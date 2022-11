–

Claramente Biden cambi贸 de antagonista principal respecto del elegido por Trump: Rusia sustituy贸 a China.

Por Ernesto L贸pez.

La imprecisa deriva norteamericana de los 煤ltimos a帽os en el 谩mbito internacional parece no tener fin. Como se recordar谩, Donald Trump tom贸 algunas decisiones importantes en dicho plano durante su per铆odo como Presidente. Probablemente las m谩s relevantes fueron el constre帽imiento de las relaciones comerciales con China, que aboll贸 los v铆nculos preexistentes entre ambos pa铆ses, y la cancelaci贸n de la participaci贸n de Estados Unidos en la Asociaci贸n Transpac铆fica (Transpacific Partnership), que era algo as铆 como un emblema del pujante desarrollo de la globalizaci贸n, con su fundamentalismo de mercado sin l铆mites geogr谩ficos ni pol铆ticos y su librecambio sin restricciones. A lo que debe a帽adirse el retiro de su pa铆s de la Asociaci贸n Transatl谩ntica (Transatlantic Partnership), cuya construcci贸n se encontraba en tr谩mite. Todo lo cual era congruente con el que fuera el lema principal de su campa帽a electoral: Am茅rica Primero (America First).

Joseph Biden, por su parte, cambi贸 de enfoque. Esto qued贸 patentizado en una entrevista que concedi贸 a George Stephanopoulos, corresponsal jefe en Washington de la ABC News, el 17 de marzo de 2021, en la que se despach贸 a gusto. Entre otras cosas dijo que a fines de enero de ese a帽o hab铆a tenido una comunicaci贸n telef贸nica con Vladimir Putin en la que le dijo: 鈥淭e conozco y t煤 me conoces. Si establezco que esto ocurri贸, entonces prep谩rate鈥. Se refer铆a a la probable intromisi贸n rusa en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020, que habr铆a buscado favorecer a Trump. Como bien se sabe gan贸 Biden, que fue catapultado a la Casa Blanca, no obstante los berrinches de Trump y la agresi贸n de sus seguidores al Capitolio.

El entrevistador le pregunt贸 luego al flamante Presidente si cre铆a que Putin era un asesino, a lo cual Biden respondi贸 con un escueto 鈥渟铆鈥. Y asegur贸 que aqu茅l 鈥減agar铆a un precio鈥 por lo hecho. Desde luego, el novel habitante de la casa presidencial norteamericana 鈥揳unque no lo dijo en el reportaje鈥 estaba convencido de que hab铆an existido manipulaciones electorales rusas en favor de su antagonista.

A comienzos de abril anunci贸 medidas contra el gobierno ruso, incluida la expulsi贸n de diez diplom谩ticos por la presunta intenci贸n de intervenir en las elecciones presidenciales. Tambi茅n sancion贸 a varias empresas rusas aplicadas al desarrollo tecnol贸gico supuestamente por proporcionar ayuda al programa cibern茅tico de los servicios de inteligencia de su pa铆s. Inmediatamente despu茅s la Uni贸n Europea expres贸 su solidaridad con Estados Unidos.

Ahora bien, antes de lo que se acaba de enunciar y muy pocos d铆as despu茅s de su asunci贸n como Presidente 鈥20 de enero de 2021鈥 dispuso, el 2 de febrero, que dos poderosos cruceros norteamericanos ingresaran al Mar Negro: el USS Donald Cook y el USS Porter, ambos con un poderoso arsenal misil铆stico. En abril proliferaron los vuelos militares de reconocimiento sobre al antedicho mar. A fines de junio se iniciaron las maniobras y ejercitaciones aeronavales Sea Breeze, tambi茅n en el Mar Negro, que reunieron una amplia cantidad de buques de los pa铆ses de OTAN y de otros como Ucrania, y de aviones de guerra. Cumpl铆a de este modo con lo que le hab铆a anunciado a Stephanopoulos.

Curiosamente, hasta ese momento Estados Unidos y sus aliados se manten铆an en guerra tambi茅n en Afganist谩n. Reci茅n el 14 agosto comenz贸 all铆 el repliegue, que finaliz贸 el 30 de ese mes. Hubo un claro apuro por poner en marcha y desarrollar los desaf铆os de Washington, la OTAN y otros socios hacia Rusia, que tomaban la forma de una incitaci贸n o de un alarde. Era evidente que Biden le estaba pasando a Putin la factura que le hab铆a anticipado en la conversaci贸n sostenida entre ambos en marzo. Como se sabe, las provocaciones en el Mar Negro continuaron, las conversaciones entre ambos mandatarios sostenidas a comienzos de 2022 fracasaron y estall贸 entonces la guerra entre Rusia y Ucrania, a煤n en curso, que por delegaci贸n le endilgaron a Putin la gran potencia del norte y otros pa铆ses de la alianza atl谩ntica.

Biden y China

Claramente Biden cambi贸 de antagonista principal respecto del elegido por Trump: Rusia sustituy贸 a China. Pero no se le escapaba al actual Presidente norteamericano la importancia de la competencia tanto econ贸mica como geopol铆tica con Pek铆n que hab铆a instaurado Trump.

El actual habitante de la Casa Blanca puso en acci贸n el llamado AUKUS (acr贸nimo de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, en ingl茅s), alianza formada en septiembre de 2021 con el prop贸sito de marcar presencia y operar militarmente en la regi贸n del Indo-Pac铆fico. Sobrevino luego la visita de Nancy Pelosi a Taiw谩n, que rompi贸 los acuerdos t谩citos negociados hac铆a bastante tiempo atr谩s entre Washington y Pek铆n relativos a no interferirse y extralimitarse en lo que se refiriera a dicha isla. La respuesta china fue airada y moviliz贸 en represalia, como se recordar谩, un amplio despliegue a茅reo y naval sobre el Estrecho de Formosa.

Hoy en d铆a, afortunadamente, las cosas han cambiado un poco. Biden y Xi Jinping mantuvieron el pasado 14 de noviembre una reuni贸n presencial, en Bali, que dur贸 tres horas. No es mucho lo que ha trascendido. Biden apreci贸 la posibilidad de 鈥済estionar las diferencias para evitar que la competencia se convierta en conflicto鈥. Xi, por su parte, inst贸 a 鈥渆ncontrar la direcci贸n correcta鈥 en beneficio de la relaci贸n bilateral de ambas potencias. A帽adi贸, adem谩s, que 鈥渆l mundo ha llegado a una encrucijada鈥 y espera que ambos pa铆ses puedan gestionar adecuadamente su relaci贸n鈥. Los dos mandatarios destacaron la conveniencia de evitar cualquier clase de conflicto entre sus respectivos pa铆ses. Biden incluso mencion贸 la posibilidad de una cooperaci贸n mutua. Y hubo coincidencias en evitar el uso de armas nucleares en Ucrania. Hasta aqu铆 se trat贸 de un intercambio de buenos modales. Pero tambi茅n hubo una variedad de asuntos en los que no estuvieron de acuerdo. Entre otros, Xi mencion贸 que Taiw谩n era la primera l铆nea roja que no deber铆a cruzarse entre ambos pa铆ses, una sutil cr铆tica a la visita de Pelosi a esa isla. Trascendi贸, asimismo, que conversaron sobre Corea del Norte sin hallar mayores coincidencias m谩s all谩 de enunciar alguna preocupaci贸n mutua respecto de su tendencia a aumentar su armamento nuclear. En fin, podr铆a decirse que la relaci贸n se abland贸 un poco en comparaci贸n con la tensi贸n que hab铆a desatado la descomedida actitud de la Presidenta de la C谩mara de Representantes de Estados Unidos.

Final

Algunos analistas han indicado que la actual relaci贸n entre la gran potencia del norte y China hace recordar a la llamada trampa de Tuc铆dides, que se refiere al siguiente pasaje de su Guerra del Peloponeso (siglo V a.C.). Dice all铆: 鈥淔ue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculc贸 en Esparta lo que hizo que la guerra fuera inevitable鈥. Obviamente, quien asciende hoy es China, en tanto que el m谩s poderoso y al mismo tiempo receloso es Estados Unidos. Es curiosa, sin embargo, la circunstancia por la que atraviesa el mundo. Por un lado hay una guerra en curso entre Rusia y Ucrania, que es asistida por los Estados Unidos y la OTAN. Y por otro hay tambi茅n un enfrentamiento de la gran potencia del norte con China, aunque Biden lo minimice en su af谩n de ir por Rusia.

Este escenario, en fin, no condice con la frase de Tuc铆dides. Sencillamente porque no hay un antagonismo sino dos, conforme a lo examinado m谩s arriba. Con el agravante de que los tres pa铆ses concernidos poseen arsenales at贸micos numerosos y terriblemente destructivos. De donde surge una mutua destrucci贸n asegurada si se apela a esos sistemas de armas, raz贸n por la cual hay una tendencia a inhibir su uso. As铆 las cosas, la antedicha trampa 鈥搎ue dicho sea de paso no ha sido mencionada por el militar, historiador y pol铆tico ateniense sino inferida por algunos de sus lectores鈥 flaquea en los casos de las grandes potencias. Algo es algo.

