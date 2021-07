–

Wuppertal. Alemania. En la noche del 14 al 15 de julio, las sirenas de alarma aullaron sobre Wuppertal. Sirenas aulladores, un recuerdo de los ejercicios mensuales durante la Guerra Fría en los Países Bajos. Pero esta vez no fue un ejercicio. Algunos pensamientos fragmentados escritos durante una noche de emergencia en Wuppertal.

Como ya adiviné lo que vendría, ya había traído muchas cosas al piso de arriba por la noche. Poner mis pertenencias en un lugar seguro antes de una posible inundación no era nada nuevo para mí, la última inundación había afectado a Wuppertal en 2018. En ese entonces, también, la inundación fue provocada por fuertes lluvias, pero esta vez fue diferente.

Decidí observar el paisaje desde nuestro patio trasero. Las sirenas aullaban incesantemente y varios helicópteros con grandes focos sobrevolaban el río Wupper mientras camionetas con altavoces recorrían las calles pidiendo a la gente que despejara los sótanos y los primeros pisos de sus casas. Bienvenidos a la distopía.

Esperando la inundación, que se espera llegue entre las 02:20 y las 02:50 (hora local) en #Wuppertal #Alemania . Llevé todo el equipo a un lugar seguro. Cuídate. #ClimateCrisis #TheClimateStrikesBack https://t.co/IHgvmR5QZF

Mientras miraba esta película de distopía de la vida real en 3D desde mi patio trasero, mi mente regresó a los ochenta. En 1982, cientos de personas ocuparon Amelisweerd, un bosque cerca de Utrecht en los Países Bajos. Las acciones para preservar Amelisweerd comenzaron a principios de la década de 1970, pero el 24 de septiembre de 1982, el bosque fue finalmente desalojado y arrancado de raíz para la carretera A27 (video a continuación). Fue una derrota amarga, pero todavía era optimista en ese momento acerca de que la lucha por Amelisweerd había cambiado algo fundamental. Un error de juicio total.

(vídeo en PeerTube sobre el desalojo del bosque de Amelisweerd)

Una increíble cantidad de tierra ha sido sellada desde la década de 1980, miles y miles de hectáreas de bosque han sido taladas en Europa Occidental desde entonces. Sólo en Alemania, cada día se asignan alrededor de 52 hectáreas para fines de asentamiento y tráfico. Esto corresponde a un nuevo uso del suelo de alrededor de 73 campos de fútbol. En tan solo un día. El número de ocupaciones forestales en este momento en Alemania muestra que aún hoy continúa la limpieza de carreteras, montones de escombros y muchos otros proyectos. Sequía, inundaciones, nada detiene la lógica capitalista. Mientras tanto, mi optimismo está por debajo de cero. Pero eso no significa que haya renunciado a la lucha.

Todavía estoy sentado en mi patio trasero, hablando con algunos vecinos y tratando de darles confianza. Sin embargo, no estoy haciendo un buen trabajo. Mis pensamientos siguen divagando: ¿Qué hacer?

De vez en cuando, hay un éxito parcial del movimiento ambiental, como la lucha por el bosque de Hambach, donde la última parte del bosque podría salvarse por el momento. Por el momento, porque el bosque sigue en peligro debido a la “solución de isla”.



mina de Litio en el desierto de Atacama (Chile)

Los fenómenos meteorológicos extremos en aumento se han estado produciendo durante algún tiempo en la parte sur del planeta, y ahora también están aumentando en el norte. Apenas hubo solidaridad con las víctimas de la catástrofe climática en el Sur. Los países industrializados responsables del norte continuaron lanzando su mierda a la atmósfera y se puede suponer que habrá más lavado verde, pero no hay mucha voluntad para cambiar eso radicalmente. En lugar de una expansión masiva del transporte público, se impulsarán los sagrados coches eléctricos. Para el litio en las baterías, se desarrollarán nuevas áreas mineras a cielo abierto y para esto, se destruirán más áreas ambientales. En Chile, es sobre todo la población indígena la que sufre la ofensiva de los coches eléctricos. Domingo Ruiz, bioquímico de la Universidad de Santiago,dice que la extracción de litio tiene un impacto directo en las reservas de agua. La minería, dice, hace que los niveles de las aguas subterráneas bajen y que los cursos de los ríos y los humedales se sequen. Como resultado, la población local, en su mayoría indígena, sufre escasez de agua.

Los coches TE también siempre necesitan nuevas carreteras, porque el modelo de crecimiento capitalista mortal aumentará el número de coches.

Que todavía haya muchas personas que piensan que pueden detener el colapso climático que se avecina mediante elecciones, solicitudes y manifestaciones rituales es agotador. Una y otra vez la gente fantasea con que los que están en el poder no comprenden lo mal que está el clima y serán las consecuencias. Pero son más bien los activistas quienes proclaman esto, quienes parecen no entender en qué tipo de sociedad viven. El capitalismo siempre ha caminado sobre cadáveres, ¿por qué debería ser diferente con la catástrofe climática? ¿En qué análisis se basa la suposición de que los responsables de todo el desastre salvarán el planeta?

La catástrofe climática hará que regiones enteras NO sean habitables, millones y millones de personas perderán sus medios de vida, intentarán desesperadamente ponerse a salvo y la política de fortaleza de los estados y regiones ricos será implacable. Un sistema al que ni siquiera le ha parecido importante evacuar al menos a todos los niños del campo de concentración de Moria movilizará todo para asegurar la prosperidad de las élites metropolitanas en la escalada que inevitablemente vendrá. Lo que sea necesario.

Las sirenas de los bomberos, las ambulancias y la policía aúllan permanentemente durante la noche. Todavía estamos esperando la ola de inundaciones, que según las autoridades de la ciudad de Wuppertal debería llegar a la ciudad entre las 02:20 y las 02:50. Todavía estoy sentado en el jardín, pero siempre listo para escapar por la escalera al segundo piso. Será una noche larga.

Hace unos años leí Desert. Intento recordar, pero en esta noche espeluznante es difícil recordar. Pero recuerdo cómo me sentí atrapado cuando leí que la tierra no se salvará. Que ésta es una percepción que nosotros, como personas que luchamos contra las condiciones existentes, no queremos creer.

El mundo no se ‘salvará’. No por activistas, no por movimientos de masas, no por organizaciones benéficas y no por un proletariado global insurgente. El mundo no se ‘salvará’. Esta comprensión lastima a la gente.

La lucha de décadas contra las condiciones existentes ha costado mucha energía. La gente tiene la energía que necesita para esto, porque está convencida de que otro mundo es posible, o por odio al capitalismo asesino. O una combinación de ambos. Hace mucho tiempo que forma parte de grupos antiautoritarios que creen que otro mundo es posible. En principio, sigo pensando que es posible, pero cada vez me queda más claro que el mundo no se salvará.

Es necesario captar el horizonte de la conflictualidad actual. No puede ser menos, ya que no solo nuestra paciencia es finita, sino por primera vez también el tiempo que nos queda para organizar la embestida final. Todos sabemos que el mundo en el que vivimos está condenado. La única pregunta es qué resultará de ello.

La izquierda ha aterrizado desde hace mucho tiempo en la pira funeraria de la historia, muchos izquierdistas simplemente no lo saben todavía o no quieren saberlo. La cadena de revueltas, desde el Líbano hasta Chile y Colombia, no fue iniciada por izquierdistas. Con los Gilets Jaunes, este tipo de revueltas también llegaron a Europa. La pandemia de COVID dejó en claro que gran parte de la izquierda en Alemania no eran aliados, apoyaban la política COVID-autoritaria de la clase dominante. Sólo con los toques de queda en la primavera de 2021 esto cambió un poco, demasiado tarde. Las protestas contra los toques de queda no lograron movilizar. Sólo un poco más de una, dos mil personas salieron a las calles en toda Alemania.El campo quedó en manos de activistas de extrema derecha y teóricos de la conspiración durante demasiado tiempo.

Los fenómenos meteorológicos extremos sucederán de una forma u otra en los próximos cien años, ya hemos superado ese punto. La autoorganización ya era importante durante la pandemia y en algunos países avanzados. Con el empeoramiento de la catástrofe climática, esto será aún más importante. El mundo no se salvará, pero si queremos tener alguna posibilidad de no caer en una especie de apocalipsis, solo se puede hacer una cosa; una ruptura radical con las condiciones existentes en todos los niveles. Una rebelión permanente contra todas las estructuras de poder. Todas las inversiones del viejo mundo capitalista no deberían ser seguras. Ningún político debería ser aceptado por más tiempo. Este viejo mundo, que está condenado de una forma u otra, debe ser aplastado lo antes posible.

El Wuppertalsperre se desborda, pero la ola de inundación esperada aún no ha llegado a Wuppertal. Alrededor de las 06:00 de la mañana me doy cuenta de que la ola de inundaciones no llegará a la ciudad. Para muchas personas que viven cerca de la presa o del río Wupper, esto no ayuda mucho. El desbordamiento de la presa de Wuppertal ha inundado sus casas. Están parados frente a la nada. Mi cabeza está vacía después de una larga noche llena de emociones y pensamientos fragmentados. Me acerco a mi cama.