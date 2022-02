–

A trav茅s de antiguos compa帽eros de celda, Dmitri Dubovski pudo transmitirnos las respuestas a las preguntas que le enviamos hace meses. Esta entrevista estaba originalmente prevista para ser publicada antes del juicio, pero hace poco que recibimos las respuestas nosotros mismos.

C.N.A. BIELORRUSIA: Llevas huyendo desde 2010. Tambi茅n en esa 茅poca la represi贸n intent贸 destruir el movimiento anarquista. 驴Puede recordar brevemente lo que le ocurri贸 entonces y lo que le hizo decidir pasar a la clandestinidad?

Dmitry Dubovsky (DD): Hubo detenciones de anarquistas en 2010. En ese momento viv铆a y trabajaba en Minsk, y el d铆a de las detenciones (3 de septiembre) decid铆 tomar medidas por mi propia seguridad. Dej茅 mi lugar de residencia, empaqu茅 una mochila con las cosas necesarias y me dirig铆 apresuradamente hacia Rusia. No s茅 qu茅 me hizo tomar esa decisi贸n, pero probablemente fue una reacci贸n evidente a lo que estaba sucediendo. Bueno, entonces mi regreso se ha retrasado durante muchos a帽os鈥

CNA: 驴Qu茅 tan dif铆cil ha sido vivir en clandestinidad todo este tiempo?

DD: Fue dif铆cil dar los primeros pasos, por as铆 decirlo, pero cuanto m谩s tiempo vives con ello, m谩s f谩cil es resolver algunos problemas. Al principio tuve mucha ayuda de amigos y gente amable, ellos fueron probablemente los que me ayudaron a salir a la carretera. Sin embargo, a lo largo de mis pr谩cticas ilegales, el apoyo de buenas personas ha sido un factor fundamental en todo mis pasos de pasar a la clandestinidad y construir mi propia autonom铆a en la medida en que era posible en las realidades y condiciones a las que me enfrentaba, tanto en Rusia como en Ucrania (donde he pasado los 煤ltimos a帽os).

CNA: Muchos bielorrusos se han visto obligados a abandonar sus hogares hoy por su participaci贸n en las protestas. 驴Tiene alg煤n consejo sobre la vida fuera del pa铆s para estas personas?

DD: Lo m谩s importante es mantener la calma mental, creer en uno mismo, no tener miedo a las dificultades, sino luchar y superarlas. Siempre hay una salida.

CNA: Vivir en clandestinidades vivir al l铆mite. 驴Puede hablarnos de sus momentos m谩s memorables en esos 10 a帽os?

DD: No creo que sea el momento ni el lugar para contar esos momentos. Sin embargo, ya conoces uno de esos momentos memorables. Me refiero a mi participaci贸n en la revoluci贸n bielorrusa.

CNA: Muchos activistas que abandonan Bielorrusia deciden legalizar su vida en otro lugar. Has elegido no hacerlo. 驴Podr铆a explicarnos un poco los motivos?

DD: Hay una raz贸n, la legalizaci贸n va en contra de mis creencias y principios. No te pido que hagas lo mismo, cada uno es libre de hacer lo que m谩s le convenga鈥

CNA: En los 煤ltimos 10 a帽os, 驴ha tenido que lidiar con la basura? Y si la respuesta es afirmativa, 驴c贸mo te las arreglaste para evitar la detenci贸n?

DD: S铆, ha habido diferentes tipos de incidentes. En algunos casos, hemos podido salir de una situaci贸n inc贸moda hablando con la polic铆a, y en otros casos, el dinero ha apaciguado la situaci贸n. En todas las dem谩s situaciones, fue la vigilancia y una cierta cultura de seguridad que desarroll茅 para m铆 y trat茅 de seguir鈥

CNA: En 20 decidiste unirte a la sublevaci贸n bielorrusa y realizar actos de sabotaje, a pesar de que en ese momento ya eras buscado por la Rep煤blica de Bielorrusia. 驴Puedes decirnos cu谩l fue el principal factor para tomar esa decisi贸n?

DD: Puedo decir que una persona que se dedica al sabotaje, actuando al margen de la ley, no se lo piensa dos veces a la hora de ser buscado. Todo depende de lo decidida (valiente) que sea la persona. Mi participaci贸n en el levantamiento bielorruso estaba en mi zona de responsabilidad moral como anarquista. Simplemente no pod铆a mantenerme al margen de lo que ocurr铆a en el pa铆s en ese momento. Y si hubiera permanecido inactivo (indiferente), me habr铆a agotado pensando en por qu茅 no me hab铆a unido a la sublevaci贸n鈥

CNA: 驴Qu茅 grado de 茅xito considera que tienen las medidas que ha tomado?

DD: Es dif铆cil juzgar el 茅xito de cualquier acci贸n o actuaci贸n mientras se est谩 en prisi贸n. En cualquier caso, nada pasa sin dejar rastro. Tambi茅n vale la pena recordar que toda acci贸n tiende a funcionar despu茅s, a largo plazo. En resumen, 隆no todo es para nada! Por supuesto, a la hora de llevar a cabo cualquier acci贸n, lo ideal es que quienes la realicen eviten la detenci贸n, pero como se suele decir, nadie es inmune a los errores y los enemigos tampoco pegan ojo.

CNA: 驴Puedes hablarnos del significado de tus acciones, de lo que pone en ellas? 驴Sobre los objetivos que persegu铆as? 驴Hubo un manifiesto?

DD: Naturalmente, yo persegu铆a ciertos objetivos y eran todo lo contrario a las acusaciones que hab铆a hecho el KGB. No puedo hablar ahora del significado de estas acciones ni de ning煤n tipo de manifiesto, porque, por desgracia, he sido reh茅n del sistema. S贸lo puedo esbozar los sentimientos y deseos que me impulsaron a tomar la decisi贸n de emprender estas o aquellas acciones. A saber:

Combatir el sistema autoritario con todos los medios disponibles;

para defenderme a m铆 y a otros ciudadanos contra la agresi贸n del Estado;

para expresar la solidaridad y el apoyo a la parte rebelde de la sociedad.

Me puse de pie y actu茅 del lado de la gente que sufr铆a por parte de las autoridades: el pueblo, los ciudadanos que ten铆an dudas razonadas sobre la legitimidad del gobierno actual. Escog铆 una forma de acci贸n que resonaba con los sentimientos y deseos de muchas personas en Bielorrusia y en el extranjero. Particip茅 y contribu铆 a la lucha que una parte de la sociedad de este pa铆s inici贸 contra el r茅gimen de ocupaci贸n. Particip茅 en esta lucha para apoyar al pueblo bielorruso rebelde y sus aspiraciones de librarse de la dictadura.

CNA: Muchos bielorrusos se han inspirado en tus acciones. 驴Tal vez tengas algo que decirles?

DD: Estoy muy contento de que estas acciones hayan aportado emociones positivas a estas personas. Sin embargo, hay que preguntarse qui茅n m谩s se inspir贸. Si no fuera por las protestas y la oposici贸n de los bielorrusos al r茅gimen, probablemente habr铆a estado dando vueltas por Bielorrusia durante mucho tiempo.

CNA: Todos los detenidos en su caso se refieren al grupo de Olynevich. 驴Puede explicarnos un poco por qu茅 esto es un error y c贸mo las c茅lulas revolucionarias pueden funcionar con principios anarquistas?

DD: Tambi茅n se nos ha tildado de terroristas. Llamarnos (a los detenidos) grupo Olynevich es fundamentalmente err贸neo. Dado que cada uno de los anarquistas detenidos se representa a s铆 mismo y a su propia personalidad, cada uno de los cuatro tiene sus propios principios, tiene habilidades y actitudes 煤nicas para 茅l. En consecuencia, si esas personas (individuos) se unen y forman un destacamento, actuar谩n seg煤n los principios anarquistas, ya que cada uno de ellos es independiente y no est谩 adaptado para estar a priori subordinado a ning煤n centro o mando. En general, para que una c茅lula revolucionaria act煤e seg煤n los principios anarquistas, debe estar formada en su totalidad por anarquistas.

CNA: Entre los lukashistas existe el mito de que todos los opositores al r茅gimen est谩n pagados por Estados Unidos y Europa. 驴Cu谩nto dinero ha ganado en m谩s de 10 a帽os de resistencia al r茅gimen, y qu茅 es lo que realmente mueve a un revolucionario?

DD: Ya est谩 bien de propaganda manida sobre la financiaci贸n y, por desgracia, efectiva. Pero este es el problema de los Lukashistas, que no pueden ni saben pensar por s铆 mismos. Naturalmente, no he recibido ning煤n dinero por luchar contra el r茅gimen. El motor de lo revolucionario es la idea.

CNA: Despu茅s de su detenci贸n, el r茅gimen public贸 un v铆deo en Internet en el que t煤 y Olynevich asumen la responsabilidad de las acciones. Al mismo tiempo, sin ning煤n remordimiento. 驴Qu茅 ha motivado esta postura?

DD: En una situaci贸n en la que est谩s detenido en un pa铆s en el que no has estado durante una d茅cada, en la que se atacan las instituciones del Estado en tu ciudad natal, y sin embargo est谩s detenido junto a conocidos anarquistas conocidos por su biograf铆a revolucionaria. Eso es, tal vez, suficiente para justificar ciertas acusaciones鈥 Adem谩s, hab铆a una serie de otros factores que hablaban de mi presencia en esas ciudades donde ard铆a el fuego de la rebeli贸n. En tales circunstancias, parece que es mejor hablar con orgullo de su verdadera implicaci贸n que ser visto como una v铆ctima inocente del r茅gimen. Fue un fuego bueno y justo dirigido a un estado agresivo y malo, por lo que no puede haber remordimientos por las acciones realizadas. Por el contrario, hab铆a orgullo y alegr铆a por poder responder al menos de alguna manera a este odiado r茅gimen. Muchos revolucionarios y anarquistas en particular se responsabilizan de tal o cual acci贸n, y declaran su posici贸n incluso mientras est谩n en el banquillo de los acusados. Esto ocurr铆a hace muchos a帽os, y tambi茅n ocurre ahora. A ver qu茅 sale de ah铆.

CNA: 驴C贸mo se produjo la detenci贸n y c贸mo llegaron a ustedes los guardias fronterizos y los agentes? 驴Fue una desafortunada coincidencia o te cazaron?

DD: Se podr铆a decir que fue un conjunto de circunstancias desafortunadas. Pero el papel principal lo desempe帽aron los ciudadanos vigilantes del pueblo fronterizo, que informaron a la polic铆a de nuestra presencia en la zona. Los polic铆as, a su vez, informaron a los guardias fronterizos, que fueron a buscarnos. No nos encontraron inmediatamente, sino cinco horas despu茅s de haberles alertado de nuestra presencia cerca de la estaci贸n de tren鈥.

CNA: Tras tu detenci贸n, fuiste trasladado inmediatamente a una prisi贸n estadounidense. 驴Intentaron los chekistas presionarle en los primeros d铆as?

DD: Despu茅s de que me detuvieran, me pusieron durante una noche en el centro de detenci贸n temporal de Mozyr, o SIZO, y s贸lo entonces vinieron los chekistas. En el momento de su llegada decid铆 reivindicar mis actos鈥 Esta decisi贸n fue facilitada en gran medida por la polic铆a y los antidisturbios, que en su camino desde el puesto de control fronterizo hasta la comisar铆a de Mozyr, realizaron lo que llamaron 芦tratamiento禄 de m铆. Me estrangularon con una bolsa especial en el asiento trasero del coche, en la que simplemente me cargaron y empujaron. Me desmay茅 tres o incluso cuatro veces y s贸lo me dejaron respirar cuando, seg煤n ellos, dije lo que quer铆an saber de m铆. Mi nombre real y mi participaci贸n en el incendio de la oficina del edificio de la polic铆a de tr谩fico de Mozyr. Para equivocarse apretaron m谩s la bolsa y as铆 cortaron el acceso al ox铆geno鈥 Me desmay茅 una y otra vez, perd铆 la orientaci贸n en el espacio, cre铆 que me estrangular铆an y me arrojar铆an al Pripyat. Ya en el Departamento de Investigaci贸n de los agentes del KGB (de Gomel que vinieron para la investigaci贸n) declararon y afirmaron muy seriamente que si no empezaba a hablar nos 芦procesar铆an禄 a todos. Como demostr贸 el viaje a Mozyr con la polic铆a antidisturbios, tienen m茅todos para ello, y no temen utilizarlos durante los interrogatorios鈥

CNA: Has estado en el centro de detenci贸n preventiva del KGB durante m谩s de 6 meses, 驴c贸mo han cambiado las condiciones durante este tiempo?

DD: No creo que hayan cambiado en absoluto. Me trasladaron de una celda con retrete a otra sin 茅l (con un cubo para hacer mis necesidades). Por lo dem谩s, la detenci贸n es la misma que en los primeros meses: aislamiento, sin visitas, etc.

CNA: Sabemos que apenas recibes cartas. Pero, 驴alguien consigue pasar la censura?

DD: As铆 es, el principal flujo de cartas es el de mis familiares. Mi correspondencia con ellos es, en principio, regular. Recib铆 la primera postal de otras personas, con un peque帽o mensaje, el 23 de febrero de 2021. Despu茅s de eso, recib铆 una o dos cartas (postales) de tres personas m谩s. Incluso consegu铆 intercambiar algunas cartas con una chica. En todos los dem谩s casos, la correspondencia tuvo un formato de carta-respuesta.

CNA: 驴Con qui茅n tuvo que compartir las celdas?

DD: Al principio y sobre todo mis compa帽eros de celda eran todo tipo de 芦gente corrupta禄. Hacia el invierno y despu茅s empezaron a meter en la c谩rcel a personas implicadas en una serie de casos de gran repercusi贸n, tambi茅n relacionados con el 芦terrorismo禄, la conspiraci贸n, etc. Tambi茅n hab铆a supuestos traidores al Estado, miembros del Movimiento Obrero, rebeldes solitarios de la UGSS鈥 芦H茅roes禄 de v铆deos y documentales emitidos en los canales estatales: 芦Mankutts禄, 芦Protesta TNT禄 y 芦Matar al Presidente禄鈥

CNA: La represi贸n suele dejar huella en la salud. 驴C贸mo te sientes ahora?

DD: Tengo dolores de cabeza, algo que no sent铆a antes de estar preso. El m茅dico del centro de detenci贸n lo diagnostic贸 como 芦migra帽a con aura禄 y me recomend贸 un cambio de ambiente para librarme de estos dolores. Tambi茅n cabe destacar que mi vista se ha deteriorado, al fin y al cabo, tengo que estar sentado bajo constantes luces encendidas鈥 Echo mucho de menos pasear por el bosque y por la monta帽a.

CNA: Cuando le detuvieron todav铆a se respiraba un esp铆ritu de 芦ya hemos ganado禄. En 2021 Lukashenko ha hecho todo lo posible para estabilizar su poder. Hay m谩s de 1.500 presos de la revoluci贸n en c谩rceles y centros de detenci贸n. Se han prohibido casi todas las organizaciones pol铆ticas y de la sociedad civil que se niegan a someterse al r茅gimen. Muchos se han visto obligados a trasladarse al extranjero. El r茅gimen se regocija. 驴Cu谩nto cree que durar谩 este j煤bilo y cu谩les son sus expectativas para la sociedad bielorrusa en los pr贸ximos a帽os?

DD: No me gusta hacer predicciones, y dir茅 que en ese momento, octubre de 2020, personalmente no sent铆a que los ciudadanos hubieran superado el r茅gimen. Por el contrario, se necesitaban nuevas t谩cticas, m茅todos de lucha adicionales, porque el Estado (las autoridades) estaba intensificando su asalto al pueblo. Y sin embargo, puedo decir y constatar lo siguiente:

Ninguna de las medidas represivas empleadas por las autoridades les dar铆a el efecto deseado. Tarde o temprano, las autoridades tendr谩n que admitir su impotencia en la lucha contra el movimiento de resistencia popular. Todos los pasos y reacciones de las autoridades s贸lo empujan a la sociedad hacia la radicalizaci贸n en lugar de la obediencia y el miedo.

La fuerza y el miedo son buenos cuando se cr铆an esclavos, pero son totalmente ineficaces cuando la gente est谩 preparada y dispuesta a librar una lucha decidida contra sus opresores y a luchar por la libertad.

Si se les proh铆be actuar abiertamente, se ver谩n obligados a pasar a la 芦clandestinidad禄.

El movimiento de protesta actuar谩 en la clandestinidad hasta que se reduzca la presi贸n de las autoridades y deje de existir la necesidad de resistir.

CNA: 驴Puedes hablarnos un poco de lo que significa para tiel anarquismo? 驴Por qu茅 sigues siendo anarquista desde hace m谩s de 10 a帽os?

DD: Para m铆 el anarquismo es ante todo libertad y vivir sin coacciones. La lucha constante contra la opresi贸n y la injusticia. Ni siquiera s茅 c贸mo responder a la segunda parte de la pregunta. 驴Por qu茅?鈥 Supongo que se ha convertido en un h谩bito. Llevando, por as铆 decirlo, una vida libre, la influencia del estado en m铆 durante esos m谩s de 10 a帽os fue casi m铆nima, no quer铆a 芦acercarme禄 a las instituciones del estado, este era mi anarquismo, mi forma de entenderlo y aplicarlo. Una especie de inter茅s revolucionario: si ser铆a capaz de aislarme del Estado y de su tutela en la medida de lo posible. Antes de mi captura me iba bastante bien, era independiente en muchos aspectos y constru铆a mi propia autonom铆a, le铆a a anarquistas y segu铆a luchando contra sistemas inc贸modos e injustos.

CNA: El anarquismo se ve muy a menudo como una utop铆a o un caos. En t煤 opini贸n, 驴qu茅 lugar ocupa el anarquismo en la sociedad bielorrusa y tienen los anarquistas alguna perspectiva en el movimiento de protesta?

DD: No me he planteado realmente la pregunta de qu茅 lugar ocupa el anarquismo en la sociedad bielorrusa. Pero supongo que no es muy grande. La sociedad bielorrusa lleva mucho tiempo deseando y luchando por la democracia, y los bielorrusos a煤n no han conseguido este objetivo. En consecuencia, el anarquismo tardar谩 a煤n en ser comprendido y aceptado. En cuanto a las perspectivas, siempre est谩n ah铆, todo depende de los propios anarquistas, de lo dispuestos que est茅n a trabajar con el movimiento de protesta y los individuos. Estoy muy alejado de la organizaci贸n y del trabajo a largo plazo, as铆 que no puedo especular sobre el asunto. S贸lo puedo manifestar mi posici贸n de que los anarquistas deben asistir y participar en las revoluciones, protestas, etc. y contribuir siempre que sea posible. Si no estamos en ning煤n sitio, tampoco nadie nos aceptar谩, ni nos reconocer谩鈥

CNA: Algunos activistas tienen miedo de los art铆culos penales y deciden actuar dentro de la ley. 驴Hay alg煤n consejo para que la gente supere su miedo?

DD: Tengo una actitud tranquila y no intento hacer cambiar de opini贸n a la gente sobre su elecci贸n. Que intenten actuar dentro de la ley, que analicen si esto es efectivo y da los resultados esperados. Es la propia persona la que decide si transgrede la ley, si se condena a s铆 misma a un proceso penal o si sigue actuando dentro de la ley. As铆 que probablemente no tenga ninguna recomendaci贸n al respecto, o no veo el sentido de aconsejar nada. Cada uno llega a esto por s铆 mismo. Como dice el refr谩n: 芦隆La libertad es un derecho de los valientes!

CNA: estuviste involucrado en algunos casos en 2010. 驴La polic铆a acudi贸 a ti por eso?

DD: El caso es un expediente aparte. Ninguno de los polic铆as o de la KGB se puso en contacto conmigo al respecto.

CNA Muchas gracias por la entrevista. 驴Alguna otra idea que quieras compartir con nuestros lectores?

DD: Y gracias por cubrir nuestro caso, interes谩ndose por nuestro destino. A nuestros lectores puedo decirles lo siguiente: mant茅nganse fieles a sus principios y valores de apoyo mutuo y solidaridad humana. Lucha por una vida mejor, ac茅rcate a tu objetivo.

隆Bielorrusia ser谩 libre!

隆La tiran铆a ser谩 derrotada!

Los anarquistas siempre han estado y estar谩n con el pueblo en su lucha contra el poder desp贸tico.

Volveremos.

Nos vemos en las calles鈥

Con solidaridad, Dmitry D.

18.11.21.

