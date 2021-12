–

De parte de CGT Telemarketing December 28, 2021

Desde CGT queremos hacer p煤blica la situaci贸n de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Bierzo Abierto Servicios SL de telemarketing ubicada en Torre del Bierzo (provincia de Le贸n), la cual se autodenomina como 鈥渂outique鈥 de telemarketing y alardea de servicio personalizado y dar empleo en la zona, cuestiones que no tienen nada que ver con el concepto que nos quiere vender, y es que, no solo no es una empresa seria y de calidad, si no que tiene a su plantilla en condiciones m谩s que dudosas.

Tiene una actitud dictatorial para con sus empleados, obviando todos sus obligaciones empresariales recogidas en el Convenio Colectivo de Contact Center concernientes a horarios y turnos, tiempos de descanso, etc鈥 Adem谩s tiene unas instalaciones, por llamarlas algo, ubicadas en un piso de hace 50 a帽os, que no cuentan con las medidas contempladas en la Ley de Prevenci贸n de Riesgos, hasta tienen una calefacci贸n de carb贸n en el medio de la zona de descanso, ser谩 que a quien tiene malos datos le obligan a palear carb贸n, ya nada nos extra帽a, y ya no hablemos de protocolos covid-19, un bote de gel hidroalcoh贸lico en la puerta y adi贸s pandemia.

Esto pone en riesgo la salud de la plantilla y empobrece todav铆a m谩s la situaci贸n de un sector tan precario como el nuestro.

Adem谩s en esta empresa ya han dejado claro su intenci贸n de dificultar la irrupci贸n de representantes de los trabajadores y trabajadoras, lo que ha generado que la semana de Navidad realizaran el despido de seis compa帽eros ante la posibilidad de que lanzaran un proceso electoral, parece ser que Almudena Albares no se ha enterado de que eso no va a ser freno para que la CGT pelee por una condiciones dignas, pues ya hemos puesto en conocimiento de la inspecci贸n todo tipo de irregularidades a fin de que se solventen y poder velar por un empleo de calidad.

No se pueden consentir este tipo de situaciones, al igual que no deben consentirlas los clientes de la misma, ya que son compa帽铆as de peso y conocidas, como Holaluz, Sprinter o Toyota ya que de ser as铆 son c贸mplices de estos abusos.