Bielorrusia.Condenado a un año de prisión el compañero anarquista Sergey Romanov por violar condiciones de especial vigilancia

A pocas semanas del inicio del juicio por el caso de los anarquistas revolucionarios, el juez de Gomel Alexei Anatolievich Hlyshchankov, ha condenado a Sergey Romanov a un año de prisión por haber violado la vigilancia especial.

La historia comenzó inmediatamente después de la liberación de Sergey, que tuvo lugar en el 2019: los funcionarios locales del GUBOP (la «Direccion general para la lucha al crimen organizado» de la policía bielorrusa, en realidad una policía política que da la caza a los opositores NdT.*) intentaron por todos los medios de construir un falso dosier administrativo contra el compañero, para silenciarlo antes de las elecciones del 2020 (cuando un gran movimiento de oposición tomó las calles contra el dictador Lukashenko; ndt). No tuvieron éxito en su intento, a causa de los continuos recursos de Sergey, hasta que, en octubre del 2020, lo arrestaron junto a Dzmitry Rezanovich, Dzmitry Dubovsky e Igor Olinevich, en el caso de los anarquistas revolucionarios. Según Sergey mismo, su caso fue gestionado por el agente del GUBOP, Denis Aleksandrovich Yermoshkin.

En al menos una ocasión, Yermoshkin se sirvió del trabajo de uno de sus agentes para atraer a Romanov a un local que vendía alcohol (a Sergey se le prohibió visitar los locales que vendían alcohol), usándolo después como prueba para culparlo por la violación de las condiciones de vigilancia especial.

El juicio ha sido, como de costumbre, una pura formalidad, y el juez ha impuesto la pena solicitada por el procurador.

En su declaración final, Sergey ha declarado:

«… Todo aquello que he dicho demuestra la parcialidad del tribunal y de la administración penitenciaria, con el fin de presionarme, y discriminarme por mis opiniones políticas, que van contra de la política oficial del actual estado caníbal. Donde, en realidad, los derechos humanos no existen. Donde las fuerzas del orden están autorizadas a producir falsedades, a golpear, torturar y matar a ciudadanos sin tener que ser retenidas responsables, porque, como decía el dictador, «a veces no hay tiempo para los derechos». Esta práctica fascista existe en Bielorrusia desde hace décadas y su tiempo está por terminar. El tiempo de la libertad, del derecho y de la justicia llegará y no se podrá detener».

La dirección para escribirle:

Romanov Sergey Aleksandrovich / Романову Сергею Александровичу

SIZO-3 / СИЗО-3

Knizhnaya Street, 1A / ул. Книжная, 1А

246003 Gomel / 246003, г. Гомель

(Bielorrusia)

