Ya sabemos qu茅 forma tendr谩 el colapso. Peque帽o art铆culo corto pero de tremendo inter茅s por exponer claramente el funcionamiento de la pol铆tica ambiental, ya no solo estadounidense, sino mundial. Con la Guerra de Ucrania el mundo ha tenido una 煤ltima oportunidad de implementar los cambios sociales necesarios para aplacar el cambio clim谩tico en varios de sus 铆ndices. Ha prevalecido el poder del status quo de los intereses establecidos. Al hacerlo, los administradores optan claramente por manejarse en un ambiente de emergencia e histeria que, a priori, creen saber controlar. No es que no haya nadie al volante, es que son unos psic贸patas.