–

De parte de Anarquia.info April 28, 2022 184 puntos de vista

Antes de que se leyera la acusaci贸n final, anot茅 tontamente las incoherencias, los puntos de aclaraci贸n y los contraargumentos. Despu茅s de leerlo, ya no los necesitaba. Y ni siquiera se trata del hecho de que la absurda e insostenible acusaci贸n estatal, que se hizo eco de la visi贸n de Gubopik, fue brillantemente desmontada durante el debate por nuestros defensores en el 谩mbito jur铆dico en el marco del C贸digo Penal de la Rep煤blica de Bielorrusia. Se trata de que 芦a veces no se trata de la ley禄. Se trata de las 芦A estilizadas en un c铆rculo禄 en nuestros ordenadores port谩tiles, de los libros humanistas que pueden desencadenar pensamientos peligrosos, de las banderolas de cart贸n y los cataforos en negro y rojo, e incluso de una bolsa de tierra con bandera negra. Se trata de la delincuencia de pensamiento, en particular el anarquismo.

Mi visi贸n del mundo, c贸mo pienso y en qu茅 creo es asunto m铆o. El C贸digo Penal s贸lo se aplica a las acciones hasta el momento. Pero volvamos al anarquismo.

驴Qu茅 quiere decir el fiscal del Estado con esto? Derrocamiento del sistema estatal, incitaci贸n al odio social, desorden de masas, actividad destructiva extremista. 驴Qu茅 quiero decir con eso? Solidaridad y apoyo mutuo, libertad y responsabilidad personal y colectiva, no aceptaci贸n de la opresi贸n en sus m煤ltiples formas.

Como anarquista, pas茅 10 a帽os alimentando a los indigentes y necesitados de las calles de Minsk, de los que el Estado 芦social禄 no se ocupa, a diferencia de los desfiles militares. Como anarquista, he participado en varios proyectos educativos, sociales y medioambientales. Como anarquista he contribuido a la conservaci贸n de la plaza Kotowka en Selhozeselka. Como anarquista, no considero aceptables la matanza y la explotaci贸n de animales. Como anarquista, estoy dispuesto a ayudar a una persona de la manera que sea.

Estas son las acciones extremistas que considero una manifestaci贸n de mis opiniones anarquistas. El anarquismo es idealista, patol贸gico, radical, pero creativo, no destructivo.

No hay ninguna organizaci贸n extremista llamada 芦Pramen禄. 芦Pramen禄 es un recurso medi谩tico anarquista, es decir, un medio de comunicaci贸n de masas, y la afirmaci贸n del fiscal del Estado de que este recurso escribe s贸lo sobre sus miembros significar铆a que si 芦Bielorrusia Hoy禄 escribe sobre la cosecha, entonces todos los colectivos de agricultores est谩n relacionados con la redacci贸n del peri贸dico.

El juez me reprendi贸 por mis risas ante el absurdo kafkiano, por mis comentarios, e incluso por jurar (si es que se pod铆a o铆r), cuando estaba abrumado por la indignaci贸n. Soy culpable de ser una persona viva con emociones y de no poder leer en voz alta, con la cara inexpresiva de un fiscal del Estado, las 芦confesiones禄 que se sabe que fueron escritas en la barraca de la prensa en Okrestina o despu茅s de ser torturado y golpeado por el gobopik con un sobor en el edificio del Comit茅 de Investigaci贸n.

Y si hoy se nos juzga por el C贸digo Penal, tampoco deber铆an hacerlo los que son m谩s iguales que los dem谩s. Como recordatorio de que la ley es para todos, me gustar铆a citar un extracto del acta de la decisi贸n del tribunal para los jueces nazis.

芦Los acusados y sus compa帽eros distorsionaron, anularon y finalmente lograron la destrucci贸n total de la justicia y el derecho en Alemania. Hicieron del sistema judicial una parte integral de la dictadura. Eliminaron cualquier atisbo de independencia judicial. Amenazaron a los que fueron a juicio, los intimidaron, los privaron de sus derechos fundamentales. 芦Los 鈥榡uicios鈥 que llevaron a cabo fueron horribles farsas con restos rudimentarios de procedimiento legal, que s贸lo fueron una burla para las desafortunadas v铆ctimas.

Determinamos nuestra propia vida mediante nuestras elecciones personales y colectivas. Algunos eligen escribir sus nombres en la historia de la represi贸n pol铆tica. Y si alguno de los implicados en ellos tiene hipo, que sepa que sus nombres ser谩n recordados por los presos pol铆ticos en activo, y con ellos sus familiares y amigos, y con ellos todo el pa铆s.

Y no se dir谩 la 煤ltima palabra hasta que todos sean libres.

FUENTE: C.N.A. BIELORRUSIA

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A