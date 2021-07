Entrevista con el economista marxista Julio Gambina :: EEUU est谩 preocupado en no perder la hegemon铆a econ贸mica, que es mucho m谩s que lo productivo

Tiene que ver con lo financiero y, obviamente, no ceja en la econom铆a militar y mucho menos en la ideol贸gica.

M.H.: Hay una idea de que las medidas que ha tomado Biden respecto de la pol铆tica interior de EEUU sobre todo en el plano econ贸mico son alentadoras, pero no se tiene la misma sensaci贸n respecto de la pol铆tica exterior. Biden ha asegurado un paquete de ayuda contra el Covid 19 de 2 billones de d贸lares, ha vuelto a comprometer a los EEUU con los acuerdos sobre el clima, ha planeado una subida de impuestos a los norteamericanos ricos, ha anunciado el retiro de las tropas norteamericanas de Afganist谩n, ha develado un ambicioso plan de infraestructura y ha puesto en marcha un plan de vacunaci贸n que ha sido exitoso respecto de c贸mo ven铆a durante el gobierno de Trump. 驴Qu茅 an谩lisis ten茅s vos al respecto?

J.G.: Creo que es una pol铆tica que contrasta visiblemente con lo que ven铆a diciendo y haciendo Trump. Incluso los medios m谩s importantes de todo el mundo est谩n diciendo que EEUU volvi贸 a la pol铆tica internacional, como si con Trump se hubiera retirado.

En realidad Trump no se retir贸, sino que era una determinada forma de encarar la estrategia de la pol铆tica exterior estadounidense y Biden recupera la tradici贸n dem贸crata y reconfigura su pol铆tica de alianzas, pero mantiene curiosamente las mismas enemistades que supo desarrollar Trump. Por ejemplo, una que nos preocupa mucho en Am茅rica Latina es la pol铆tica hacia Cuba. Hab铆a alguna expectativa en ciertos 谩mbitos pol铆ticos, acad茅micos y diplom谩ticos, de que Biden, ex vicepresidente de Obama iba a revertir la pol铆tica de sanciones. Fueron m谩s de 500 sanciones desplegadas en tiempos de Trump y, sin embargo, nada de eso se revirti贸.

M.H.: Por ejemplo, ante la Asamblea General de Naciones Unidas la resoluci贸n de poner fin al bloqueo.

J.G.: En las 煤ltimas pr谩cticamente EEUU, Israel y un par de pa铆ses m谩s acompa帽aron el bloqueo. El nivel de aislamiento de la pol铆tica de bloqueos de EEUU hacia Cuba es un tema muy serio y muy grave, que involucra sanciones a lo que hagan transacciones econ贸micas con Cuba. Eso no ha cambiado en nada. Y ha motivado que recientemente Cuba disponga que por un tiempo va a restringir los dep贸sitos de cubanos en d贸lares en las cuentas del sistema financiero cubano.

M.H.: Le铆 que no los puede usar.

J.G.: Es un tema delicado para Am茅rica Latina. Y empiezo por ah铆 porque Cuba es el 煤nico pa铆s de Am茅rica Latina que produce vacunas desde el origen. Tiene cinco vacunas en desarrollo y va a servir para la poblaci贸n cubana, que est谩 afectada como cualquier otra poblaci贸n por el tema Covid, pero hay intereses de coproducirla con otros pa铆ses. Porque adem谩s Cuba tiene restricciones para hacer el proceso completo de la producci贸n.

Desde Argentina se envi贸 una partida muy importante de jeringas porque, producto del bloqueo, hay restricciones para un elemento tan importante que completa el proceso de la vacunaci贸n. Pero Cuba, pese al bloqueo tiene desarrollo cient铆fico, biol贸gico, y es el 煤nico pa铆s de Am茅rica Latina produciendo vacunas contra el Covid. Aunque ac谩 hay investigaciones de vacunas, en Brasil hay desarrollos tambi茅n, hay varios pa铆ses que tienen desarrollos, de hecho Argentina suscribi贸 un acuerdo con la Universidad de Oxford y M茅xico para la producci贸n de Astrazeneca que ha generado muchas discusiones.

Tampoco EEUU termin贸 la guerra comercial con China, no levant贸 el bloqueo sobre Cuba ni elimin贸 las sanciones que se potenciaron con Trump. Respecto de Rusia y de Ir谩n se mantiene en el mismo lugar de conflictividad. De alguna manera Biden, en su discurso inaugural, el discurso a la Naci贸n, explicit贸 su pol铆tica exterior y qued贸 muy en claro que el principal problema a confrontar por parte de EEUU es China como su adversario y de sus aliados.

Curiosamente no aparecen mencionadas Rusia, Ir谩n, Cuba ni Venezuela en ese discurso del que estoy hablando. Pero est谩 claro que el ahogo sobre Cuba y Venezuela es muy importante.

Uno puede pensar que ahora hay una coincidencia de la derecha medi谩tica en concentrarse en Nicaragua. M谩s all谩 de discutir la situaci贸n espec铆fica de Nicaragua, tanto ese pa铆s como Venezuela, Cuba, si quer茅s agregamos a Bolivia, M茅xico y un poquito m谩s a Argentina; la presi贸n de la pol铆tica exterior estadounidense es muy fuerte.

A m铆 me parece, en el marco de lo que plante谩s que EEUU tiene un punto originario para toda su pol铆tica nacional e internacional que es recuperar consenso de la poblaci贸n estadounidense para el despliegue de su desarrollo como potencia estrat茅gica en el capitalismo mundial.

Est谩 complicado, primero por la econom铆a china, lo que no quiere decir que lo que hace China sea correcto para nosotros. Pero el gran problema es que China le est谩 ganando la pelea productiva en el punto cient铆fico tecnol贸gico.

China y EEUU est谩n disputando la hegemon铆a del capitalismo

M.H.: Y que ha sido un punto central en la pasada reuni贸n del G7.

J.G.: Totalmente. Por eso la preocupaci贸n es China. Cuando cay贸 la URSS jugaron con el G8, incorporando a Rusia al G7. Pero ya no hay reuniones del G8. Ya no interesa tenerla a Rusia, porque en el esquema de las alianzas y las correlaciones de fuerzas internacionales, lo que aparece es una alianza china con Rusia, con Ir谩n y, por lo tanto, cuando EEUU define que el adversario a enfrentar es China, eso involucra a los aliados de China en el plano geoestrat茅gico. Porque en el fondo est谩n disputando la hegemon铆a del capitalismo.

Y en el plano productivo, en el plano tecnol贸gico, en las comunicaciones y cuando hablamos de las comunicaciones no es solo el 5G, los celulares, sino que tiene que ver con el gobierno de internet y todo lo que tiene que ver con internet artificial, internet de las cosas, e incluso los mecanismos que permiten los canjes de dinero en el sistema mundial.

EEUU tiene un predominio del d贸lar de manera muy importante, viene perdiendo con la producci贸n china pero China todav铆a no le llega a los talones en lo financiero. Y cuando hablo de lo financiero primero me refiero a la moneda. El Yuan hace muy poquitos a帽os que se ha mundializado, que est谩 empezando a ser recibido como una divisa internacional, hay muchos pa铆ses que empiezan a comerciar en yuanes pero est谩 muy lejos del comercio con el d贸lar. Los intercambios y las transacciones del movimiento internacional de capitales se manejan a trav茅s de los c贸digos swift y si quer茅s hacer una importaci贸n o alguien te quiere pagar algo que te compr贸 desde el exterior tiene que ir a un banco y para eso es necesario un c贸digo swift. Eso se maneja desde EEUU.

Se est谩n desarrollando nuevos sistemas, no solo desde China y sus aliados sino desde algunos pa铆ses europeos tampoco quieren depender de esa hegemon铆a financiera del d贸lar. EEUU lo que ve es que ha perdido consenso interior. Por eso a Trump hay que verlo como un intento a disputar el consenso en el interior, y vaya si tuvo consenso, que incluso en esta 煤ltima elecci贸n que perdi贸 contra Biden en resultados oficiales y que el mismo Trump pone en duda, obtuvo muchos m谩s votos en cantidad, pero hubo una campa帽a y un despliegue m谩s importante de los Dem贸cratas, una votaci贸n m谩s importante que lo tradicional y lo que est谩n discutiendo es c贸mo reconfigurar el consenso interno de EEUU para el destino de naci贸n hegem贸nica del capitalismo contempor谩neo. Una posici贸n que ejerce desde el fin de la Segunda guerra mundial, de los acuerdos de Breton Woods, de la dominaci贸n estadounidense en el FMI, en el Banco Mundial y m谩s recientemente en la OMC.

Pero sin consenso interno es muy dif铆cil avanzar en los consensos exteriores. Y en ese sentido EEUU aprende de su historia y la consigna de Trump fue “Am茅rica primero”, dijo basta del mundo, vamos a repatriar a las corporaciones que se han ido del pa铆s y que han generado producci贸n en China, en Europa del Este, en Am茅rica Latina. Vuelvan todas para ac谩. Eso fue una quijotada contra los molinos de viento, porque las empresas no desarman tan f谩cilmente sus posiciones en otros pa铆ses del mundo y vuelven a EEUU. Es m谩s, muchas de ellas est谩n radicadas en para铆sos fiscales. Por eso la pol铆tica de Biden es hacer lo que se ha hecho en otros procesos y otros tiempos y se intenta hacer lo que se mal denomina “pol铆tica keynesiana” en este tiempo de transnacionalizaci贸n.

El objetivo de fondo de la pol铆tica estrat茅gica de EEUU no cambia

M.H.: 驴C贸mo juega en este an谩lisis la propuesta de gastar 6 billones de d贸lares para el pr贸ximo a帽o fiscal?

J.G.: Es muy distinto estar al frente del Estado estadounidense que del Estado argentino. Porque el Estado argentino puede emitir mucho o poco pero en general la propia poblaci贸n utiliza el peso argentino para lo imprescindible y necesario. Por eso a veces el que tiene plata cambia d贸lares para hacerse de pesos para pagar salario, facturas, gastos cotidianos. Pero si puede el o la argentina que tiene plata compra d贸lares. Por eso el Estado argentino est谩 intentando desestimular que la gente compre d贸lares en la Argentina de hoy. EEUU no tiene ese problema, porque el d贸lar se recibe en cualquier parte del mundo. Y si mir谩s el debate de los 煤ltimos 40 a帽os, en agosto del a帽o pasado la reserva federal de EEUU dijo “hasta aqu铆 hemos llegado con la pol铆tica inflacionaria que aprobamos con Reagan. Ahora hay que tener un poquito m谩s de inflaci贸n”. Esto en pleno despliegue de la pandemia, del cierre de la econom铆a, para reactivar la econom铆a hab铆a que emitir todo lo que sea necesario aunque haya un poquito m谩s de inflaci贸n.

M.H.: Hay un debate alrededor de ese tema.

J.G.: Hace un mes EEUU dijo que la inflaci贸n ya no va a ser del 2.5% anual, sino va a ser del 4.7% anual. La semana pasada dijo del 5.5% y se presume, que est谩 volviendo la inflaci贸n. Cualquier argentino que nos escucha le parece que estos porcentajes son baj铆simos, porque tenemos inflaciones de 4,8% mensuales, no anuales. La Argentina tiene en los 煤ltimos 12 meses un 48.8% de inflaci贸n. Pero hay que diferenciar lo que es el poder y la capacidad de resolver con emisi贸n de dinero del Estado argentino y el Estado Norteamericano.

El Estado estadounidense es el m谩s endeudado en t茅rminos absolutos del mundo. No en t茅rminos proporcionales, porque Jap贸n tiene cerca del 300% de su PBI de deuda externa y EEUU un poco m谩s del 100%, proporcionalmente Jap贸n debe m谩s que EEUU, pero en valores absolutos EEUU que era el gran acreedor del mundo en 1945 y por eso termina como potencia hegem贸nica, hoy es el pa铆s que m谩s le debe al mundo. Eso lo puede hacer EEUU porque tiene poder.

M.H.: O sea que no ves un cambio de paradigma. Porque hay todo un debate alrededor de eso.

J.G.: No. Lo que no cambia son los intereses de la econom铆a estadounidense. Y si ten茅s que ganar consenso interior, de d贸nde van a sacar dinero. En Colombia quisieron hacer una reforma tributaria para que paguen los pobres, ahora est谩n discutiendo si Iv谩n Duque sigue siendo o no presidente. Hay movilizaci贸n callejera, el Comit茅 del paro dice que van a negociar pero los j贸venes siguen en las calles. En Chile quisieron aumentar el boleto del transporte hace dos a帽os y termin贸 en una reforma constitucional donde la derecha ni siquiera tuvo cantidad de legisladores como para contener y restringir los cambios en la Constituci贸n chilena. No digo que de la Constituci贸n emergente va a salir Chile revolucionario y socialista. Pero hay problemas y a qui茅n vas a recurrir con impuestos, si no es a quienes tienen dinero para pagar.

Por eso Biden, y eso es lo que le llam贸 la atenci贸n a muchos, en su discurso en el Parlamento, sali贸 a mostrar toda la plata que han ganado los m谩s ricos, el 1% de la poblaci贸n estadounidense. Y dijo que la pol铆tica de Trump fall贸 porque bas贸 su gobierno diciendo baj茅mosle los impuestos a los ricos, que as铆 ellos van a invertir. Es lo mismo que se dice en la Argentina. Eso tuvo resultado el primer a帽o del gobierno de Trump, parec铆a que ten铆a raz贸n porque la econom铆a rebot贸. Pero eso se derrumb贸, es el efecto de una vez, es como cuando te dan un aumento o una actualizaci贸n, lo ves el primer mes, despu茅s se lic煤a en los ingresos.

Lo que Biden est谩 diciendo es que las grandes corporaciones tienen que pagar y quiere restituir los impuestos que quit贸 Trump, pero no el total. O sea que Biden va en contra de lo que dispuso Trump en materia de impuestos a los ricos, pero no recupera el volumen, el valor, la al铆cuota que ten铆an antes de Trump.

Y en el plano internacional, 茅l dice que hay mucha evasi贸n en los para铆sos fiscales. Pero lo que no dice es que en EEUU, por ejemplo, en el Estado de Delaware, es un Estado para铆so fiscal. O sea que de esos para铆sos fiscales no habla. 脡l dice que hay que terminar con que las grandes empresas estadounidenses, Apple, Amazon, Facebook y todas las que hoy est谩n a la cabeza de las operaciones burs谩tiles, realizan operaciones en distintas partes del mundo pero est谩n inscriptas en para铆sos fiscales y, por lo tanto, evaden impuestos en todo el mundo.

Entonces la gran novedad que se discuti贸 en el G20, en el G7 y en diferentes cumbres globales es aplicar un impuesto a las grandes corporaciones y que lo paguen en el territorio que generan esas operaciones, que no lo deriven a la casa central aprovechando las facilidades que eso les da. Eso est谩 generando debate. Est谩n acudiendo a herramientas concretas y cuando miran en la historia se dan cuenta que eso fue lo que propuso Keynes en la d茅cada del 30 y por eso algunos dicen que esto es keynesianismo.

Adem谩s coincide con lo que vienen escribiendo en el ‘New York Times’ Paul Krugman, Premio Nobel de Econom铆a 2008. Los premios Nobel generalmente son reaccionarios y de derecha, excepto en los momentos de crisis expl铆cita. En 2001 hab铆a una crisis muy grande en EEUU, las Torres Gemelas, endeudamiento, ca铆da de la Bolsa, y el premio Noble fue Stiglitz.

M.H.: El mentor de nuestro ministro de Econom铆a.

J.G.: Y muy en sinton铆a con el Papa Francisco. El Papa aparece con opiniones a la izquierda de la derecha mundial. Acaba de criticar porque dice que la propiedad privada es un derecho secundario. La Naci贸n le salta a la yugular, Clar铆n, los ide贸logos de la derecha tradicional lo consideran un Papa hereje. Pero el planteo Stiglitz premio Nobel 2001, Krugman premio Nobel 2008 en plena crisis y recordemos que el Nobel de Econom铆a es el Banco de Suecia, no es la fundaci贸n Nobel. El Banco de Suecia que es tan neoliberal como todos los bancos del sistema central mundial. Aunque lo gobierne gente “progresista”. Por lo tanto en EEUU dicen que hay que hacer eso, tiene que intervenir el Estado.

El Estado nunca dej贸 de intervenir fuerte, porque con Trump el Estado intervino fuertemente para declarar la guerra comercial a China. Hacer intervenir al Estado no es que el Estado solo gaste dinero en los pobres. Puede gastar dinero en los ricos tambi茅n. Puede gastar dinero en el aliento y est铆mulo al keynesianismo militar. EEUU nunca dej贸 de ser keynesiano desde el punto de vista del gasto militar. Hoy EEUU gasta de presupuesto militar tres veces m谩s que el pa铆s que le sigue que es China. Hay intereses estrat茅gicos y comunes que siguen, las formas y las alianzas son distintas, hay pol铆ticas diferenciadas, pero el objetivo de fondo de la pol铆tica estrat茅gica de EEUU no cambia.

Entonces EEUU busca el consenso interior para seguir disputando la hegemon铆a en el plano mundial. Y la hegemon铆a en el plano mundial es, que est谩n perdiendo la batalla productiva, y eso no es solo porque China produce bienes manufacturados, sino que China tiene un crecimiento de la productividad del trabajo mayor que la de EEUU y tiene que ver con el desarrollo cient铆fico tecnol贸gico.

Lo que EEUU no quiere es perder la hegemon铆a financiera, que China todav铆a no la est谩 disputando, est谩 generando las condiciones para que el Yuan se siga internacionalizando. Por ejemplo, China no permite las cyber monedas en China, cuando los que fabrican el Bitcoin y dem谩s, mayoritariamente est谩n en China. Porque la producci贸n de este tipo de monedas se hace con computadoras en cadena y en China hay muchos que las desarrollan. Pero no para que circulen en China, porque es una cyber moneda que circula en el 茅ter mundial. Todas las cyber monedas participan sin el control y la regulaci贸n de los Estados. EEUU tambi茅n se opone. La Reserva Federal est谩 investigando c贸mo interponerse jur铆dicamente ante estos avances. El propio FMI tambi茅n.

M.H.: Es una vuelta al Mercader de Venecia 驴no?

J.G.: Por eso, EEUU est谩 preocupado en no perder la hegemon铆a econ贸mica, que es mucho m谩s que lo productivo, tiene que ver con lo financiero y, obviamente, no ceja en la econom铆a militar y mucho menos en la ideol贸gica. Eso es lo m谩s importante. Y es cierto que genera mucho debate y mucha expectativa. Muchos festejan que hayan ganado los Dem贸cratas, o se alivian por que no ganaron los Republicanos. Hay que decir que Lincoln era republicano, los republicanos en origen eran la izquierda y los dem贸cratas la derecha. En el lenguaje del sistema, no estoy hablando de izquierda revolucionaria. Ahora aparecen los dem贸cratas a la izquierda y muchos plantean pactos sociales para relanzar el orden capitalista. Y en Davos, en enero, en el momento del cambio de gobierno en EEUU se discuti贸 el reseteo del capitalismo mundial. Es como cuando no te funciona la computadora o el celular, lo volv茅s a hacer andar.

Los grandes jefes del capitalismo mundial, ya sea Macron de Francia, Biden, los ide贸logos del Foro de Davos dicen que hay que reiniciar el capitalismo. El capitalismo est谩 en crisis, la pandemia ha puesto en evidencia muchos problemas estructurales serios y hay que reestructurar. Incluso se ha usado a la pandemia para algunos proyectos estrat茅gicos que el capital ven铆a demorando su puesta en funcionamiento para aplicarlos r谩pidamente. Entre otros, lo que se llama la econom铆a de plataforma, lo que ha crecido el comercio electr贸nico en este tiempo es impresionante, desde comprar una pizza o una camisa por plataformas, que la pag谩s con el celular y te la traiga alguien pedaleando o caminando, en moto o auto.

La Haine