De parte de A Las Barricadas January 4, 2022 95 puntos de vista

Conoc铆 a Alexander Kozlyanko en el verano de 2002, mucho antes de que el anarquismo comenzara a florecer en Bielorrusia. En ese momento, los chicos de Brest ten铆an su propio grupo de amigos en Kavala (conocida zona residencial de Brest – Kovalyovka) al que “me un铆”, siendo yo un visitante frecuente en esta bonita ciudad del oeste de Bielorrusia. Puedo decir con confianza que ese grupo, y Sasha en particular, fueron los or铆genes del anarquismo de Brest. Mientras que la mayor铆a de los chicos, con quienes beb铆amos cerveza juntos, discut铆an de m煤sica y libros, jugaban f煤tbol o simplemente se disolv铆an en la vida cotidiana de Bielorrusia, Sanya, superando la subcultura, permanec铆a en el movimiento. Y no solo se qued贸 en el anarquismo bielorruso, sino que, me parece, al experimentar una r谩pida evoluci贸n, se convirti贸 en un componente importante.

Decir que fue 茅l quien “cri贸” a m谩s de una generaci贸n de anarquistas y antifascistas de Brest no es una exageraci贸n. Es dif铆cil encontrar alguna iniciativa en la ciudad que Sanya no haya tocado. Contracultura, ecolog铆a, FNB, antifascismo… Public贸 fanzines, particip贸 en la actividad sindical, particip贸 en acciones de toda Bielorrusia, se mantuvo en contacto con el movimiento internacional… Al mismo tiempo, sigui贸 siendo un simple trabajador y mantuvo un estilo de vida saludable.

En 2014, quer铆a hacer una entrevista para una publicaci贸n extranjera con los organizadores y participantes de la DIY League, una conocida iniciativa de f煤tbol de entonces. Los chicos, como me escribieron ellos mismos, prepararon amplias respuestas a mis preguntas (el proceso de preparaci贸n fue muy largo), pero luego desaparecieron de repente y no respondieron a mis correos. Por supuesto, me enfad茅, porque no soporto a las personas irresponsables que no cumplen su palabra. Pero Sanya me dijo claramente: “No te ofendas con los chicos. Su situaci贸n de vida no es la mejor en este momento. Todos en Minsk est谩n bajo mucha presi贸n en este momento…” Y escribi贸 sus historias y lo jodidos que son nuestros polic铆as, la KGB y sus m茅todos. Todas las quejas desaparecieron por s铆 solas.

Hasta donde yo s茅, Kozlyanko casi no tuvo conflictos con la gente, lo cual es tan raro en el movimiento. Pero como era una figura bastante p煤blica en Brest, terminaba regularmente en la c谩rcel. Y cu谩ntas veces vinieron los cerdos a su casa…! Creo que 茅l mismo perdi贸 la cuenta.

Por su car谩cter, Sanya pudo encontrar un lenguaje com煤n con la oposici贸n bielorrusa y los activistas de derechos humanos (incluso fue un observador independiente en las elecciones), pero al mismo tiempo, no cedi贸 a la ret贸rica liberal o nacionalista. y se mantuvo siempre fiel a las ideas de la autoorganizaci贸n y la acci贸n directa, desconfiando de la hipocres铆a y corrupci贸n de las estructuras partidistas. Una vez, en una de las conversaciones sobre la oposici贸n (a帽ado que todav铆a apreciaba a algunos de ellos por su ideolog铆a) Sanya dijo: “Y si comienzan a ocurrir cambios en el pa铆s, y lo har谩n tarde o temprano, la oposici贸n simplemente no estar谩 preparada para emprender cualquier reforma sana y todo saldr谩 muy doloroso, como a principios de los 90.”

[…] Kozlyanych ten铆a raz贸n en otros aspectos. El dolor de la revoluci贸n bielorrusa de 2020 escribir谩 los libros de texto de historia y las novelas de ficci贸n del futuro, se rodar谩n pel铆culas y se construir谩n museos … Por cierto, 隆Sanya tambi茅n ha estado escribiendo poes铆a durante mucho tiempo! En una palabra, es una personalidad creativa y polifac茅tica.

Dicho esto, el anarquista de Brest nunca ha intentado convertirse en un “l铆der”. Nunca ha jugado el papel protagonista. Trabaj贸 duro y con diligencia en nombre de su idea, sin exigir ni fama ni reconocimiento. Aunque sin duda fue un eslab贸n importante en el movimiento, cargando a la gente de energ铆a y uni茅ndola. Por eso qued贸 atrapado ante la embestida de las represiones. Sab铆a que tarde o temprano vendr铆an a por 茅l. Lo m谩s probable es que 茅l tambi茅n lo supiera y estuviera listo para ello.

Estoy convencido de que las c谩rceles solo fortalecer铆an su voluntad y sus ideales. Despu茅s de todo, Sasha Kozlyanko pertenece a los revolucionarios libertarios m谩s comprometidos de Bielorrusia. Es el alma y la conciencia del anarquismo de Brest.