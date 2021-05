–

De parte de Nodo50 May 28, 2021 1 puntos de vista

Ya tenemos orquestado un nuevo casus belli contra Rusia. Peri贸dicamente nos van proporcionando, como en una novela por entregas, sucesivos puntos de fricci贸n y conflicto con Mosc煤, con el fin de evitar a toda costa pensar siquiera en la posibilidad de alcanzar una distensi贸n intereuropea. Algo que, los que mueven los hilos del poder geopol铆tico, consideran muy peligroso para sus inconfesables intereses.

El 铆mpetu belicoso de Estados Unidos y algunos de sus aliados europeos es tal que, cuando no pueden atacar a Rusia directamente, lo hacen a trav茅s de sus aliados. Poco a poco le han ido estrechando el cerco a base de revoluciones de colores y golpes de estado, de bombardeos, de escudos antimisiles鈥 para tratar de dejarla absolutamente sola y lo m谩s indefensa posible. Y ello contraviniendo incluso acuerdos expl铆citos, como las promesas de no expansi贸n hacia el este de 1990 o el Acta Fundacional OTAN con Rusia de 1997. Sin embargo, para la opini贸n p煤blica europea, es Rusia quien est谩 demostrando sus supuestas ansias imperialistas y est谩 tratando de reflotar la Uni贸n Sovi茅tica. Y s贸lo porque, tras una larga traves铆a del desierto, ha podido recuperarse, levantar de nuevo la cabeza y enfrentar la presi贸n militar y pol铆tica (en Georgia, Ucrania鈥) a la que est谩 siendo sometido desde la desintegraci贸n de la URSS.

En 2020 le toc贸 el turno a Bielorrusia. Una revoluci贸n de colores de manual, instigada desde las redes sociales con un elenco de jovencitos y jovencitas sobradamente preparados y bien protegidos por los pa铆ses fascistoides europeos y con Estados Unidos al frente. A pesar de la brutal embestida, Lukashenko logr贸 salir indemne de la afrenta, pero ahora han vuelto a la carga. Han pillado cacho con el caso de la rocambolesca detenci贸n a茅rea de Roman Protasevich y, cual perros de presa, no van a soltar el bocado f谩cilmente.

No obstante, siempre es conveniente saber qu茅 hay bajo la densa capa 芦informativa禄 que vierten los medios occidentales al un铆sono para evitar cualquier nota discordante. Y para ello, al igual que hicimos en su d铆a con la disecci贸n personal de Alexei Navalny, es el turno del 芦periodista禄 Roman Protasevich. La detenci贸n en el espacio a茅reo bielorruso de Protasevich nos la est谩n presentando como un ataque a la libertad de expresi贸n, lo que viene al pelo para afirmar que ese pa铆s vive bajo una feroz dictadura y que debe ser incorporado al elenco de naciones 鈥渓ibres鈥 del mundo, lo quieran o no as铆 sus ciudadanos y ciudadanas.

驴En qu茅 peri贸dico o televisi贸n trabaja Protasevich? En realidad codirige un canal de Telegram llamado Nexta Live, con sede en Polonia, que se convirti贸 el a帽o pasado en la principal fuente de informaci贸n de las protestas. Pero no se trata de informaci贸n, sino del sitio desde el que se coordinaron las acciones, se distribu铆an los materiales propagand铆sticos o se avisaba de los lugares donde se encontraban los antidisturbios para esquivarlo o atacarlos. Poca similitud con un medio de comunicaci贸n al uso y s铆 con un canal de agitaci贸n que reconoce que ha publicado 芦por error禄 informaciones falsas que serv铆an a sus intereses. As铆 que, tildar de periodista a un l铆der opositor es desinformaci贸n pura para intentar que se empatice con esta persona, como si se dedicase a ejercer libremente una labor profesional y no acciones pol铆ticas desestabilizadoras al servicio de potencias extranjeras. Y no son interpretaciones personales, son afirmaciones hechas por el propio Roman en diferentes entrevistas, que pueden encontrarse f谩cilmente leyendo entre l铆neas en webs cortesanas o corporativas.

S铆 que parece que tuvo un empleo previo en un medio de comunicaci贸n gracias a la concesi贸n de una 芦beca Vaclav Havel禄 en 2017-2018. Curioso, muy curioso. Conociendo el cariz del expresidente checo y en qu茅 tareas 芦ultraliberales芦 anda implicado en la actualidad, habr铆a poco m谩s que decir pero, para aquellos que no lo siguen de cerca, ah铆 van algunas consideraciones interesantes. Esa beca, seg煤n lo que recoge su propia p谩gina, se dedica a 芦apoyar a los periodistas independientes en pa铆ses que carecen de prensa libre禄. Los becarios de Havel trabajan en RadioFreeEurope y RadioLiberty, un medio de comunicaci贸n que, afirma en su web que:

鈥渆s una organizaci贸n internacional de noticias privada e independiente cuyos programas 鈥攔adio, Internet, televisi贸n y m贸vil鈥 llegan a audiencias influyentes en 23 pa铆ses, incluyendo Rusia, Ucrania, Ir谩n, Afganist谩n, Pakist谩n, las rep煤blicas de Asia Central y el C谩ucaso. Est谩 financiado por la Embajada y el Congreso de EE.UU.鈥

As铆 que tenemos literalmente un individuo a la orden de EEUU para desestabilizar el hinterland de la antigua Uni贸n Sovi茅tica a trav茅s de la propaganda y la desinformaci贸n. Si se quiere, podr铆amos llamarle periodista, pero sabiendo que es como llamar al pulpo 芦animal de compa帽铆a禄.

Sigamos con este joven campe贸n de la democracia. A pesar de que est谩n tratando de tapar informaciones inconvenientes de su pasado, est谩 recogido incluso que su propio padre reconoci贸 en 2020 que su hijito se integr贸 en Ucrania en el batall贸n Azov, una unidad formada por terroristas neonazis con centenares de asesinatos a sus espaldas. Concretamente fue Comandante Adjunto de Comunicaciones de la segunda Compa帽铆a de Choque y Asalto del Batall贸n Azov. Pero hay m谩s, el fundador del comando tambi茅n ha reconocido que era uno de sus miembros, aunque afirma que no cog铆a las armas. Sin embargo, hay decenas de fotos que lo muestran vestido de soldado y armado hasta los dientes. Para ser 芦periodista禄, jam谩s le he visto fotografiarse con ninguna pluma en la mano. De hecho, result贸 herido en combate en 2015. Autoridades del Donb谩s ucraniano lo han acusado de cr铆menes de guerra y de estar al frente de armamento pesado que provoc贸 la muerte de civiles en el sureste ucraniano, entre ellos obuses y morteros.

Habr谩 tiempo de aportar m谩s datos sobre este JASP de carrera tan prometedora. Pero 驴a qu茅 ya se van perfilando las principales l铆neas del personaje, verdad? En vez de un periodista por la libertad, lo que asoma es un violento propagandista neonazi y probablemente un criminal de guerra, adem谩s de un agente al servicio de la campa帽a desestabilizadora de Bielorrusia liderada por EEUU, la OTAN y la UE. Si los medios del mundo libre lo contaran as铆, otro gallo cantar铆a鈥 muchos hasta podr铆an pensar que su detenci贸n era incluso una obligaci贸n para el gobierno bielorruso y el presidente Lukashenko. Juanlu Gonz谩lez

Publicado en: Resumen Latinoamericano, Boltxe,