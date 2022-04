–

April 17, 2022

El 11 de marzo de 2022, el anarquista Nikita Yemelianau fue condenado por «violación maliciosa del régimen de cumplimiento de la pena» (parte 2 del artículo 411 del Código Penal). Fue condenado a dos años más de prisión, que junto con el resto de la pena no cumplida se traduce en tres años y medio de prisión en una colonia penal de régimen estricto. Las audiencias sobre el caso tuvieron lugar en el territorio de la prisión nº 4 de Mahiliou.

Nikita Yemelianau «violó maliciosamente el régimen» de la siguiente manera:

no se puso en la fila durante un control numérico en su celda; no hizo un informe de acuerdo con el patrón establecido; no se presentó (se negó a dar su nombre y los artículos por los que fue condenado); Cuando el personal penitenciario entró en la celda, se negó a levantarse de la cama, a apagar el cigarrillo y a abrocharse la ropa; se negó a afeitarse o a cortarse el pelo; dormía en su celda en el suelo; habló a través del baño con las celdas vecinas. Se sabe que de esta manera Nikita expresó su protesta contra la actuación de la administración penitenciaria, que violó sus derechos en todos los sentidos, incluyendo la privación ilegal de la correspondencia y el ingreso en una celda de castigo.

El 9 de marzo se celebró una audiencia. Antes de eso, Yemelianau no fue llevado a las audiencias, ya que se negó a levantarse, que fue comunicado a la jueza Oksana Ratnikava. Esta vez le llevaron a la sala ya después del comienzo de la vista para evitar que no se levantara cuando entrara el juez. El fiscal solicitó dos años de prisión para el activista. El abogado señaló la ausencia de perjuicio disciplinario: Yemelianau no tenía derecho a ser procesado en virtud de la parte 2 del artículo 411 del Código Penal. Por lo tanto, el veredicto del Tribunal del Distrito de Babruisk y del Tribunal de la Ciudad de Babruisk de transferir a Nikita Yemelianau a un régimen penitenciario fue emitido el 29 de mayo de 2020, lo que significa que el preso político no pudo ser procesado legalmente en virtud de la parte 2 del artículo 411 del Código Penal hasta el 28 de mayo de 2021. Pero los materiales de inspección fueron enviados por el personal de la prisión al departamento interdistrital del Comité de Investigación sólo el 10 de noviembre de 2021 y la causa penal contra Yemelianau se inició el 28 de noviembre de 2021, lo que supera el plazo de un año tras el traslado al régimen penitenciario. La ausencia de prejuicios disciplinarios en el expediente penal fue un motivo para poner fin al procedimiento penal contra Nikita Yemelianau, ya que no había corpus delicti en sus acciones. El abogado pidió la absolución de Yemelianov, pero el juez consideró lo contrario.

FUENTE: C.N.A. BIELORRUSIA

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA