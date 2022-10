–

Ihar Alinevich , anarquista-revolucionario condenado a 20 años por participar en el levantamiento bielorruso, ha iniciado una huelga de hambre. Los miembros de la Cruz Negra Anarquista recopilaron la última información sobre Igor a través del Facebook de su madre Valentina Alinevich y de sus amigos cercanos. Esto es lo que hemos podido averiguar.

El 5 de octubre, el abogado de Ihar intentó llegar a él, pero no lo consiguió. Intentará contactar con él la próxima semana. Según informaciones no confirmadas, Igor sigue en la celda penal, donde fue visitado por el fiscal. Es muy difícil obtener información sobre Ihar. Incluso su madre no ha podido ver a su hijo desde hace años; no hay forma de ponerse en contacto con él por teléfono; todas las cartas están censuradas y a menudo no le llegan. Puede ser difícil de entender para los extranjeros, pero si el país está «fuera de las leyes», entonces la información puede ser bastante escasa.

La huelga de hambre de Ihar y sus reivindicaciones

Ihar comenzó su huelga de hambre el 19 de septiembre. No se conocen con certeza las demandas exactas, pero al parecer la gota que colmó el vaso fue un informe sobre su ingreso en una celda de castigo. Antes de eso, había enviado quejas a las autoridades superiores sobre la arbitrariedad de la administración de la prisión, pero no recibió respuesta. Por lo tanto, Ihar sugiere que estas quejas no salieron de la prisión en absoluto.

Traslado al régimen penitenciario

Desde el campo donde Ihar cumplía su condena, fue trasladado a un régimen penitenciario. No se sabe con qué pretexto, pero él había asumido que así sería. Se trata de un fenómeno masivo entre los presos políticos bielorrusos. Si una persona tiene dignidad y voluntad, es una consecuencia necesaria.

El caso de 2010

Se ha recordado el caso del incendio del coche de la embajada rusa en 2010. Se juzgará al compañero de Ihar, el anarquista revolucionario Dmitri Dubovsky, que logró escapar en aquel momento. Ihar fue detenido en ese momento y recibió su primera condena. Probablemente intentarán llevar a Ihar como testigo. Igor describió con detalle su actitud ante este caso en su libro «Ir a Magadán» y en su última declaración en el juicio en 2011, donde se indignó porque Dmitri fue declarado culpable en rebeldía.

Multa por los coches quemados

Después de haber sido condenados a enormes penas de prisión, Ihar y sus compañeros fueron multados por quemar los coches de la policía, pero ahora, cuando la vida pende de un hilo, no importa en absoluto.

Actitud hacia los anarquistas revolucionarios en Bielorrusia

Tanto los medios de comunicación de la oposición como los ciudadanos de a pie sienten una gran simpatía por los anarquistas revolucionarios, las autoridades no han logrado convencer a la gente de que se trata de peligrosos terroristas.

El nuevo libro de Ihar

En la cárcel, Ihar comenzó a escribir un thriller futurista, Cuna Roja. Todavía no está terminado. Tiene muchas más ideas, tanto sobre la tecnología como sobre la historia. Cree en el futuro de la humanidad.

El estado actual de Ihar

No hay contacto con Ihar, pero tanto su madre como sus amigos creen que no se ha rendido. Para Ihar, luchar es una norma y una necesidad. Más bien, habría que preocuparse si no intentara luchar de alguna manera.

Qué podemos hacer para ayudar

Puede escribir a Ihar a través de la dirección Ihar Vladimirovich Olesinov Prisión №8, ul. Sovetskaya 22A, 22163 g. Zhodino Bielorrusia. También puede escribir en línea a través de ABC Bielorrusia. Además, puedes hacer un donativo a C.N.A. Bielorrusia para apoyar a los anarquistas y antifascistas bielorrusos encarcelados.

Y en general, para luchar por la libertad en Bielorrusia y otros países.