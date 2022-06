–

Yo era joven y le铆a a gentes como Bertrand Russell, que acaba de cumplir 150 a帽os. Conservo su libro Por qu茅 no soy cristiano, que lleva mi firma, una extra帽a firma que me agenci茅 copiando la de San Francisco Javier, que como buen navarro escrib铆a su nombre como Francisco Xabier.

La fecha que figura en el libro (imagino que lo compr茅 en la Cuesta del Moyano), tambi茅n est谩 consignada en las primeras p谩ginas, junto a la firma y es el 5-11-1979. Publicado por Pocket Edhasa, e impreso un a帽o antes en Capellades (Barcelona). Para nosotros, los j贸venes de entonces, Russell era un personaje muy atractivo. Era un pacifista, un contestatario, un activista, un viejo fil贸sofo, luego supimos que tambi茅n un excelente matem谩tico. Nos atra铆a su escepticismo, su capacidad cr铆tica y su facilidad para cuestionar y sacar punta a los viejos axiomas que pasaban por irrefutables. Un hombre comprometido con las posiciones contra la guerra, contra los dogmatismos, contra la proliferaci贸n del armamento nuclear y contra los cr铆menes de guerra.

Para combatir esos cr铆menes, comenzando por la Guerra de Vietnam, cre贸 un Tribunal que termin贸 llevando su nombre y del cual formaron parte personas a las que admir谩bamos tanto como Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, Julio Cort谩zar, Peter Weis, Sara Lidman, Stokely Carmichael, o L谩zaro C谩rdenas, el expresidente mexicano que acogi贸 a decenas de miles de exiliados tras la Guerra Espa帽ola.

Pero hubo otro libro de Russell que lleg贸 a煤n antes a mis manos, el 27-1-79. La editorial es Losada, de Buenos Aires, y fue impreso en esa ciudad en 1968. Tard贸, por lo tanto, diez a帽os en recorrer el camino desde la imprenta hasta la estanter铆a de mi casa, tras conseguir atravesar el charco. El libro se titulaba El poder en los hombres y en los pueblos. En otras versiones, el t铆tulo era El poder: un nuevo an谩lisis social.

Eran aquellos tiempos, en los que iniciaba mi carrera como profesor en el colegio San Roque de la UVA de Villaverde 鈥擴VA significaba Unidad Vecinal de Absorci贸n, esas construcciones prefabricadas y transitorias destinadas a acoger a los pobladores de chabolas, que luego vivir铆an all铆 por tiempo indefinido, tendente al infinito鈥. Tiempos en los que militaba en la CNT de aquella incipiente democracia. La libertad de Bertrand Russell, su pacifismo y su cuestionamiento del poder instituido en la pol铆tica, en la econom铆a y en las propias organizaciones sociales eran posiciones atractivas e irresistibles. Hab铆a que leerle, estudiarle, debatir sus postulados, sus ideas y practicarlos.

No me pid谩is que os resuma el libro, han pasado m谩s de 40 a帽os desde aquella primera lectura. Luego mis acercamientos posteriores han sido por cap铆tulos sueltos y jugosos. S铆 recuerdo el dato de que fue escrito antes de que se desencadenase la II Guerra Mundial para denunciar el surgimiento de los fascismos, el nazismo y el estalinismo. Bertrand, que hab铆a sido un claro opositor a la I Guerra Mundial, se sinti贸 obligado, en este caso, a apoyar la alianza contra el nazismo. Y recuerdo la afirmaci贸n de que la 煤nica justificaci贸n que permite aceptar el 鈥渁mor al poder鈥 es que defienda alg煤n objetivo que no sea el de la exclusiva toma del poder. Si pretendemos sostener una vida social que nos permita satisfacer necesidades generales debemos inspirarnos en alguna filosof铆a que no se derive del amor al poder. De lo contrario, dice Russell, las ansias de resultados que justifiquen nuestro poder, el pragmatismo, el utilitarismo, nos pueden conducir a preferir tener 茅xito, defendiendo cosas que en principio no deber铆amos desear, en lugar de arriesgarnos a fracasar defendiendo cosas que s铆 ser铆an 煤tiles para mejorar las vidas.

Recuerdo el libro como un repaso detenido sobre la naturaleza del poder y de c贸mo se ejerce por la fuerza, como poder desnudo, en las organizaciones pol铆ticas, en los poderes econ贸micos, en las organizaciones sociales, en las situaciones revolucionarias. Un poder que, ya lo anuncia Russell, puede aprender a actuar desde la seducci贸n, la persuasi贸n, el dominio de la opini贸n p煤blica. Pese a todo Russell confiaba decididamente en la posibilidad de domar al poder, doblegarlo, acercarlo a la dimensi贸n humana y enfrentar el poder de la libertad al poder totalitario.

Era un ensayista convincente, un maestro de la disertaci贸n, hasta el punto de que en 1950 la Academia Sueca le concedi贸 el Nobel de Literatura por sus ensayos. Creo que es la 煤ltima vez que el Nobel de Literatura va a manos de un ensayista.

Para doblegar al poder Russell apuesta por la filosof铆a, la 茅tica y por la educaci贸n, por la pedagog铆a. En 1927 cre贸 una escuela infantil, junto a su segunda esposa Dora Winifred, para educar a los ni帽os en la libertad y en la cooperaci贸n, frente a la imposici贸n y la competencia brutal. En los tiempos que corren, 150 a帽os despu茅s del nacimiento de Russell y a m谩s de 50 de su fallecimiento, me da la impresi贸n de que hemos perdido mucho tiempo y perder tiempo supone retroceder.

Admitimos sin m谩s un mundo 煤nico, sin opciones, ni alternativas, que es como es, incuestionable, inevitable, aunque nos conduzca a la muerte y al desastre planetario. Admitimos el poder omn铆modo, el culto al poder de hoy, aunque ma帽ana el culto sea hacia otros l铆deres, en nuestros partidos, en nuestros gobiernos, en nuestras organizaciones y aunque presumamos de actuar en organizaciones de izquierdas.

Volvamos cincuenta a帽os atr谩s. Retomemos la lectura de Por qu茅 no soy cristiano, de El poder en los hombres y en los pueblos. Retomemos la cr铆tica al poder y a los poderosos, la no violencia, la cooperaci贸n, el no a la guerra y esa voluntad decidida de tomar las riendas de nuestras vidas para hacerlas compatibles con la vida en el planeta. Paremos un momento para repensarnos, para retomar a magn铆ficos pensadores como Bertrand Russell y para recuperar la ilusi贸n y la esperanza de que hay un futuro posible y estamos a tiempo de construirlo.

