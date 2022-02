–

Yo, Dmitry Dubovsky, soy partidario del anarquismo revolucionario. Durante el levantamiento bielorruso represent茅 y actu茅 para la facci贸n de la Bandera Negra. Dirijo estas palabras a los tres valientes y orgullosos compa帽eros de armas, los hermanos anarquistas Igor, Dima y Sergei, sentados a mi lado.

El destino y las circunstancias hacen que tenga que decir esta palabra aqu铆 en el tribunal. No es mi 煤ltima palabra, como quiere la autoridad judicial. No puede ser mi 煤ltima palabra simplemente porque cualquier acci贸n siempre suena m谩s fuerte que las palabras: se escuchar谩 para siempre, independientemente de la decisi贸n del tribunal e independientemente de d贸nde est茅 cada uno de nosotros.

Ya no importa qui茅n de nosotros estuvo involucrado en estas acciones, o si estuvimos involucrados en absoluto. La revoluci贸n bielorrusa nos ha escrito y grabado en la historia tal y como el pueblo rebelde quer铆a vernos: como partisanos e insurgentes que defendieron la revoluci贸n y la libertad, como personas audaces, que desafiaron la tiran铆a.

As铆 que, queridos hermanos anarquistas, todo lo que nos queda ahora, y todo lo que podemos conservar, es esta misma imagen de nosotros: 隆los insurgentes revolucionarios y los anarquistas de la causa!

Me alegro mucho de que en sus palabras y apelaciones aqu铆 en el tribunal, haya apoyado y hablado con orgullo y dignidad por la facci贸n de la Bandera Negra. Tambi茅n quiero expresar mi respeto por su decisi贸n de boicotear la mayor铆a de las sesiones de este juicio. Fue una decisi贸n correcta y justificada por su parte.

Yo, por mi parte, me qued茅 y estuve en la sala por curiosidad. Quer铆a ver y analizar c贸mo funciona y si funciona en absoluto, en qu茅 direcci贸n se inclinar谩 la balanza de la diosa 芦ciega禄 de la justicia Themis y c贸mo se desarrolla este espect谩culo.

Sin embargo, desde el principio qued贸 claro que, estando en el cautiverio del r茅gimen de Lukashenko, no se puede confiar en la justicia y la humanidad de los tribunales.

Por lo tanto, no tengo dudas de que el tribunal dictar谩 un veredicto de culpabilidad e impondr谩 las penas m谩s severas solicitadas por el fiscal para cada uno de nosotros.

A continuaci贸n hablar茅 y dir茅 por qu茅, c贸mo y para qu茅 fuimos juzgados yo y los otros tres anarquistas acusados, con una acusaci贸n completamente inventada y hecha a medida por las autoridades.

Nuestros destinos y penas se hab铆an decidido mucho antes de que comenzara nuestro juicio. El juicio en s铆 es una mera formalidad y una representaci贸n que no tiene nada que ver con la justicia y mucho menos con la equidad.

Tan pronto como yo y los otros tres anarquistas acusados nos encontramos en manos del KGB, el departamento de investigaci贸n decidi贸 utilizar nuestra detenci贸n para sus propios fines e intereses. En particular, para obtener un trato preferente de las autoridades por la captura y revelaci贸n de un grupo de terroristas supuestamente peligroso.

Pero la verdad es que no hubo ning煤n m茅rito en nuestra captura y detenci贸n por el KGB. Todo lo que el KGB fue capaz de hacer fue una vil y c铆nica acusaci贸n contra nosotros. En este caso, sin presentar siquiera pruebas tangibles para ello, sin entender bien qui茅n y c贸mo cometi贸 realmente el incendio de las instalaciones y veh铆culos mencionados en la acusaci贸n, el KGB se limit贸 a cumplir la orden pol铆tica de las autoridades, que se deb铆a a las medidas de represi贸n del movimiento de protesta en el pa铆s. Las autoridades necesitaban un pretexto de peso para justificar la legitimidad de tales medidas.

Y ese pretexto se encontr贸 en la forma de combatir y contrarrestar el extremismo y el terrorismo. En consecuencia, tambi茅n necesitaban verdaderos terroristas, o hab铆a que inventarlos o designarlos entre los que hab铆an sido capturados (detenidos y encarcelados) por los c贸mplices del r茅gimen de Lukashenko.

En este sentido, como se ejemplific贸 con motivo de la detenci贸n de m铆 y otros tres anarquistas cerca de la frontera con Ucrania, el KGB, con el apoyo de los medios de comunicaci贸n estatales, inmediatamente y sin importarle un bledo la llamada 芦presunci贸n de inocencia禄, comenz贸 a crear y promover deliberadamente la imagen de terroristas a partir de nuestras personalidades.

Presentar la acusaci贸n de destrucci贸n de nuestra propiedad como 芦actos de terrorismo禄 e intimidaci贸n de la sociedad y difundir abiertamente estas narrativas de terrorismo y anarcoterroristas a la sociedad bielorrusa.

Todo este vertido de informaci贸n y las especulaciones relacionadas con nuestra detenci贸n han tenido como objetivo crear y construir a煤n m谩s la atm贸sfera de miedo en el pa铆s, para presionar a煤n m谩s a la sociedad, para socavar la confianza entre las personas que se han reunido y unido en la lucha contra las autoridades ileg铆timas. Pero ante todo, tal vez, para crear una ilusi贸n a los ojos del p煤blico sobre la legitimidad y la necesidad de medidas duras y de represi贸n contra los ciudadanos que protestan, las iniciativas, los medios de comunicaci贸n independientes y muchos otros.

Creo que si en aquellos mismos d铆as de octubre de 2020 no hubi茅ramos sido detenidos por los guardias fronterizos, otra persona habr铆a sido designada como terrorista, y lo que es peor, si la KGB y otros organismos de seguridad hubieran tenido que ocuparse y llevar a cabo ellos mismos las provocaciones y los actos de terrorismo, 隆en cuyo caso probablemente no se habr铆an evitado las tr谩gicas consecuencias!

No hay duda de que el bloque de seguridad y los servicios especiales son capaces de tales provocaciones. Tomemos al menos un ejemplo reciente: el caso del llamado complot para derrocar a las autoridades y liquidar a sus dirigentes y al propio presidente, en el que un provocador estaba entre los conspiradores.

No olvidemos que una explosi贸n en el metro de Minsk en 2011, que caus贸 v铆ctimas reales, todav铆a no cerr贸 la cuesti贸n de la posible implicaci贸n de personas de uniforme en la organizaci贸n de este horrible acto de terrorismo.

No se puede descartar que haya m谩s ejemplos de este tipo, as铆 como acciones reales, en las que puedan estar implicados los agentes de la ley y los propios miembros del comit茅 (GGBistas). No en vano, el KGB se llam贸 durante mucho tiempo 芦Comit茅 de la Anarqu铆a del Estado禄, 隆y por algo ser谩! Tal caracter铆stica se les dio para varios casos criminales como el nuestro. Por sus acusaciones tendenciosas y falsas. Por el especial cinismo y cobard铆a con que adoran al dictador, en su servidumbre a 茅l, se han reducido a un estado en el que han desaparecido los conceptos de valor y honor, de servicio al bienestar y seguridad del pueblo.

Tambi茅n creo y estoy convencido de que todo el sistema judicial ha sido durante mucho tiempo ineficaz para garantizar que la verdad y la justicia prevalezcan. En principio, los tribunales y los representantes de la llamada 芦justicia禄 no est谩n llamados a investigar las causas y el origen de los hechos que se cometen. Tener en cuenta la situaci贸n imperante en el pa铆s en el momento en que se cometieron los hechos que se nos imputan y lo que le precedi贸. Deber铆amos.

Deber铆a haber tenido en cuenta todos los eslabones de la cadena de acontecimientos, porque la culpa de lo que hice no es m铆a ni de los otros tres anarquistas acusados, sino de los que sembraron la desconfianza entre la gente, los que crearon y aumentaron la divisi贸n de la sociedad. Esta culpa tambi茅n recae en aquellos que, bajo la apariencia de un supuesto amor y preocupaci贸n por el pueblo, s贸lo pensaron en preservar su propio poder sobre ese pueblo.

Esta culpa recae enteramente en aquellos que decidieron mantener su posici贸n dominante sobre el resto de la sociedad bielorrusa por la fuerza y las bayonetas.

Pero esa culpa y sus verdaderos autores, seg煤n la definici贸n de los tribunales, no deben ser desenmascarados y castigados. Porque esto cuestionar铆a autom谩ticamente la existencia tanto de los tribunales (el poder judicial), como del Estado en su conjunto, as铆 como su utilidad para la sociedad en la protecci贸n de los derechos y libertades de las personas y la seguridad de los ciudadanos.

Contra ustedes, sus patrones, no aplicar谩n las leyes y los procesos bajo los cuales juzgan y encarcelan a los opositores y a los que se oponen al gobierno actual.

La vista cerrada de nuestro caso es uno de los claros ejemplos que confirman mis palabras. Porque as铆 se nos ha privado del derecho a una audiencia justa y p煤blica por parte de un 芦tribunal imparcial禄. Por no hablar del hecho de que desde el principio, desde que fuimos detenidos, se violaron y no se respetaron las normas de procedimiento, y se utilizaron m茅todos violentos, presi贸n f铆sica y psicol贸gica durante el interrogatorio.

(隆Es bien sabido que un juicio que no est谩 sellado por el procedimiento no est谩 sellado por la justicia!)

Del mismo modo, puedo afirmar con certeza que la KGB, los tribunales, los medios de comunicaci贸n estatales y similares, en la realidad del Estado bielorruso, son meros instrumentos para preservar y mantener el poder.

Sin embargo, nosotros, al igual que cualquier otra persona ordinaria de la naci贸n, atrapados en las ruedas de molino de su sistema, somos utilizados por estas herramientas como un medio para asustar a los dem谩s.

Los tribunales, como muchas otras instituciones del Estado, est谩n implicados por las autoridades ileg铆timas en su pol铆tica de terror. No hay otra palabra para definirlo.

En consecuencia, el juicio contra nosotros es un espect谩culo de ejecuci贸n, un 芦juicio禄 ordenado por las autoridades actuales.

隆La participaci贸n voluntaria en dicho 芦juicio禄 de quienes se pusieron del lado de la fiscal铆a y siguen sirviendo al gobierno ileg铆timo, los pone autom谩ticamente a la par de quienes con raz贸n y fundamento fueron llamados castigadores, ocupantes y opresores por el pueblo!

Tales ep铆tetos se dieron a los representantes del r茅gimen por el trato inhumano, la tortura, la violencia, las acciones ilegales/criminales, que causaron lesiones, traumas e incluso la muerte de personas en los d铆as anteriores, durante y despu茅s de las 芦elecciones presidenciales de 2020禄, as铆 como a lo largo de la existencia del r茅gimen de Lukashenko y su dominio unipersonal sobre la sociedad bielorrusa.

隆Por eso no considero necesario justificarme y pedir disculpas a quienes de una u otra forma trabajan para las autoridades existentes en la llamada Rep煤blica de Bielorrusia y participan a sabiendas en el terrorismo de Estado desatado contra sus propios ciudadanos!

Lo 煤nico que puedo lamentar y pedir disculpas es no haber podido dar un apoyo total y adecuado a los sublevados y a todas aquellas personas que, aunque no hayan participado directamente en las protestas y luchas, ten铆an la misma voluntad y ganas de cambio.

Lamento no haber podido dar este apoyo en su totalidad, como lo exige la lucha revolucionaria, sino s贸lo parcialmente y con los m茅todos a los que tuve que recurrir.

Tambi茅n recomiendo a la fiscal铆a y a todos los que est谩n interesados y quieren verme a m铆 y a los otros anarquistas acusados condenados a largos a帽os de prisi贸n, y a todos los que cumplen ciegamente esta y otras muchas 贸rdenes pol铆ticas del gobierno, que piensen en lo que estoy se帽alando.

Pensar en lo que ha sucedido y est谩 sucediendo en la realidad, qui茅n es la verdadera amenaza para la sociedad y qui茅n es el verdadero terrorista.

Piensa en los intereses de qui茅n est谩s juzgando, a qui茅n defiendes y a qui茅n condenas.

Recuerden y sepan que las prisiones ya no pueden arreglar nada. Las ideas revolucionarias y el deseo del resto de la sociedad de liberarse y librarse de un r茅gimen tir谩nico no pueden prohibirse ni restringirse.

Recuerde y sepa que ninguna de las medidas represivas aplicadas por las autoridades tendr谩 el efecto deseado de intimidar y someter a los ciudadanos. Es al rev茅s.

Tarde o temprano, las autoridades tendr谩n que aceptar lo inevitable y retirarse, admitir su impotencia en la lucha contra el movimiento de resistencia popular.

Todas las medidas y reacciones de las autoridades s贸lo empujan a la sociedad hacia la radicalizaci贸n, en lugar de la sumisi贸n y el miedo. La fuerza y el miedo son buenos cuando se cr铆an esclavos, pero son totalmente ineficaces cuando la gente est谩 preparada y dispuesta a librar una lucha decidida contra sus opresores, anhelando la libertad.

La resistencia a la tiran铆a es una parte integral de la actividad humana. Y si se les proh铆be actuar abiertamente, se ver谩n obligados a 芦pasar a la clandestinidad禄.

El movimiento de protesta actuar谩 en la clandestinidad hasta que se reduzca la presi贸n del poder sobre la gente, hasta que deje de existir la necesidad de resistir.

Este es mi caso. Si no se hubiera ejercido la presi贸n que las autoridades ejercieron en su d铆a sobre el movimiento anarquista, si las autoridades no nos hubieran expulsado del pa铆s y hubieran bloqueado nuestras actividades, pr谩cticas e iniciativas de construcci贸n de la paz y no violentas dentro de la propia Bielorrusia, entonces no habr铆a tenido que pasar a la clandestinidad. As铆 como probablemente no hubiera tenido que recurrir a las acciones que me vi obligado a tomar en el oto帽o de 2020.

No regres茅 y entr茅 en las ciudades de mi antiguo pa铆s abandonado como un terrorista y no para intimidar al p煤blico.

Llegu茅 y me encontr茅 en los mismos d铆as en que el Estado y sus fuerzas de seguridad atacaban a sus propios ciudadanos y aterrorizaban a la poblaci贸n.

Vine aqu铆, a Bielorrusia, en los d铆as de agravamiento de la situaci贸n pol铆tica. Cuando la situaci贸n del pa铆s ya estaba desestabilizada (lo admiten las propias autoridades y muchos periodistas).

Cuando incluso el propio presidente dudoso amenazaba directa y abiertamente a la gente, diciendo y afirmando lo siguiente

芦No hagan prisioneros a nadie m谩s, pero d茅jenlos (a los manifestantes) al menos sin manos鈥β y amenazas similares.

隆Y luego, armado con un subfusil, con su hijo menor de edad (tambi茅n armado) realmente declar贸 la guerra a su propio pueblo!

Por no hablar de otros muchos casos, no s贸lo de amenazas, sino de acciones concretas de car谩cter delictivo por parte de las fuerzas del orden y de todo el sistema estatal en su conjunto.

Viendo y observando todo esto, 驴piensa realmente la fiscal铆a que una persona que tiene conciencia y un n煤cleo moral en su interior, que se siente implicada en la suerte de sus compa帽eros y afines (que en ese momento estaban en la c谩rcel o bajo la estricta presi贸n y control de las fuerzas del orden), que est谩 preocupada por la suerte de sus familiares y amigos y del pueblo en general, se mantendr谩 al margen y no har谩 nada?

Y yo tampoco pod铆a estar al margen de lo que ocurr铆a en Bielorrusia.

La resoluci贸n forzada de los problemas y el conflicto surgido entre el pueblo y las autoridades han acabado por privarme de mi fe en la justa estructura del Estado bielorruso y en su capacidad para garantizar el debido derecho a la vida y la seguridad de sus propios ciudadanos.

Fueron las propias autoridades actuales, con su actitud hacia el pueblo y la violaci贸n del Estado de Derecho, las que me obligaron a pasar a la clandestinidad cuando la situaci贸n lo exig铆a. Era y es mi responsabilidad moral luchar y oponerme a estas manifestaciones de terrorismo de Estado y de desorden por parte de las fuerzas del orden.

Persegu铆a objetivos completamente opuestos a los de la acusaci贸n, a saber combatir el sistema autoritario con todos los medios disponibles.Para protegerme a m铆 mismo y a otros ciudadanos de la agresi贸n del Estado y sus ejecutores.

Expresar la solidaridad y el apoyo a la parte rebelde de la sociedad.

Me he puesto del lado de las personas que han sufrido las acciones de las autoridades. Del lado del pueblo y de los ciudadanos, que ten铆an y tienen dudas fundadas sobre la legitimidad del actual gobierno.

Me vi obligado a recurrir a aquellas acciones y t谩cticas de la lucha revolucionaria, que estaban condicionadas por la norma social establecida en la sociedad de entonces.

Eleg铆 una forma de acci贸n que resonaba con los sentimientos y deseos de muchas personas en Bielorrusia y m谩s all谩. As铆 que no me considero culpable de oponerme a este sistema.

Particip茅 y contribu铆 a la lucha que una parte de la sociedad de este pa铆s inici贸 contra el r茅gimen de ocupaci贸n, encabezado por un presidente de dudosa elecci贸n. Particip茅 en esta lucha para apoyar al pueblo bielorruso rebelde y sus aspiraciones de librarse de la dictadura. Y estoy absolutamente convencido de que este pueblo, tarde o temprano, lograr谩 sus objetivos en su lucha por una Bielorrusia nueva y libre.

隆Bielorrusia ser谩 libre!

隆La tiran铆a ser谩 derrotada!

隆Los anarquistas siempre hemos estado y estamos con el pueblo en su lucha contra el poder desp贸tico!

Volveremos.

隆Viva la anarqu铆a!

