiciones laborales espantosas y con una gigantesca destrucción del medio ambiente. El asesinato de activistas y el desalojo de los habitantes no tienen importancia para los ferrocarriles, lo principal es que la gente compre su imagen verde.

El ferrocarril es y ha sido siempre una infraestructura estatal con una larga tradición. En el contexto del nazismo, cabe recordar el transporte de millones de personas, en su mayoría judíos, a los campos de exterminio. Sin esta infraestructura, el nazismo no habría podido llevar a cabo el asesinato masivo sistemático e industrializado. En todas las guerras, el ferrocarril transportó soldados al frente, para matarlos y como carne de cañón. Incluso hoy, el tren es logísticamente insustituible para el ejército. Y transporta petróleo y carbón ruso a Berlín, apoyando así la destrucción del clima y la guerra contra el pueblo de Ucrania. El actual llamado «puente ferroviario humanitario» de los ferrocarriles nacionales es diametralmente opuesto a las entregas diarias de petróleo por ferrocarril. La entrega y la financiación convierten al Estado alemán en un hermano de armas de Putin.

Hace años, los ferrocarriles transportaron residuos nucleares a través de la República Alemana con un enorme despliegue policial, en contra de la voluntad de la población. La población se ha opuesto sistemáticamente a los transportes nucleares en Gorleben y en todo el país.

Décadas de amplia resistencia, desde bloqueos y ocupaciones hasta acciones radicales y no violentas contra la política nuclear, obligaron finalmente a los políticos de este país a abandonar la energía nuclear. Pero a nivel de la UE, esta política nuclear se declara ahora sostenible y los Verdes apoyan esta dirección. Los reactores nucleares atacados, como en Ucrania en este momento, o el armamento nuclear de Putin nos invitan a prohibir la energía nuclear a nivel internacional.

Recientemente, la Deutsche Bahn hizo una prueba piloto con el Ministerio del Interior en la estación de Berlín-Südkreuz utilizando un software de reconocimiento facial para controlar a la población. La facturación digital, el pago en línea sin dinero en efectivo y el código QR personalizado en los billetes deben considerarse un ataque tecnológico. La pandemia se utiliza y se ha utilizado para imponer la vigilancia y el (auto)control. Los ferrocarriles, como la mayor empresa pública, no sólo lideran este ataque tecnológico a sus clientes, sino que juegan un papel pionero.

El proyecto mexicano también forma parte de esta acción destructiva: en Yucatán, DB Consulting & Engineering participa en el desarrollo del proyecto «Tren Maya». Junto con los grupos españoles Renfe e Ineco, las tres empresas reciben 13,5 millones de euros como operador en la sombra del Fondo Nacional de Desarrollo Turístico de México. Deutsche Bahn recibe unos 9 millones de euros. Se trata de una cantidad relativamente pequeña de un coste total de unos 6.000 millones de euros para la línea de 1.500 kilómetros. Porque la empresa ferroviaria ha vendido principalmente su imagen al operador FONATUR como un proyecto de progreso y modernización verde. Como un «operador en la sombra» de una situación en la que todos los participantes salen ganando, excepto los implicados a nivel local. Detrás de todo esto hay un intento de la parte mexicana de ocultar el verdadero significado del proyecto.

DB Consulting & Engineering está sirviendo de hoja de parra para una mayor militarización en el sur de México. Son los militares mexicanos los que cosecharán los beneficios si el tren de la destrucción pasa por zonas donde viven más de un millón de indígenas mexicanos. Los intereses de los militares son claros. En muchas zonas, los indígenas llevan décadas luchando contra un Estado corrupto y afirmándose como comunidades rebeldes contra su empobrecimiento y eliminación por la colonización, los militares, los paramilitares, el hambre y las enfermedades. Con el tren y los nuevos centros turísticos previstos, la destrucción de la selva protectora y de los medios de vida indígenas es un objetivo intencionado, no un efecto secundario irreflexivo. Se trata de la destrucción social de las comunidades. Una vez que se ha abierto un camino a través de la selva tropical que mantiene la vida, es más fácil acabar con la resistencia. Y la migración desesperada hacia la frontera sur de México puede detenerse más fácilmente o controlarse militarmente.

En México, las comunidades indígenas han solicitado un proceso de consulta llamado Consulta. O no se han realizado, o es una farsa como la que se ha realizado hasta ahora en el caso de Tesla. Si se cree al gobierno y a la economía, el Tren Maya es un hecho, al igual que la Gigafactoría de Brandeburgo. Nosotros no lo creemos.

DB Consulting & Engineering no tiene reparos. Durante décadas, la empresa estatal y su personal diplomático se han burlado de los derechos humanos para conseguir lucrativos contratos en dictaduras. Para DB, América Latina es un mercado estratégico en desarrollo. DB Consulting & Engineering también gestiona o planifica grandes proyectos en países como Brasil, Colombia o incluso Qatar, China y los Emiratos Árabes Unidos, donde los derechos humanos se consideran obstáculos para el comercio. En México, donde se sabe que los derechos humanos cuentan poco, se dispara a activistas y periodistas críticos, y la tasa de violaciones y asesinatos (feminicidios) de mujeres es especialmente alta, DB Consulting & Engineering ha intentado, como operador en la sombra, poner un pie en la puerta para superar el actual estatus de desarrollo. Los muertos están en el camino del éxito y el progreso. (De hecho, el fabricante francés Alstom obtuvo el contrato para construir más de 40 trenes para este proyecto).

Nuestra acción y el relativamente pequeño daño financiero causado por nuestra acción son una compensación por los 9 millones que se ha embolsado la DB por su actual actividad como promotora. Además del tráfico de pasajeros, la empresa ferroviaria transporta diariamente varias decenas de trenes con depósitos de petróleo y carbón, materiales de construcción y contenedores de bienes de consumo dentro de la capital por la línea que saboteamos. Con la entrega de mercancías y la producción justo a tiempo, el sabotaje tiene importancia económica. Cuanto mayores sean los daños en la línea, más largos los trabajos de reparación y menos puntual el tráfico de mercancías, mejor.

No podemos resucitar a los militantes asesinados en Yucatán o Chiapas con este pequeño daño material, pero pesa mucho en la DB preocupada por su imagen y su rentabilidad económica. Con nuestra acción, protegemos a los militantes actualmente amenazados y convocamos a una campaña de militancia en nuestro país. Por cada militante asesinado en Yucatán, Deutsche Bahn es responsable. Deutsche Bahn es vulnerable en todas partes al «ecocidio y la expulsión» en México.

Nuestro sabotaje es un saludo de solidaridad internacional con la selva mexicana y un estímulo a la resistencia en la selva urbana. Estamos con ustedes en Yucatán, aunque vivamos en el norte global.

Nuestras luchas están unidas a las suyas. Su libertad es también nuestra libertad. Nuestra libertad es también vuestra libertad.

La falta de respeto por los seres humanos, por los pueblos indígenas y por nuestra tierra es el acelerante de una necesaria revolución social global. La acción directa es una medida ofensiva contra el progreso de la destrucción.

El bloqueo de los procesos económicos bien engrasados es esencial para el futuro de todos nosotros. La destrucción de la tierra es para nosotros la consecuencia de una ideología patriarcal que quiere subyugar la tierra y que se extiende como un rastro de devastación por la selva tropical, Grünheide y muchos otros lugares. Se puede atacar a los ferrocarriles de muchas maneras. Obliguémosles a abandonar el proyecto del Tren Maya. Demos vida a las luchas en Yucatán y Brandenburgo mediante el sabotaje.

¡Ánimo a todos! Lo que nosotros podemos hacer, otros también pueden hacerlo.

Desenchufa a Tesla.

Por iniciativas revolucionarias de protección del agua.

Detener la economía de guerra que destruye el clima y el Nordstream 1.

Protección del clima en lugar de la guerra.

¡Seguridad a través del sabotaje global del material bélico en lugar de la «nostalgia de la seguridad» a través del armamento y la guerra!

Fronteras abiertas, para todos y en todas partes.

Por campañas y luchas radicales e internacionales.

Activistas climáticos y antiguerra por el cierre económico de Tesla y DB-Tren Maya

Berlín, 21 de marzo de 2022

Libertad para Ella (activista climática)

Libertad para Do y Jo (activistas contra los nazis)

Libertad para Lina (antifascista)

Libertad para …

Solidaridad con las luchas de Lützerath, la «última generación», Rigaerstr. 94 y Kaderschmiede y con todos los antifas perseguidos en Sajonia y otros lugares. ¡Ya Basta!

