Apenas unas semanas después del inicio del juicio en el caso de los anarquistas revolucionarios, el juez de Gomel, Alexei Anatolievich Hlyshchankov, condenó a Serguéi Romanov a un año de prisión por violar la vigilancia especial.

La historia comenzó justo después de la liberación de Serguéi en 2019: los funcionarios locales de la GUBOP (la «Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado» de la policía bielorrusa, en realidad una policía política que persigue a los opositores) se esforzaron por elaborar un falso expediente administrativo sobre el compañero para silenciarlo antes de las elecciones de 2020 (cuando un gran movimiento opositor salió a la calle contra el dictador Lukashenko). No tuvieron éxito, debido a los constantes llamamientos de Serguéi, hasta que, en octubre de 2020, lo arrestaron junto con Dzmitry Rezanovich, Dzmitry Dubovsky e Igor Olinevich, en el caso de los anarquistas revolucionarios. Según el propio Sergey, su caso fue llevado por el agente del GUBOP Denis Aleksandrovich Yermoshkin.

Al menos en una ocasión, Yermoshkin utilizó el trabajo de uno de sus agentes para atraer a Romanov a un establecimiento que vendía alcohol (Sergey tenía prohibido visitar establecimientos que vendían alcohol), y luego lo utilizó como prueba para acusarle de violar las condiciones de su vigilancia especial.

El juicio fue, como de costumbre, una mera formalidad, y el juez impuso la sentencia solicitada por el fiscal.

En su declaración final, Sergey afirmó:

«… Todo lo que he dicho demuestra la parcialidad del tribunal y de la administración penitenciaria, con el fin de presionarme, y discriminándome por mis opiniones políticas, que van en contra de la política oficial del actual Estado caníbal. Donde, en realidad, los derechos humanos no existen. Donde se permite que las fuerzas del orden produzcan falsedades, golpeen, torturen y maten a los ciudadanos sin rendir cuentas, porque, como dijo el dictador, «a veces no hay tiempo para los derechos». Esta práctica fascista ha existido en Bielorrusia durante décadas y su tiempo está llegando a su fin. El tiempo de la libertad, el derecho y la justicia llegará y no podrá ser detenido».