Preguntado una vez si es posible pensar demasiado en el holocausto, W. G. Sebald, el gran novelista alem谩n, remarc贸 que toda persona seria solamente piensa sobre esto. No es por afianzar la seriedad, pero mirando lo que est谩 pasando en Bia艂owie偶a, uno de los 煤ltimos bosques primordiales de Europa en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, con la guardia fronteriza bielorrusa permitiendo a los grupos de refugiados iraqu铆es, afganos y sirios pasar al lado polaco (push-in) y con la guardia fronteriza y polic铆a polaca, junto con el ej茅rcito, caz谩ndolos, reuniendo a golpes y a punta de fusil y bot谩ndolos de vuelta (push-back) 鈭抜mpidi茅ndoles solicitar el asilo y en vez de brindarles ayuda, atenci贸n y protecci贸n en una clara violaci贸n a la ley internacional鈭, no he podido pensar en ninguna otra cosa.

En el bosque. En los pantanos. En las temperaturas bajo cero. Sin agua. Sin comida. Sin abrigo. Sin ning煤n tipo de amparo. Exhausta, se est谩 muriendo la gente. Hombres. Mujeres. Ni帽os. Ancianos. Diez hasta ahora. Pronto habr谩 m谩s.

Gracias a los clich茅s racistas y toda la operaci贸n de deshumanizaci贸n a cargo del r茅gimen post-catofascista polaco de PiS, el partido que de hecho lleg贸 al poder en 2015, durante la previa crisis migratoria en la UE, demonizando a los refugiados por ser portadores de par谩sitos y protozoos muy peligrosos (隆sic!), una cl谩sica implementaci贸n del lenguaje exterminador nazi gitanos-comunistas-jud铆os-piojos-tifus epid茅mico, que uno creer铆a imposible de repetir en un pa铆s de Auschwitz, Treblinka o Che艂mno.

Gracias a las maniobras del r茅gimen postsovi茅tico de Lukashenko 鈭抐ue de hecho el Acuerdo de Bia艂owie偶a que en 1991 disolvi贸 a la URSS (bit.ly/3n63Jhd)鈭 que en su guerra con la UE y en respuesta a las sanciones impuestas a su administraci贸n busca traerle la guerra al bloque, atrayendo a los migrantes del Medio Oriente v铆a agencias y aerol铆neas estatales e instrumentalizando su suerte.

Entre la deshumanizaci贸n y la instrumentalizaci贸n, yace la muerte. Gota a gota Bia艂owie偶a se vuelve un Campo santo, para citar el t铆tulo de un libro p贸stumo de Sebald, un autor obsesionado igualmente con la precaria condici贸n de los emigrados.

Una tierra de por s铆 marcada por la historia de exterminaci贸n, huida y deportaciones. Polacos, jud铆os, bielorrusos. En los mismos p谩ramos manchados de sangre de ayer, hoy se est谩 cazando a los migrantes y deport谩ndolos a la muerte. La mayor铆a de los vecinos colabora con los uniformados. Hoy, como ayer, ellos saben qui茅n no es de all铆. Qui茅n se ve diferente. Ayer era un gitano, hoy es un iraqu铆. Se parece a un gitano, dicen (los mismos a los que tambi茅n se entregaba a los nazis). Llaman. Delatan. Entregan. S贸lo unos pocos ayudan. Ofrecen comida. Abrigo. Esconden en sus casas. Dejan pernoctar. Seguir el camino.

Imposible no sentir reminiscencias con los tiempos cuyas lecciones 鈭抍ada ser humano merece ayuda鈭 hoy se est谩 desechando en una, sancionada estatalmente, atm贸sfera de miedo 鈭抯iendo varios cientos de migrantes, frente a un pa铆s de 40 millones, una amenaza claramente exagerada鈭 y/o indiferencia.

Imposible, mirando estos cr铆menes fronterizos, no acordarse de aquellas, a menudo err贸neamente atribuidas a Brecht, palabras escritas en Dachau por Martin Niem枚ller, el pastor luterano, que hablan de persecuci贸n, culpa y responsabilidad personal: Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guard茅 silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdem贸cratas, guard茅 silencio, porque yo no era socialdem贸crata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protest茅, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a por los jud铆os, no pronunci茅 palabra, porque yo no era jud铆o. Cuando finalmente vinieron a por m铆, no hab铆a nadie m谩s que pudiera protestar.

Igualmente el estado de excepci贸n 鈭抏n cl谩sicos t茅rminos de G. Agamben鈭, declarado por el gobierno polaco en una zona de 5 kil贸metros de la frontera para impedir la llegada de organismos humanitarios, servicios m茅dicos y la prensa, recuerda aquellas zonas especiales alrededor de los campos y los guetos, siendo Bia艂owie偶a, en efecto, convertida en una suerte de gueto poblado por migrantes, los modernos homi sacrii, a quienes nadie 鈭抙asta ahora鈭 est谩 exterminando activamente, pero s铆 los est谩 exponiendo a la muerte en un perfecto ejercicio de lo que A. Mbembe denomina la necropol铆tica.

En el pasado la exterminaci贸n de los jud铆os ser铆a imposible sin 2 mil a帽os previos de la catequesis cristiana que los removi贸 de la communitas. Niem枚ller, antes de su propio arresto y arrepentimiento, era un arduo seguidor de Hitler y autor de fervientes sermones antisemitas. Hoy igualmente los pol铆ticos de PiS que alegan defender la sagrada frontera de Polonia, invocan el pensamiento cristiano en defensa de nuestra comunidad (T. de Aquino) frente a la amenaza del Islam (antemurale christianitatis), en la que, aparentemente, no hay lugar para compasi贸n, empat铆a y samaritanismo, A nivel del discurso p煤blico, realizan la misma operaci贸n de remoci贸n de los refugiados de la esfera de la responsabilidad moral trat谩ndolos 鈭抷 ordenando tratarlos鈭 como no-humanos. No hace falta pensar demasiado en el holocausto para ver las analog铆as.

@MaciekWizz