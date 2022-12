Presentaci贸n del libro Bicis Drogas Oficinas (Libros.com, 2022) Con Ricardo G贸mez, autor, y Naiara Puertas, prologuista.

芦Cuando el autor de estas memorias, o cr贸nicas, o lo que quiera que sea esto, me pidi贸 que escribiera un pr贸logo ten铆a una certeza con dos caras dif铆ciles de conciliar. 驴Qu茅 puedo aportar al relato de quien fue durante m谩s de una d茅cada el responsable en Euskal Herria del BNG, si la primera vez que estuve en Galicia fue en 2021, si ni siquiera he conocido a muchos gallegos, y eso que en Trintxerpe 鈥攓ue es un sitio feo de cojones, pero no m谩s que Soraluze鈥 hay bastantes. 驴Qu茅 a帽adir a las an茅cdotas de las giras de Ciclos Iturgaiz 鈥攓ue cantan unas barbaridades que por supuesto suscribir铆a鈥 o a sus consideraciones musicales si ni siquiera s茅 leer una partitura禄.

Del pr贸logo de Naiara Puertas.