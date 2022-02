–

En una entrevista con la agencia de noticias kurda Nûçe Ciwan, la co-presidenta del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), Besê Hozat, habló sobre el aniversario del secuestro del líder kurdo Abdullah Öcalan, ocurrido el 15 de febrero de 1999, en Kenia, en un operativo en el que participaron los servicios de inteligencia turcos, el Mossad israelí y la CIA estadounidense.

Hozat describió el “complot internacional”, como la sociedad kurda llama al secuestro de Öcalan, como un ataque contra el pueblo kurdo y remarcó la lucha internacionalista por la liberación del fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).

-Desde hace 23 años, Abdullah Öcalan se resiste al aislamiento en Imrali (Turquía). ¿Cuál cree que ha sido el efecto de esta resistencia?

-En primer lugar, me gustaría condenar a las fuerzas internacionales que están detrás de la conspiración y recordar con respeto y gratitud a los mártires de la campaña “No pueden oscurecer nuestro sol” -especialmente a Viyan Soran-, y a todos los demás mártires de la libertad y la revolución.

La conspiración internacional ha profundizado claramente la conciencia sobre el enemigo entre el pueblo kurdo, las mujeres y los jóvenes. Así, la realidad genocida y colonial del enemigo salió a la luz en todos sus aspectos. El pueblo kurdo adquirió una nueva perspectiva de su historia. Nuestra sociedad consideró el complot contra Rêber Apo (Abdullah Öcalan) como un ataque a su propia existencia y libertad, y sintió la magnitud de la amenaza de genocidio. El complot de febrero representa el nivel internacional extremadamente aterrador que han alcanzado estos ataques.

Millones de personas, en las cuatro partes del Kurdistán y en el extranjero, se levantaron para protestar contra el complot. 63 personas prendieron fuego a sus cuerpos bajo el lema “No pueden oscurecer nuestro sol”. Muchos compañeros se convirtieron en bombas y se inmolaron contra el enemigo. Desde los jóvenes hasta los ancianos, el pueblo kurdo se puso de pie contra el enemigo, dispuesto a hacer sacrificios. La gran rabia del pueblo sacudió al Estado turco hasta la médula. Las potencias internacionales implicadas en la conspiración se vieron obligadas a admitir su conmoción ante las reacciones. El hecho de que la entonces Secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, declarara: “No esperábamos una reacción así”, es una admisión. Demostró que las fuerzas de la conspiración no sólo habían sido sorprendidas sino también derrotadas. La declaración del entonces primer ministro turco, Bulent Ecevit, en aquel momento: “No entiendo por qué Estados Unidos nos ha entregado a Öcalan”, reflejaba su temor ante la ira de la opinión pública.

El complot dejó claro que los kurdos no se enfrentaban a un enemigo colonial clásico. Con este colonialismo genocida, iban a ser sometidos a un genocidio político, cultural, social, económico, medioambiental y físico. La lucha contra el complot ha fortalecido al pueblo kurdo, en todos los sentidos. El paradigma de nación democrática desarrollado por Rêber Apo ha desarrollado un nuevo sentido de la historia, de la sociedad y de los enemigos. La idea de una sociedad liberadora, democrática y ecológica ha provocado una nueva revolución de la conciencia y la mentalidad en el Kurdistán.

Nuestro pueblo lleva 23 años luchando con éxito contra la conspiración, en la línea de Rêber Apo. Los escritos de defensa de Rêber Apo, que desarrolló bajo las condiciones de tortura de aislamiento en Imrali, fueron una gran iluminación para los kurdos y especialmente para las mujeres y los jóvenes. El concepto de nación democrática y el proyecto de confederalismo democrático socavaron el paradigma de Estado y gobierno y su sistema. La Revolución de Rojava, que se desarrolló según los principios del apoísmo, brilla hoy como un sol para la humanidad. Las ideas del Rêber Apo crean una gran esperanza y generan entusiasmo entre toda la gente, especialmente entre las mujeres y los jóvenes.

-¿Podemos considerar también el complot como un ataque a la juventud? Después de todo, el PKK fue definido por Abdullah Öcalan como un partido de la juventud. ¿Cómo tenemos que ver esto?

-Las personas que fundaron el grupo Apoista (grupo fundador del PKK) y el PKK, formaban parte de la juventud. El PKK es un partido de la juventud. En 50 años de lucha del PKK, la juventud siempre ha desempeñado un papel de liderazgo y ha mostrado el camino. Los combatientes de la resistencia del 14 de julio eran todos de la juventud (liderados por Kemal Pir, Mehmet Hayri Durmuş, Akif Yılmaz y Ali Çiçek, se comenzó un ayuno de muerte en la prisión de Diyarbakir -Amed- el 14 de julio de 1982, exigiendo el fin de la tortura, la disciplina militar y la ropa de uniforme. Esta acción se considera como la primera chispa de resistencia tras el golpe militar de 1980, no sólo denunciando las condiciones en las cárceles, sino también enviando una señal revolucionaria a la gente fuera de los muros de la prisión para incitar a las masas a luchar contra el régimen opresivo de Turquía. 55 días después del inicio del ayuno de la muerte, el cuadro del PKK Kemal Pir perdió la vida a la edad de 20 años). El más joven de los insurgentes del 14 de julio fue Ali Çiçek, al que aún hoy se refiere el movimiento juvenil como la “Estrella Roja”. El levantamiento guerrillero del 15 de agosto (1984 – el inicio de la lucha armada del PKK), que reconstruyó el pueblo kurdo, fue también una ofensiva de la juventud. El Ejército Popular y el Ejército Femenino también fueron creados por la juventud. La guerrilla es el ejército de la juventud. La juventud también dirigió los serhildans (levantamientos populares). Binevş Agal, como mujer joven, se convirtió en el símbolo del serhildan en Cizîra, Botan. Bêrîtan (Gülnaz Karatas), que resistió honorablemente a la traición, también procedía de la juventud. Zîlan (Zeynep Kınacı) hizo la mayor declaración contra el complot del 6 de mayo de 1996, presentando el “Manifiesto de la Libertad” de Rêber Apo. Ella también procedía de la juventud.

Hace 50 años, la lucha del PKK comenzó como una lucha de la juventud y continúa como tal en la actualidad. El espíritu del PKK, que se manifiesta en la personalidad revolucionaria de Rêber Apo, es un espíritu juvenil. Es dinámico, es productivo, es fluido, es transformador, se mueve y se lleva. La juventud acude al PKK, el PKK es así inoculado de nuevo por el espíritu de la juventud. La energía, el dinamismo, el entusiasmo y la pasión de la juventud mantienen al PKK siempre vivo, ágil, dinámico e invencible. Rêber Apo presenta el espíritu de la juventud de forma perfecta. Es un pionero de la juventud. Tras la caída de Mahir (Çayan), Deniz (Gezmiş) e Ibrahim (Kaypakkaya), los líderes que dieron forma a la juventud, Rêber Apo organizó en Ankara el movimiento juvenil revolucionario de Turquía. Fue el presidente en la fundación de la Asociación Universitaria Democrática (ADYÖD). Sin duda, Rêber Apo es quien sacó a la juventud kurda de las garras del colonialismo genocida. Fue él quien contagió a la juventud con la aspiración de una vida libre, un país libre y un mundo libre. Él es quien dio a la juventud la conciencia de la libertad, la voluntad, la fe y el espíritu para ello. La juventud kurda adquirió la conciencia y la voluntad de libertad a través de las enseñanzas de Rêber Apo y se convirtió en una fuerza de lucha organizada. Se convirtieron en los jóvenes que desempeñan un papel como fuerzas iniciadoras en la lucha de los pueblos y la humanidad por la libertad y la democracia, y en personas influyentes, admiradoras y conmovedoras.

Rêber Apo es el símbolo de la libertad para la juventud. El complot contra él es también un complot contra la juventud, su identidad y su movimiento. En la persona de Rêber Apo se pretende quebrar la voluntad de libertad de la juventud y apartarla de la lucha. El colonialismo pretendía crear en el Kurdistán una juventud inconsciente, sin voluntad y descerebrada, alejada de su cultura y su sociedad. Las fuerzas de la conspiración pensaron que neutralizando a Rêber Apo, se eliminaría el espíritu de lucha de la juventud. Pero no lo consiguieron. La lucha contra la conspiración se ha revitalizado una y otra vez. Esto convierte a los kurdos en el pueblo más consciente, organizado y político de la historia. El pueblo kurdo se convirtió en la vanguardia de la revolución en Medio Oriente. Con su lucha siempre rejuvenecida y creciente, los kurdos se han convertido en un pueblo en el que descansa hoy la esperanza de toda la humanidad.

-¿Qué quiere decir que Abdullah Öcalan se ha convertido en la esperanza de todo el mundo?

Rêber Apo no sólo se ocupa de los problemas de los kurdos, sino de los de toda la humanidad. Analizó 5.000 años de civilización patriarcal y estatal y mostró un camino para resolver los profundos problemas sociales, sistémicos, morales y políticos que vive la humanidad. Los últimos cuatrocientos años, es decir, la fase del Estado-nación de la civilización estatal dominante, fue una época en la que las mujeres, los jóvenes, los niños y los ancianos, de hecho toda la sociedad y la naturaleza, fueron sometidos a un terrible nivel de destrucción. El paradigma democrático, ecológico y de liberación de la mujer de Rêber Apo es también un paradigma de liberación de la humanidad. El autogobierno democrático confederado de los pueblos es un sistema de vida libre e igualitaria de las identidades étnicas y religiosas, de las clases oprimidas, de las mujeres y de otras identidades y de la juventud frente al modelo fascista del Estado-nación.

En todo el mundo, las personas que conocen las ideas de Rêber Apo quedan profundamente impresionadas. Ven la solución a sus problemas en las ideas de Rêber Apo. Cuando los pensamientos e ideologías producen soluciones a los problemas de la humanidad, son aceptados y vividos. Los pensamientos buenos, verdaderos y útiles que alimentan y fortalecen a la humanidad nunca han sido olvidados, su influencia no se ha roto y siempre han seguido vivos. Siempre han sido fuente de esperanza y espíritu de lucha para la humanidad resistente a lo largo de la historia. Esto y más es también la contribución de Rêber Apo a la humanidad.

Rêber Apo no sólo produce teoría e ideología, sino que también desarrolla planes, proyectos, estrategias y tácticas concretas. Revela los principios de la vida libre y democrática, los medios de organización y los deberes intelectuales, morales y políticos en el camino. Describe la esencia y la forma del socialismo democrático basado en el modelo del confederalismo democrático de la manera más comprensible y concreta. Rêber Apo también desarrolla un modelo en el que los asuntos cotidianos de la sociedad se realizan sobre la base de la política democrática. Es un teórico y un practicante, es un pionero en la vida y en la lucha.

La línea de libertad de las mujeres de Rêber Apo tiene un gran impacto en las mujeres de la región y del mundo. Ningún otro líder socialista en la historia ha puesto la liberación de la mujer en el centro de la liberación social. Nunca antes la liberación de la mujer ha sido puesta en primer lugar antes de la liberación de clase y la liberación social. Es un teórico, ideólogo, trabajador, amigo y camarada en la lucha por la libertad de la mujer. Es un pionero en la guerra contra el capitalismo patriarcal.

El pensamiento de Rêber Apo se convierte en una fuente de esperanza y energía para la juventud asfixiada en la modernidad capitalista, que aún no ha tenido éxito en su búsqueda de respuestas. Muestra una salida. Da una perspectiva de lucha y defiende la vida libre. Los jóvenes que buscan la libertad la descubren en las ideas del apoísmo y en la construcción del confederalismo democrático. Jóvenes de todo el mundo se unen a la lucha. Una parte importante del movimiento juvenil kurdo son activistas internacionales de diferentes credos y culturas de distintas regiones y del mundo. El movimiento juvenil va más allá de las fronteras del Kurdistán y tiene un impacto en el mundo. Se está convirtiendo en un movimiento juvenil mundial. La larga marcha de los internacionalistas revolucionarios contra la conspiración internacional es la expresión más concreta de ello. Considero que la larga marcha que tiene como objetivo la libertad física de Rêber Apo es muy importante en este sentido y saludo a la juventud internacionalista revolucionaria y su acción.

-¿Cuál debe ser el papel de la juventud en la lucha contra el complot?

La conspiración internacional continúa en forma de ataques totales contra el pueblo kurdo. El sistema de tortura de aislamiento establecido en Imrali es parte de estos ataques y su epicentro. Hay mucha represión contra Rêber Apo. En Imrali se aplican todas las formas de guerra psicológica especial. La juventud kurda, junto con todos los demás, debe dirigir una lucha muy intensa contra el sistema de aislamiento sobre Imrali. Esta lucha es una lucha contra la conspiración internacional. La lucha contra la conspiración es la lucha de las mujeres y de la juventud, por su propia vida democrática y libre.

La lucha contra un régimen fascista no puede derribarlo dentro de los límites de la legalidad. No puede haber resultados efectivos si la lucha no se lleva a las calles y plazas. Las calles y las plazas son los escenarios de la juventud. Si la juventud kurda transforma las calles y plazas de Turquía y Kurdistán en escenarios de acción, también luchará con éxito contra la conspiración y el fascismo. La juventud kurda no debe dar espacio al fascismo para respirar. Todas las instituciones del fascismo deben ser el objetivo de la juventud. Si los fascistas atacan una vez, la juventud debe devolver el golpe diez veces. Si una persona o familia kurda es asesinada en Urfa, Konya, en cualquier ciudad, la juventud debe tomar represalias. A los fascistas y agentes de la guerra especial que acosan o violan a las mujeres, jóvenes y niños kurdos, la juventud debe tomar represalias inmediatamente. La juventud es la fuerza de autodefensa del pueblo. Toda la juventud kurda debe verse a sí misma como la fuerza de autodefensa de su pueblo, organizarse con esta comprensión y misión y volverse activa.

En este momento, la lucha más fuerte contra la conspiración es la lucha contra el fascismo y los fascistas. Si el fascismo es derrocado, la conspiración sufrirá un gran golpe. La juventud debe concentrar toda su fuerza y energía para aplastar el fascismo. Si la juventud se organiza bien y lucha con fuerza, hará que la sociedad se levante. Si la juventud se organiza y actúa, entonces este régimen fascista debilitado y destruido caerá.

El régimen utiliza el colonialismo, el tráfico de drogas, la prostitución forzada y el reclutamiento como parte de su política contra la juventud. Estas armas de guerra especial se utilizan para intentar apartar a la juventud kurda de la lucha y colapsar la sociedad kurda. La lucha del movimiento juvenil contra las drogas, la prostitución forzada y el reclutamiento es muy valiosa. Esta lucha es una expresión de resistencia contra los ataques genocidas. Es muy importante intensificar y diversificar este trabajo. La educación, la organización y la movilización de los jóvenes con el objetivo de acabar con el fascismo serán una medida del éxito de la lucha de la juventud. FUENTE: Nûçe Ciwan / ANF

