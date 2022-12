–

Alrededor nuestro, quien más quien menos, todos tenemos bibliotecas.

La gran mayor├şa de ellas dependen de administraciones p├║blicas y algunas

de ellas tambi├ęn de instituciones privadas variopintas, desde

fundaciones de todo tipo hasta las denominadas obras sociales de

entidades bancarias. Muchas de estas bibliotecas están dotadas de

amplios fondos, otras hacen lo que pueden. Pero, en general, cuando se

trata de buscar libros de contenidos sociales o pol├şticos en los

márgenes, o pertenecientes a editoriales pequeñas y autogestionadas es

dif├şcil encontrar lo que se busca. Ah├ş es donde nace la necesidad de

otros modelos de bibliotecas, populares y autogestionadas que den cabida

a otros contenidos fuera de lo habitual, a material autoeditado que se

distribuye en circuitos alternativos o que se corresponda con temas

pol├şticos y sociales a la izquierda de la izquierda. Estas bibliotecas

existen e intentan complementar lo que ofrecen las bibliotecas

institucionales con fondos y actividades que no tienen cabida en ellas.

Funcionan a trav├ęs de colectivos autogestionados que subsisten como

pueden para hacer funcionar estas bibliotecas, y no solo mantenerse

funcionando, sino tambi├ęn mantener, renovar y actualizar sus fondos

peri├│dicamente. En la mayor parte de las ocasiones estas bibliotecas se

albergan en locales (cedidos, alquilados u okupados) en los que tienen

lugar muchas otras actividades. Porque la lectura, y todo lo que ocurre

alrededor de los libros, no tiene por qu├ę ser una actividad individual,

bien puede ser colectiva a trav├ęs de clubs de lectura, de puestas en

com├║n sobre los temas que contienen estos libros o charlas de

presentaci├│n de nuevas publicaciones en las que se puedan intercambiar

opiniones. Y as├ş, bajo esta inspiraci├│n, es como nacen los proyectos que

participan en este episodio n┬║ 297 de Barrio Canino.

Grabado precisamente en la sede de una de estas bibliotecas, el Local Anarquista Magdalena,

en el coraz├│n de Lavapies, este programa re├║ne a cinco de estas

bibliotecas sociales, populares, autogestionadas, que están funcionando

en diversos puntos de la geograf├şa: la propia biblioteca anarquista

Magdalena (de Madrid Centro), la biblioteca okupada anarquista Carnaval y

Barbarie (de Vallekas), la biblioteca La Revoltosa (de Alcorc├│n), la

biblioteca libertaria Jes├║s Lizano (de Fuenlabrada) y la Biblioteca

Social Hermanos Quero (de Granada). No están todas las que son, está

claro, pero son todas las que están.

En esta charla nos hablan

sobre c├│mo un colectivo puede autogestionar una biblioteca, qu├ę tipo de

fondos se encuentran en ella, c├│mo se consiguen los fondos, c├│mo se

catalogan, se prestan los libros y qu├ę otras actividades ocurren en

torno a los espacios que albergan estas bibliotecas. Pasen y lean.

Enlaces:

ÔÇô Biblioteca Jes├║s Lizano (Fuenlabrada. Biblioteca popular y club de lectura. https://fuenlabrada.cnt.es/biblioteca/

ÔÇô Carnaval y Barbarie (Vallekas). Biblioteca anarquista okupada. https://carnavalybarbarie.noblogs.org/

ÔÇô Biblioteca La Revoltosa (Alcorc├│n). Biblioteca popular y anarquista. https://bibliotecalarevoltosa.wordpress.com/

ÔÇô Local Anarquista Magdalena (Madrid Centro). Centro de encuentro, biblioteca, librer├şa, videoteca y centro de documentaci├│n. www.localanarquistamagdalena.org

ÔÇô

Biblioteca Social Hermanos Quero (Granada). Biblioteca, librer├şa,

centro de documentaci├│n, archivo, espacio de encuentro y

autoorganizaci├│n aut├│nomo. https://www.bsquero.net/