Bielorrusia. Libro. Palabras contra el aislamiento: En beneficio para lxs compañerxs anarquistas perseguidxs y encarceladxs

El martes 11 de enero de 2022 se ha publicado un libro D.I.Y. (con la ética del Do It Yourself – hecho por ti mismo, nos referimos a una ética anticonsumistica de autosuficiencia que prevé el desarrollo de actividades sin la ayuda de un experto pagado NdT.) titulado «Palabras contra el aislamiento o Mientras haya cárceles, escribimos cartas». Hay dos razones principales para haber creado esta publicación.

La primera es aquella de motivar a la gente a escribir a los prisioneros y, al mismo tiempo, recaudar fondos para los anarquistas encarcelados en la llamada Bielorrusia.

En 110 páginas en formato A4 os doy información sobre cómo y por qué escribir cartas a los compañeros encarcelados. He metido junto reflexiones de mi experiencia personal de cautiverio, así como algunos fragmentos de correspondencia. Mi intención es aquella de demostrar, con ejemplos prácticos, aquello qué puede animar o cómo transmitir alegría a una persona encerrada tras las rejas, esto también para que las personas que escriben cartas puedan encontrar la inspiración, identificándose con la situación en la cual están obligados a vivir los prisioneros.

He sacado el polvo al método «copia y pega», que me encantaba usar durante la creación de los gráficos de la fanzine punk. No soy un diseñador gráfico, ni pretendo serlo, pero hacer collages siempre ha sido muy divertido para mí. Espero que también pueda serlo para algún otro, y si así no fuera no hay ningún problema.

Los compañeros anarquistas para quienes se recaudará el dinero han sido encarcelados, porque con su actitud y sus acciones han opuesto resistencia al régimen dictatorial. Su situación es muy difícil porque son prisioneros en un país postsoviético que ha conservado las prácticas totalitarias más repugnantes de su pasado, como la tortura, el terrorismo de estado y la violenta represión de la oposición.

La publicación contiene una serie de textos sobre los compañeros anarquistas perseguidos. En particular, sobre Mikola Dziadok, a quien el tribunal ha encerrado, el 10 de noviembre de 2021, en una colonia penal por 5 años. El miércoles 22 de diciembre de 2021, fueron condenados Sergey Romanov (20 años), Igor Olinevich (20 años), Dmitry Rezanovich (19 años) y Dmitry Dubovsky (18 años). Todo el dinero recaudado irá para ellos.

Pero la persecución y la realidad carcelaria también se aplican a las personas que viven en los llamados países democráticos. Es importante recordarlo. No hay diferencia entre dictadura y democracia. Ambas son los diversos rostros del totalitarismo capitalista global.

La contribución recomendada para la publicación es de 300 CZK (12,29 EUR), pero también es posible contribuir con una cantidad mayor o menor, esto para permitir que cada uno pueda contribuir según su propia disponibilidad. Acepto pedidos en la dirección de correo electrónico lukynda (@) riseup.net. También publicaré una lista de puntos de distribución muy pronto. También está disponible una versión en PDF del libro para su descarga y distribución gratuita con fines no comerciales.

En solidaridad anarquista,

Lukaš Borl

Textos: lukasborl.noblogs.org

Dibujos / Tatuajes: lukynda.noblogs.org

DESCARGA