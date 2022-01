–

Al día siguiente de la detención del grupo anarco-revolucionario, la propaganda de los pozos negros publicó un vídeo en el que Dmitri Dubovsky admite su culpabilidad en el ataque al régimen y testifica contra otros miembros del grupo. En aquel momento, la publicación relativamente apresurada de la noticia por parte de los lukashistas, las graves acusaciones de terrorismo y la larga participación del propio Dubovsky en el movimiento anarquista nos llevaron a cuestionar la veracidad de una noticia sobre un anarquista que había comenzado a cooperar con la investigación.

Los chekistas encerraron a Dubovsky y a otros guerrilleros durante casi un año en el centro de detención preventiva de la KGB, cuya información llega al mundo en muy pocas ocasiones. Durante el año que duró la supuesta investigación no pudimos averiguar ningún detalle de lo sucedido que nos permitiera formarnos una opinión clara, y seguimos apoyando a Dmitriy a pesar de algunas voces que lo condenaron en los primeros días tras la publicación del vídeo de la confesión.

Sólo un año después, los anarcorevolucionarios compartieron con sus familiares información sobre las torturas y la violencia que les infligieron los castigadores. Según el propio Dubovsky, empezó a declarar a causa de las torturas. Al mismo tiempo, no se arrepintió en el propio testimonio, sino que siguió apoyando el lado político del caso. La sentencia de 18 años de prisión demostró que Dubovsky no había hecho ningún trato con la investigación y no había recibido ningún beneficio de su testimonio, salvo el hecho de que había dejado de ser torturado.

Y a pesar de todo esto, consideramos que la decisión de apoyar a Dimitri debía ser tomada por el resto del grupo anarco-revolucionario, entre otros. Por lo que sabemos, ninguno de los anarquistas condena su acto, y los cuatro siguen siendo compañeros a pesar de todos los obstáculos.

Hemos decidido aclarar el asunto de una vez por todas para aquellos que siguen pidiendo el boicot a Dubovsky. Teniendo en cuenta las opiniones de su propio entorno y las circunstancias de su testimonio, hemos decidido seguir apoyando a Dimitri.

