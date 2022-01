–

Alasbarricadas.- Nos hacemos eco de un caso represivo en Bielorrusia. Los cuatro de la foto son los llamados anarco-partisanos, dichos as铆 porque hac铆an ejercicios de entrenamiento paramilitar (partisano) en los bosques. Fueron detenidos el a帽o pasado, en el cotexto de las protestas contra el gobierno. Ahora se ha conocido la sentencia.

El d铆a 22 de diciembre se conoci贸 la sentencia para un grupo de anarco-partisanos que, hace poco m谩s de un a帽o, llevaron a cabo una serie de acciones directas contra la dictadura. En un intento de aislar a los activistas, el juez cerr贸 el tribunal y s贸lo se hizo p煤blico el pronunciamiento del veredicto.

Condenas:

鈻笍Sergei Romanov – 20 a帽os

鈻 Igor Olinevich – 20 a帽os

鈻笍Dmitry Rezanovich – 19

鈻笍Dmitry Dubovsky – 18 a帽os

Las condenas ejemplarizantes por acciones simb贸licas son un ejemplo del miedo de la dictadura a los anarquistas. Hasta ahora, estas condenas son las mayores de cualquier represi贸n pol铆tica en el pa铆s.

La hermana del anarquista Dzmitry Dubouski ha publicado hoy un breve relato, tras visitar al activista en el centro de detenci贸n. En particular, se refiere a las torturas empleadas contra los guerrilleros en los primeros d铆as despu茅s de su detenci贸n: los torturadores le cortaron la piel de los talones de Igor Olynevich, y el propio Dubovsky fue estrangulado con una bolsa y suspendido en el aire en una llamada “golondrina”. Anteriormente ya se inform贸 de que Siarhei Romanau se cort贸 las venas a causa de los golpes de los guardias fronterizos.

Somos conscientes de que los activistas anarquistas se han enfrentado repetidamente a palizas por parte de las autoridades punitivas. Pero desde agosto de 2020 los polic铆as no tienen ning煤n freno. Este flagrante sadismo exist铆a en las llamadas “fuerzas del orden” incluso antes de que comenzaran las protestas. Una persona no se convierte en un animal de la noche a la ma帽ana. Muchas torturas y palizas antes de que los “pol铆ticos” fueran juzgados por los presos comunes.

La historia de los anarco-partisanos es s贸lo una gota de lo que est谩 ocurriendo ahora en el pa铆s. Hay miles de personas sentadas tras las rejas que no tienen voz en absoluto y no dudamos de que son golpeadas y torturadas con regularidad. Incluso despu茅s de ser condenados. La dictadura bielorrusa ha pasado de ser un r茅gimen autoritario a una secta de s谩dicos dispuestos a derramar sangre no s贸lo para mantener el poder, sino para disfrutar del propio proceso. Si tienes dudas sobre las personas que trabajan en el sistema MIA/KGB, recuerda a todos los que ahora luchan en las c谩rceles por tu libertad y la nuestra.

Nunca olvidaremos cada gota de sangre derramada en la lucha contra el r茅gimen. Por cada gemido y grito, no s贸lo pagar谩n los agentes, sino todos los gilipollas que ejecutaron la sentencia. Puede que hayas ganado en 2020, pero la guerra contra la dictadura contin煤a.

隆Hasta que todos sean libres!