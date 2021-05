–

Los acontecimientos ocurridos en la ultima semana ( en realidad, durante el ultimo a帽o鈥) en torno a Bielorrusia, dejan al descubierto, no solo la catadura moral de la llamada Union Europea y de su brazo armado, la banda criminal OTAN, sino tambi茅n de la inmensa mayor铆a de los medios de comunicaci贸n ( progres incluidos) que de nuevo, hacen pi帽a en torno a la estrategia agresiva del imperialismo y del sistema capitalista, cada vez m谩s senil y fuera de s铆, lo que lo hace m谩s peligroso. Este sistema no esta dudando en llevar a la humanidad a situaciones cada vez m谩s peligrosas y cercanas a una guerra que podr铆an llevar al ser humano al borde del cataclismo.

A nivel personal, esta pol铆tica agresiva del imperialismo me ha llevado a cancelar por este 2021 mi proyectado e ilusionante viaje a Bielorrusia, ya estoy sin embargo proyectado el hacerlo en 2022

El jugador de futbol del Albacete, Zozulia fue definido por la pe帽a rayista 鈥淏ukaneros鈥 de forma acertada como 鈥減uto nazi鈥. Antes que los Bukaneros lo hab铆an hecho decenas de colectivos y medios de comunicacion ante la avalancha de evidencias. Pero los medios de comunicaci贸n generalistas y mayoritarios le sacaron la cara.

Los Bukaneros fueron criminalizados por llamar puto nazi a un nazi

Rom谩n Protas茅vich no es ning煤n periodista critico, ni un joven que gestiona un blog donde trata de democratizar Bielorrusia. Protas茅vich, al igual que Zozulia es un neonazi que al igual que sus hom贸nimos ucranianos, estaba tratando de organizar un Maidan sangriento que derrotase el gobierno popular y legitimo de Minsk y llevase a Bielorrusia al campo imperialista, tal y como ocurri贸 con Ucrania

El mismo no se ha preocupado demasiado en ocultar sus afinidades fascistas y de ah铆 que abunden fotos en Internet incluso con ropa militar neonazi

Lo que se dice un angelito. Pero este tipo de perfiles de gente son los que est谩n haciendo el trabajo sucio al imperialismo. Tras derrocar a Alexander Lukashenko esta claro que se pretend铆a privatizar las industrias y servicios bielorrusos, amarrarla a la Europa de los mercaderes y ponerla al servicio de la banda criminal OTAN en su estrategia de cercar a Rusia. Dicho de otra manera, democratizar Bielorrusia al estilo occidental

Curiosa democracia la Europea occidental y atlantista que se apoya en nazis y fascistas. Curiosa democracia que protege fascistas, quiz谩s el lugar donde se vea con m谩s claridad es el estado espa帽ol. Ayer mismo una jueza espa帽ola archivo el caso de la joven falangista que en un homenaje a la Divisi贸n Azul apunt贸 a 鈥渓os judios鈥 como los culpables de todo. 驴Delito de odio? 驴Donde?

Curios铆sima democracia que calla ente las recientes matanzas nazi sionistas en Gaza. Muy curiosa esta democracia que calla y otorga ante los cr铆menes del narco estado colombiano que no cesa en asesinar a su propio pueblo. Y no nos queremos olvidar del asesinato del camarada Jesus Santrich

Para esta vieja hip贸crita prostituta que es Europa como acertadamente la defino La Polla en una de sus canciones todo sirve para imponer a golpe de represi贸n el sistema capitalista. Saben que agonizan por ellos deben usar una estrategia de guerra. Pero la guerra tiene mil caras y formas de hacerla. Las 鈥減rimaveras鈥 y 鈥渞evoluciones de colores鈥 es una de ellas.

Nicaragua, Venezuela, Cuba鈥..Siria, Libia鈥..Ucrania, Hong Kong, todos padecen sangrientos dictadores y casualidad en todos estos pa铆ses aparecen 鈥渄e la nada鈥 j贸venes blogueros que tratan de organizar 鈥渕ovimientos espont谩neos鈥 que la prensa del capital nos presentan como j贸venes rom谩nticos luchadores contra 鈥渓a dictadura鈥. Es curioso pero por machacona, la estrategia imperialista ha quedado suficientemente demostrada. A los revolucionarios y comunistas ya no nos enga帽an con este tipo de montajes

Hablo de comunistas y de revolucionarios, porque no falta una izquierda post moderna que se apunta a esta estrategia y desde su progresismo, objetivamente apoyan al imperialismo. Estos tambi茅n est谩n desenmascarados hace tiempo

Una izquierda que no sea anti Union Europea y anti OTAN no es anti imperialista. Luego no es izquierda, Es muy sencillo de entender

Bielorrusia tenia, tiene y tendr谩 el derecho a defender su dignidad e independencia. La operaci贸n que termino con el sr Rom谩n Protas茅vich en la c谩rcel es legitima y justa, el lugar de los nazis es la c谩rcel, por no decir otro.

Por eso las personas de izquierda, los revolucionarios, los comunistas debemos apoyar a Bielorrusia en la acometida que sufre del imperialismo y debemos estar con Alexander Lukashenko que no ha hecho otra cosa que defender su pa铆s del fascismo europeo

Y vendr谩 2022 y quien escribe esto paseara por Minsk. Por las calles de la Bielorrusia anti imperialista y digna

