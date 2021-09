–

El ayuntamiento de Berlín ha anunciado la compra de 14.750 viviendas y 450 locales comerciales a las inmobiliarias Vonovia y Deutsche Wohnen por valor de 2.460 millones de euros. Las partes se han pasado meses negociando el acuerdo, que ha explicado hoy el Senador de Finanzas Matthias Kollatz del partido socialdemócrata SPD. Las viviendas pasarán a formar parte de las tres empresas públicas Berlinovo, Howoge y Degewo y la compra será financiada mediante créditos.

Es la mayor compra de estas características desde hace décadas y se engloba en la estrategia del Senado de Berlín de comprar y construir viviendas propias para regular los precios del alquiler. Las dos inmobiliarias en cuestión poseen 550.000 viviendas en Alemania, la gran mayoría en la capital, por valor de unos 80.000 millones de euros y están en proceso de fusión, aunque lo han aplazado dos semanas, por lo que tendrá lugar después de las elecciones.

El aumento del costo de los alquileres y el monopolio imperante ha propiciado la aparición de un movimiento de protesta que busca la expropiación de viviendas a las inmobiliarias. El domingo de la semana que viene, junto a las elecciones al Bundestag y al Senado de Berlín, los ciudadanos con pasaporte alemán que residan en la capital podrán votar en un referéndum si aprueban la recomendación de que el Senado expropie a las grandes inmobiliarias en la capital. Estas empresas han visto aumentar la presión sobre sus prácticas en los últimos meses, lo que ha podido llevar a las mismas a decidir aprobar la venta a tan solo unos días del citado referéndum. El Senado, por su parte, compuesto de una coalición de SPD junto con Los Verdes (Die Grüne) y La Izquierda (Die Linke) se apunta un tanto a su favor para la cita electoral.

Los socios de coalición no están muy contentos con el negocio. Die Grüne aseguró en palabras de su candidata Bettina Jarasch que no sabían qué viviendas se han comprado: “Por lo menos deberíamos saber si las viviendas que estamos comprando después de la compra habrán de ser saneadas y puestas al día por grandes sumas de dinero de los impuestos o si se encuentran en un buen estado”. El candidato de Die Linke Klaus Lederer criticó asimismo la forma en que las viviendas se financiarán: “El Ministro de Finanzas junto con el alcalde lo han realizado por su cuenta y el Parlamento no ha sido informado, por lo que nosotros consideramos que la información aportada no es suficiente”.

