Silvio Berlusconi en una foto de archivo. PAZ.CA / Licencia CC BY 2.0

La muerte de Silvio Berlusconi es la del gran pionero de la pol├ştica contempor├ínea; la del art├şfice de su criatura m├ís caracter├şstica: el partido-empresa ligero, flexible, personalista, televisivo, atento a los sondeos para surfear sus olas, para determinar su marketing, para deslumbrar a la sociedad con relatos y fichajes. El sistema de partidos italiano de la posguerra hab├şa colapsado, tras evidenciarse la profunda putrefacci├│n que la Democracia Cristiana y el Partido Socialista compart├şan, y el beneficiario de esa ca├şda no fue el poderoso Partido Comunista Italiano, que sal├şa limpio del esc├índalo Tangentopoli. Los italianos quer├şan cambio y, del r├ęgimen de la Primera Rep├║blica, arrojaron al cubo de basura de la historia tanto su anverso como su reverso, tal como, en Espa├▒a, el final del franquismo hab├şa significado tambi├ęn el del heroico PCE. El ganador de la hora fue el hombre m├ís rico de Italia; el due├▒o del emporio Fininvest. Berlusconi.

Berlusconi fund├│ un partido. Pero un partido distinto de los ca├şdos: aquellas Iglesias laicas capaces de organizar la vida completa del militante, sociedades completas cuyas sedes eran algo m├ís que sedes, antes bien capillas o templos de una ideolog├şa definida aparejada a un sentido de la tradici├│n, que desplegaban una red de instituciones en la que cab├şan desde bares hasta guarder├şas del Partido. El magnate milan├ęs bautiz├│ al suyo Forza Italia; un nombre ÔÇödice Alexander StilleÔÇö ┬źjovial y apol├ştico┬╗, que ┬źlevantaba el ├ínimo sin marcar una orientaci├│n pol├ştica precisa que pudiera atraer a unos y enajenar a otros┬╗ y adem├ís tomaba del deporte rey su ┬źaureola populista que trascend├şa los l├şmites de clase┬╗. Un significante vac├şo, que cada cual pudiera llenar con sus propias emociones. ┬źForza Italia┬╗, como ┬źMake America great again┬╗, pod├şa significar cualquier cosa.

Cre├şa Berlusconi en la spettacolarizzazione (┬źespectacularizaci├│n┬╗) de la pol├ştica; en la mucha mayor importancia de la imagen y el relato con respecto a los programas pol├şticos, y la posibilidad de un marketing audaz capaz de presentarlo al mismo tiempo como un hombre com├║n y uno excepcional. El homo novus providencial que, ajeno a los enredos pol├şticos que hab├şan podrido el sistema pol├ştico, pod├şa sacar a Italia del marasmo; y a la vez, un dechado de llaneza y campechan├şa, ducho en hablar el lenguaje del pueblo. Y el self made man que hab├şa hecho milagros consigo mismo y estaba capacitado para hacerlos con el pa├şs.

Cre├şa, ante todo, en la televisi├│n. En la videopol├ştica, que inaugur├│ utilizando sus canales de televisi├│n para propagar un discurso demag├│gico, que atacaba a los politicanti e incid├şa en la ret├│rica viejo/nuevo. Y cuando fund├│ su partido, lo hizo con criterios puramente empresariales: de la selecci├│n de los 276 candidatos que Forza Italia present├│ a las elecciones en 1994 se encarg├│ la agencia de publicidad Publitalia. FI se convirti├│ ÔÇöescribe Emanuela PoliÔÇö en ┬źel primer experimento europeo, logrado, de un gran partido pol├ştico creado por una empresa comercial privada, casi como si se tratara de una mera diversificaci├│n de Fininvest en el mercado pol├ştico┬╗. Lo fundaba una empresa y lo gestionaban hombres de esa misma empresa seg├║n criterios organizativos y de gesti├│n t├şpicos de la direcci├│n administrativa; y era un partido tan jer├írquico como suelen serlo las empresas. Su estructura era ├ígil y ligera, desprovista de ├│rganos de control democr├ítico; todo giraba en torno a la figura del l├şder.

En la campa├▒a de 1994, Berlusconi se hizo omnipresente: conced├şa entrevistas a todas las televisiones y radios, su rostro llenaba pancartas por doquier y era el ├║nico que aparec├şa en los carteles de Forza Italia; y los spots publicitarios del partido presentaban a ciudadanos corrientes que regresaban a la pol├ştica o llegaban a ella movidos por el entusiasmo que despertado por il Cavaliere. La estrategia ÔÇöescribir├í Umberto EcoÔÇö era t├şpicamente mercadot├ęcnica y consist├şa en ┬źla propuesta reiterada del mismo s├şmbolo y de unos pocos esl├│ganes que se memorizan con facilidad┬╗ y tambi├ęn ┬źuna inteligente elecci├│n de colores, de signo claramente vencedor┬╗: los del entonces deslumbrante Windows.

Berlusconi tampoco propon├şa a los italianos un ideario complejo y ramificado, sino un pu├▒ado de palabras fetiche entretejidas de connotaciones positivas, pero significado difuso. Un habilidoso y escueto eslogan las acabar├şa reuniendo a todas de alg├║n modo: nuevo milagro italiano. A Berlusconi pod├şa describ├şrselo tal y como Enrique del Teso caracterizaba al espa├▒ol Albert Rivera en 2019: ┬ź[Su] br├║jula moral [ÔÇŽ] es inexistente. Adopta la forma del hueco que las encuestas le digan que est├í disponible y da bandazos sin recato┬╗. Encargaba sondeo tras sondeo, y de ellos extra├şa la gasolina de su ├ęxito, que fue duradero en un pa├şs de gobiernos t├şpicamente cortos. Andrea Donofrio escribe que supo inducir en los italianos ┬źuna especie de hipnosis colectiva, un hechizo televisivo┬╗ que creaba ┬źuna realidad falsificada en la que muchos italianos se sent├şan m├ís c├│modos respecto a la dura cotidianidad┬╗. Berlusconi entreten├şa m├ís que gobernar y su m├íxima era: ┬źSi no sale en televisi├│n, no existe┬╗. En las suyas, todo era dispuesto en su favor: los presentadores de los programas, los actores de las series, los tertulianos, lo apoyaban y lo enaltec├şan.

Berlusconi marc├│ una era y luego tuvo su decadencia. Hoy muere el hombre. Pero no ha dejado de vivir ni de colear la idea, a derecha y a izquierda, en la versi├│n ruda, grotesca, de un Trump o la m├ís sofisticada de un Macron. Primero el candidato, luego el partido; la traslaci├│n a la pol├ştica de la teor├şa neoliberal de la econom├şa del goteo: derr├ímese el carisma del candidato desde lo alto, y que vaya rezumando pir├ímide de copas abajo. Y un partido que sea simplemente la evanescente nube de un marketing ocurrente, que escoja los colores m├ís coquetos del pantone, que elija las palabras m├ís euf├│nicas del diccionario, que a nada se comprometa, que en la embriaguez de su encanto apague nuestras alarmas ante la tecnocracia, el paternalismo, la verticalidad, la falta de m├ís control que una soberan├şa de consumidor, que votando o no votando premie o castigue el producto que se nos lance y del que no nos interese ÔÇötomamos este apunte de Xan L├│pezÔÇö c├│mo se ha fabricado, ni qui├ęn lo ha hecho.

Esto no va por nadie, y va por todos. Por los torpes y los habilidosos. Dice Zizek que en las pel├şculas malas se ve el Zeitgeist de cada era mejor que en las buenas, y el Recupera Madrid de Luis Cueto, con sus invocaciones atolondradas al reemplazo de los pol├şticos por profesionales, es la pel├şcula mala en la que vemos el nuestro. Berlusconi, el berlusconismo, como la Revoluci├│n francesa seg├║n De Maistre, no ha sido un acontecimiento: es una ├ępoca.