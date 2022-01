–

Joe Biden acaba de aprobar un presupuesto militar multimillonario, el m谩s alto desde la Segunda Guerra Mundial. Este presupuesto es un 5% m谩s alto que el destinado bajo la presidencia de Trump, y le otorga a los militares 24 mil millones de d贸lares m谩s de lo que pidi贸 Joe Biden.

La C谩mara de Representantes, controlada por los dem贸cratas, aprob贸 el mayor paquete de gastos militares desde la Segunda Guerra Mundial: 777.700 millones de d贸lares. Este paquete fue aprobado por 363 votos a favor y 70 en contra, obteniendo 194 votos afirmativos, frente a s贸lo 19 votos negativos entre los republicanos. Entre los dem贸cratas, 169 miembros del bloque mayoritario votaron 芦s铆禄, mientras que s贸lo 51 votaron 芦no禄. El Senado estadounidense aprob贸 el proyecto de ley en una votaci贸n de 89-10 el 15 de diciembre y fue firmado por Joe Biden el 27 de diciembre. Este presupuesto es un 5% m谩s alto que bajo la administraci贸n de Trump y le otorga a los militares 24 mil millones de d贸lares m谩s que Joe Biden solicit贸.

En otras palabras, recibi贸 un apoyo abrumador entre dem贸cratas y republicanos.

En un Congreso que ha sido criticado por ser incapaz de 芦hacer las cosas禄 y por ser incapaz de 芦llegar al otro lado del pasillo禄, este presupuesto deja claro que incluso las divisiones partidarias m谩s amargas pueden ser salvadas por consenso en torno al fortalecimiento del enorme complejo militar industrial.

El presupuesto incluye 122.100 millones de d贸lares para 芦entrenamiento, apoyo a instalaciones y apoyo a aliados y socios禄. Este es el tipo de 芦entrenamiento y apoyo禄 que Estados Unidos ha proporcionado para acabar con los movimientos de izquierda e instituir golpes de Estado. Tan s贸lo la semana pasada, Biden invit贸 a Juan Guaido, el l铆der golpista venezolano, a la 芦Cumbre por la Democracia禄, dejando claro el tipo de 芦aliados y socios禄 a los que Estados Unidos entrenar谩 y apoyar谩.

El presupuesto tambi茅n asign贸 28.000 millones para la financiaci贸n de armas nucleares. Esto significa aumentar el ya masivo y potencialmente mort铆fero arsenal nuclear de Estados Unidos.

Adem谩s, el presupuesto incluye 12.300 millones de d贸lares para armas de la fuerza terrestre y veh铆culos de combate, a pesar de que Biden declar贸 el fin de una era de guerras terrestres con la retirada de Afganist谩n.

Como si fuera poco, este presupuesto militar es el de mayor cantidad alguna vez solicitada para la investigaci贸n de nuevas y m谩s eficientes m谩quinas de la muerte, incluyendo la IA, la ciberguerra y el desarrollo de 芦robots asesinos禄.

Seg煤n el sitio Defense News, la legislaci贸n contiene 芦12 F/A-18 Super Hornets que no se hab铆an solicitado; cinco aviones Boeing F-15EX m谩s que la solicitud original para un total de 17; y 13 barcos en total -incluyendo dos submarinos de ataque y dos destructores- para cinco m谩s que el solicitado.鈥

Este es el regalo de Navidad para el complejo industrial militar, cortes铆a que viene de los impuestos que paga la poblaci贸n. Verter谩 recursos federales en los bolsillos de contratistas de defensa como Lockheed Martin y Raytheon, que fabricar谩n y proporcionar谩n las armas encargadas por el Pent谩gono. Esto incluye una asignaci贸n de 3.800 millones de d贸lares para nuevas armas hipers贸nicas, un aumento del 20 por ciento de lo que invirti贸 Donald Trump. Incluye 160 millones de d贸lares para comprar el Arma de Respuesta R谩pida Lanzada desde el Aire (ARRW) a Lockheed Martin, a pesar de que el ARRW nunca ha completado una prueba de vuelo con 茅xito.

No es de extra帽ar que las acciones de Lockheed Martin hayan subido siete puntos en los 煤ltimos cinco d铆as. El presidente y director general de Lockheed Martin gana la escandalosa cifra de 26 millones de d贸lares al a帽o.

Este aumento del presupuesto militar es una clara advertencia a China, y pone de manifiesto la escalada de tensiones con la nueva potencia mundial. Aunque algunas personas consideraron err贸neamente que la retirada de Biden de Afganist谩n era un paso hacia el fin de las 芦guerras eternas禄, s贸lo era un paso en un pivote hacia China. Ese pivote incluye tanto la 芦diplomacia禄 -como la c铆nica 芦Cumbre de la Democracia禄 de Joe Biden- como la amenaza del ej茅rcito estadounidense, equipado con m谩quinas de guerra cada vez m谩s eficaces y destructivas.

Aunque algunos podr铆an llamar esto una 芦carrera armament铆stica禄 con China, no lo es. Estados Unidos est谩 armado hasta los dientes, mucho m谩s que China, Rusia o cualquier otro pa铆s del mundo. Estados Unidos invierte tres veces m谩s en defensa que el segundo pa铆s que m谩s gasta, China, y diez veces m谩s que Rusia, el tercer pa铆s que m谩s gasta.

Bill Hartung, hablando en Democracy Now, dijo que 鈥淓stados Unidos tiene 13 veces m谩s ojivas nucleares activas en su arsenal que China. Tenemos 11 portaaviones de un tipo que China no tiene. Tenemos 800 bases militares estadounidenses en todo el mundo, mientras que China tiene tres. As铆 que toda esta idea de que China y Rusia son amenazas militares para Estados Unidos se ha fabricado principalmente para disparar el presupuesto militar禄.

Este presupuesto militar es habitual en Estados Unidos. Siempre hay dinero para los militares, nunca para la clase trabajadora. Costar铆a 22.500 millones de d贸lares financiar 12 semanas de baja familiar remunerada durante un a帽o, una mera fracci贸n del presupuesto militar. Costar铆a 25.000 millones de d贸lares fabricar suficientes vacunas adicionales para vacunar a todo el mundo, lo que tambi茅n es poco comparado con el presupuesto militar.

Este es el mismo Congreso que no aprobar谩 ni siquiera un aumento m铆nimo del salario m铆nimo, que no se ha aumentado desde 2009. El mismo Congreso que piensa que es demasiado caro incluir la cobertura dental o de la vista en Medicare. Mientras que siempre hay dinero para el ej茅rcito, no hay dinero para cancelar la deuda estudiantil. Mientras el coronavirus aumenta, los dem贸cratas afirman que no hay suficiente dinero para producir en masa pruebas gratuitas de coronavirus para todo el mundo o para licencia por enfermedad pagas.

Cuando se trata de salud, educaci贸n y otros gastos sociales que podr铆an beneficiar a la clase trabajadora, nunca hay suficiente dinero. Pero siempre hay suficiente para asesinar a la gente en el extranjero, o al menos para plantear esa amenaza. Y estos son los impuestos que la clase trabajadora paga cada a帽o, no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de las corporaciones estadounidenses que se benefician de la continua expansi贸n del imperialismo militar.

Como Lenin plantea en su texto Imperialismo: La fase superior del capitalismo, el imperialismo no es en realidad una opci贸n pol铆tica sino una parte integral del sistema capitalista en el que vivimos. No s贸lo incluye los brutales cr铆menes de guerra que comete Estados Unidos o las bombas que lanza regularmente, sino tambi茅n las pol铆ticas econ贸micas del FMI y el Banco Mundial, dirigidas por Estados Unidos, de endeudamiento y privatizaci贸n que canalizan el dinero hacia los pa铆ses imperialistas.

Esto es v谩lido para todas las franjas de dem贸cratas y republicanos. Aunque 鈥渢he Squad鈥 (como se denomina a las congresistas que constituyen el sector progresista dentro del partido dem贸crata, del que son parte Alexandra Ocasio Cortez -AOC-, Ilhan Omar, entre otras), haya votado en contra de este presupuesto militar, han votado a favor de presupuestos similares en el pasado. Por eso Bowman se uni贸 a los republicanos en la financiaci贸n de la 鈥淐煤pula de Hierro鈥 israel铆, y por eso AOC vot贸 estuvo presente..

Esto nos dice todo lo que hay que saber sobre los dem贸cratas. No son veh铆culos de cambio social, sino veh铆culos para el imperialismo capitalista 鈥 responsables de los asesinatos, el hambre y la opresi贸n en el extranjero, junto con las pol铆ticas antiobreras y las pol铆ticas que oprimen a la gente de color y a los inmigrantes en Estados Unidos.

No es necesariamente una cuesti贸n de malicia; es lo que mantiene el sistema en funcionamiento y asegura el flujo constante de beneficios para las corporaciones estadounidenses.

Este art铆culo fue publicado originalmente en el sitio Left Voice, parte de la Red Internacional La Izquierda Diario.

