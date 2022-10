Quien todav铆a dude que la red criptopol铆tica que controla al t铆tere Joe Biden busca imponer la agenda de tiran铆a biom茅dica y transhumanismo del Foro Econ贸mico Mundial, debe leer la orden ejecutiva (O.E.) que el presidente de los Estados Unidos firm贸 el lunes 12 de septiembre de 2022. B谩sicamente, esta orden declara que los estadounidenses deben renunciar a todos los derechos humanos que se interpongan en el camino del transhumanismo. Las normas de seguridad de los ensayos cl铆nicos y el consentimiento informado ser谩n erradicados, ya que se interponen en el camino de la liberaci贸n universal de las tecnolog铆as de edici贸n gen茅tica necesarias para fusionar a los seres humanos con la Inteligencia Artificial. Con el fin de lograr los objetivos sociales del Nuevo Orden Mundial, los cr铆menes contra la humanidad no s贸lo se vuelven legales a trav茅s de esta orden ejecutiva, sino obligatorios. Las inyecciones de ARNm que ya han entrado en los cuerpos de al menos el 70% de los adultos de Estados Unidos (y un porcentaje menor de sus ni帽os) marcan la 鈥減uerta de entrada al transhumanismo.鈥 Y la orden ejecutiva del 12 de septiembre respalda la continuidad de la experimentaci贸n en la poblaci贸n humana, y se prev茅 que la industria farmac茅utica la explotar谩 al m谩ximo para benepl谩cito de la tiran铆a transhumanista camuflada bajo la bandera falsa de la ciencia y la medicina.

Leo Hohmann

Si alguien todav铆a necesitara una prueba de que los poderes que empujan las palancas detr谩s del imb茅cil descerebrado que se sienta en el Despacho Oval est谩n totalmente de acuerdo con la agenda de tiran铆a biom茅dica y transhumanismo del Foro Econ贸mico Mundial/Naciones Unidas, no hay que buscar m谩s que la orden ejecutiva que Joe Biden firm贸 el lunes 12 de septiembre.

Al conseguir discretamente la firma de Biden en este documento, sus manipuladores pueden habernos dado la se帽al m谩s ominosa hasta ahora de que estamos en el umbral de un sistema tecnocr谩tico de bestia mundial. Prep谩rate para hacer tu postura porque est谩 a punto de ponerse mucho m谩s intensa.

El t铆tulo orwelliano de este documento, 鈥淥rden Ejecutiva sobre el Avance de la Biotecnolog铆a y la Innovaci贸n de la Biomanufactura para una Bioeconom铆a Americana Sostenible, y Segura鈥, pasar谩 desapercibido para el 99 por ciento de los medios de comunicaci贸n, incluso los medios conservadores.

Lo leer谩n y bostezar谩n. Ruego a todos los que lean este art铆culo que, por favor, no cometan ese mismo error.

Debido al arcano lenguaje cient铆fico en el que est谩 escrito este documento, incluso la mayor铆a de los que se tomen el tiempo de leerlo y estudiarlo (les aseguro que Biden no lo hizo) no entender谩n del todo lo que est谩 ordenando la Casa Blanca.

Karen Kingston, ex empleada de Pfizer y actual analista de las industrias farmac茅utica y de dispositivos m茅dicos, nos ayuda a descifrar lo que sucede en esta orden ejecutiva.

Kingston declar贸 en un post de Twitter:

鈥淧erm铆tanme leer entre l铆neas para Estados Unidos. La orden ejecutiva de Biden del 12 de septiembre de 2022 declara que los estadounidenses deben renunciar a todos los derechos humanos que se interpongan en el camino del transhumanismo. Las normas de seguridad de los ensayos cl铆nicos y el consentimiento informado ser谩n erradicados, ya que se interponen en el camino de la liberaci贸n universal de las tecnolog铆as de edici贸n gen茅tica necesarias para fusionar a los seres humanos con la I.A. Con el fin de lograr los objetivos sociales del Nuevo Orden Mundial, los cr铆menes contra la humanidad no s贸lo son legales, sino obligatorios鈥.

He aqu铆 uno de los extractos m谩s inquietantes de la orden ejecutiva de Biden:

鈥淣ecesitamos desarrollar tecnolog铆as y t茅cnicas de ingenier铆a gen茅tica para poder escribir circuitos para las c茅lulas y programar de forma predecible la biolog铆a del mismo modo en que escribimos software y programamos ordenadores鈥 incluso mediante herramientas inform谩ticas e inteligencia artificial鈥︹

Patrick Wood, economista y autor de varios libros sobre tecnocracia, lleva cuatro d茅cadas siguiendo los movimientos transhumanistas y de tecnocracia global. Me dijo que Kingston no est谩 exagerando la cuesti贸n.

Dijo que esta O.E. es la prueba de que el poder ejecutivo es ahora propiedad de la industria biom茅dica/farmac茅utica. Ser谩 Katy quien cierre la puerta de aqu铆 en adelante.

鈥淟os transhumanistas dentro del Big Pharma se han apoderado completamente de la pol铆tica gubernamental y de los fondos de los contribuyentes para promover su propia agenda antihumana de hackear el software de la vida鈥, me dijo Wood. 鈥淭ambi茅n demuestra claramente qui茅n tiene el poder y qui茅n establece las pol铆ticas en Estados Unidos鈥.

Las inyecciones de ARNm que ya han entrado en los cuerpos de al menos el 70% de los adultos de Estados Unidos (y un porcentaje menor de sus ni帽os) marcan la 鈥減uerta de entrada al transhumanismo鈥. Nos lo han dicho tanto Kingston como el difunto Dr. Zev Zelenko y el Dr. Robert Malone, coinventor de la plataforma de ARNm.

LeoHohmann.com fue uno de los primeros sitios en denunciar al antiguo director m茅dico de Moderna, Tal Zaks, quien dijo al mundo sin tapujos en diciembre de 2017 que 鈥渉emos hackeado el software de la vida鈥 [https://leohohmann.com/2021/03/09/modernas-top-scientist-we-are-actually-hacking-the-software-of-life/] y que esta biotecnolog铆a de edici贸n gen茅tica de ARNm se incorporar铆a a las vacunas para tratar y prevenir todo tipo de enfermedades. Hemos visto lo bien que funcionan, con millones de enfermos y decenas de miles de muertos despu茅s de recibir dos o m谩s dosis de las inyecciones de Covid ofrecidas por Moderna y Pfizer. Ahora que la FDA y los CDC est谩n totalmente de acuerdo, esta tecnolog铆a de ARNm se est谩 incluyendo en decenas de otras vacunas, incluidas las de la gripe.

La orden ejecutiva del 12 de septiembre fue sin duda puesta en marcha como respaldo para la continua experimentaci贸n en la poblaci贸n humana, y se prev茅 que la industria de las vacunas la explotar谩 al m谩ximo. Pronto veremos el regreso de los mandatos de vacunaci贸n, esta vez m谩s ferozmente vigilados y aplicados que antes.

Esta O.E. tambi茅n puede haber sido programada, al menos en parte, para anticiparse al nuevo tratado sobre pandemias que la administraci贸n Biden espera que se apruebe en la Organizaci贸n Mundial de la Salud de las Naciones Unidas el pr贸ximo a帽o. Este tratado transferir谩 la soberan铆a en materia de 鈥渆mergencias sanitarias鈥 del 谩mbito nacional a la OMS.

Wood dijo que las consecuencias que pretende la O.M. es impulsar la frontera de la modificaci贸n gen茅tica de todos los seres vivos y especialmente de los humanos. Cree que esto acabar谩 provocando la mayor reacci贸n p煤blica de la historia moderna.

鈥淏iden promete no s贸lo financiaci贸n, sino una transformaci贸n de todo el gobierno para apoyar este esquema antihumano de arriba a abajo鈥, escribe Wood. 鈥淭ambi茅n bloquea autom谩ticamente cualquier agencia o departamento para que no pueda disentir鈥.

A continuaci贸n, algunos de los puntos m谩s destacados citados directamente del documento:

鈥 El t茅rmino 鈥渂iotecnolog铆a鈥 se refiere a la tecnolog铆a que se aplica a la innovaci贸n en las ciencias de la vida o al desarrollo de productos, o que la hace posible.

鈥 El t茅rmino 鈥渂iofabricaci贸n鈥 significa el uso de sistemas biol贸gicos para desarrollar productos, herramientas y procesos a escala comercial.

鈥 El t茅rmino 鈥渂ioeconom铆a鈥 significa la actividad econ贸mica derivada de las ciencias de la vida, en particular en las 谩reas de la biotecnolog铆a y la biofabricaci贸n, e incluye las industrias, los productos, los servicios y la mano de obra.

鈥 El t茅rmino 鈥渄atos biol贸gicos鈥 designa la informaci贸n, incluidos los descriptores asociados, derivada de la estructura, la funci贸n o el proceso de un sistema o sistemas biol贸gicos que se mide, recoge o agrega para su an谩lisis.

鈥 El t茅rmino 鈥溍eas clave de I+D鈥 incluye la I+D fundamental de las biotecnolog铆as emergentes, incluida la biolog铆a de ingenier铆a; la ingenier铆a predictiva de sistemas biol贸gicos complejos, incluido el dise帽o, la construcci贸n, las pruebas y el modelado de c茅lulas vivas completas, componentes celulares o sistemas celulares; la investigaci贸n multidisciplinar cuantitativa y te贸rica para maximizar la convergencia con otras tecnolog铆as habilitadoras; y la ciencia reguladora, incluido el desarrollo de nueva informaci贸n, criterios, herramientas, modelos y enfoques para informar y ayudar a la toma de decisiones reguladoras. Estas prioridades de I+D deben ir acompa帽adas de avances en la modelizaci贸n predictiva, el an谩lisis de datos, la inteligencia artificial, la bioinform谩tica, los sistemas inform谩ticos de alto rendimiento y otros sistemas avanzados, la metrolog铆a y las normas basadas en datos, y otras tecnolog铆as facilitadoras no relacionadas con las ciencias de la vida.

鈥 El t茅rmino 鈥渃iencias de la vida鈥 se refiere a todas las ciencias que estudian o utilizan organismos vivos, virus o sus productos, incluyendo todas las disciplinas de la biolog铆a y todas las aplicaciones de las ciencias biol贸gicas (incluyendo la biotecnolog铆a, la gen贸mica, la prote贸mica, la bioinform谩tica y la investigaci贸n y las t茅cnicas farmac茅uticas y biom茅dicas), pero excluyendo los estudios cient铆ficos asociados con materiales radiactivos o productos qu铆micos t贸xicos que no son de origen biol贸gico o an谩logos sint茅ticos de las toxinas.

Lo que esto significa es que los seres humanos ser谩n minados de datos por su posesi贸n m谩s personal, su ADN y propiedades gen贸micas, y el gobierno no ofrecer谩 ninguna protecci贸n.

De hecho, se fomentar谩 y se ver谩 como una luz verde para los profesionales de la biomedicina en todo el mundo. El objetivo de los propietarios tecn贸cratas de la Agenda 2030 es catalogar, mapear y controlar a todos los seres vivos de la Tierra.

Esto fue explicado a principios de la d茅cada de 2000 por la difunta investigadora Rosa Koire y plasmado en un libro en 2011 con 鈥淏ehind the Green Mask: U.N. Agenda 21鈥. Koire era dem贸crata, pero comprendi贸 que el desmantelamiento de Estados Unidos y, de hecho, de todas las naciones del antiguo mundo libre, no ser铆a llevado a cabo por la izquierda o la derecha, sino por globalistas supranacionales sin lealtad a ninguna naci贸n en particular. De hecho, estos globalistas detestan el modelo de Estado-naci贸n que ha dominado el mundo durante miles de a帽os. Su objetivo es la 鈥済obernanza global鈥 y lo dicen en voz alta en sus propios documentos.