Otsailak 13, torturaren aurkako eguna

Joseba Arregi 1981eko otsailaren 13an hil zen Carabanchelgo (Madril, Estatu espainiarra) espetxe-ospitalean, Espainiako poliziak egindako torturen ondorioz. Harrezkero, haren hilketak torturaren aurkako eguna adierazten du. Esan beharra dago ere, Euskal Herrian 10.000 pertsona baino gehiagok jasan dituztela tortura zuzenak azken 60 urtetan.

Kapitalaren diktadurako demokratek diote tortura ez dela existitzen. Beraz, nola deitzen diegu Espainiako Polizia Autonomikoaren ekintzak basatiei? Nola adierazi etxetik botako zaituzten eguna itxaroteak dakarren ezintasuna? Nola kalifikatu inkomunikazioa, babesgabetasuna, ezjakintasuna, agintekeriaren egoera “pandemia” aitzakia hartuta? Nola definitu bihar lan egingo duzun ez jakiteak dakarren larritasuna? Nola azaldu nerabeei etorkizuna beltza datorrela beraientzat, eta nola sentituko dira hori irudikatzean? TORTURA honela agertzen zaigu eta beste era askotan ere. Duela urtebete esan genuen hori.

Etengabe proiektatzen digute, modu 鈥渘aturalean鈥, DENA kapital handiaren eta kapital hori kontserbatzeko eta erreproduzitzeko tresnen mende dagoela (sindikatuak, alderdi politikoak, erakunde-sarea, komunikabide gehienak, eliza, etab.), kapitalaren onerako eta esplotatuen eta zapalduen zoritxarrerako.

Denboraren joana, argi uzten ari da COVID-19-aren 芦auzia禄-z kapitalak egin duen eta egiten ari den erabilera. Egun batetik bestera agertu zen, eta 2 urte baino gutxiagoan kapitalaren erasoaldian lagundu du modu zentralean. Berdin dio jadanik publikoa izatea PCR probak ez duela balio birusa detektatzeko, hortik ondoriozta daitekeen guztiarekin. Berdin dio 鈥渢xerto鈥 ospetsu hori txertoa izan ez dadila, eta ez da, hartu dutenek baita ere kutsa daitezkeelako eta kutsatzen baitute. Berdin da publikoa izatea COVID-19 pasaporteak ez duela osasun-helbururik. Berdin da鈥

Gauzak horrela, biztanleriaren zati handi batek ez du bere osasunari eragiten dion bizi-informaziorik. Segurtasunik eza, nahasmena, larritasuna, beldurra eta izua sortu dute. Duintasun-mailak, irizpide pertsonalak eta zentzu kolektibokoak galtzen ari dira eta baita sinesteko zailak diren mendetasun-mailak hartzen ari gara ere. Horrek guztiak ez al du zerikusirik TORTURArekin?

Argi dago TORTURAk bere formak aldatzen dituela, errepresioa bere osotasunean aldatzen den bezala. Egoera horren aurrean, kapitalaren ofentsiba ekonomiko, politiko eta errepresiboari aurre egitea beste irtenbiderik ez zaigu geratzen. Borondate hori argi izan ondoren, hurrengo urratsa antolatzea eta borrokatzea da.

Torturarik ez

Amnistia osoa. Euskal Estatu Sozialista eraikitzearen alde

Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimendua.

Lectura de laconcentraciones que se realizaran manana 13 de febrero en Bilbo y Donostia

13 de febrero, d铆a contra la tortura

Joseba Arregi fallece el 13 de febrero de 1981 en el hospital penitenciario de Carabanchel (Madrid, Estado espa帽ol) a causa de las torturas infligidas por la polic铆a espa帽ola. Su asesinato se帽ala desde entonces tal fecha como el d铆a contra la tortura. Hay que decir tambi茅n que en los 煤ltimos 60 a帽os en Euskal Herria son m谩s de 10.000 personas las que han sufrido torturas de una manera directa.

Los dem贸cratas de la dictadura del capital dicen que la tortura no existe. As铆 que 驴c贸mo llamamos a las salvajes actuaciones de la Polic铆a Auton贸mica Espa帽ola? 驴C贸mo expresar la impotencia que supone esperar el d铆a que te van a expulsar de tu casa? 驴C贸mo calificar la situaci贸n de incomunicaci贸n, de indefensi贸n, de desconocimiento, de abuso de autoridad鈥 con el pretexto de la 鈥減andemia鈥? 驴C贸mo definir la angustia que trae el no saber si ma帽ana trabajar谩s? 驴C贸mo explicar a los adolescentes que el futuro viene negro para ellos y ellas y c贸mo se sentir谩n al imaginarlo? La TORTURA tambi茅n tiene estas y otras muchas m谩s caras. Esto lo dec铆amos hace justo un a帽o.

Ayer como hoy siguen proyect谩ndonos de una manera 鈥渘atural鈥 que TODO depende del capital y sus instrumentos de conservaci贸n y reproducci贸n (sindicatos, partidos pol铆ticos del sistema, entramado institucional, mayor铆a de medios de comunicaci贸n, iglesia, etc.) para bien del capital y para desgracia de explotados y oprimidos.

El paso del tiempo est谩 dejando clara la utilizaci贸n que ha hecho y est谩 haciendo el capital del 鈥渁sunto鈥 de la COVID-19. Apareci贸 de un d铆a para otro y en menos de 2 a帽os ha contribuido de una manera central a la ofensiva del capital. Da igual que ya sea p煤blico que la prueba PCR no vale para detectar el virus, con todo lo que de ah铆 se puede deducir. Da igual que esa famosa vacuna no sea tal, y no lo es pues los/as vacunados/as tambi茅n se contagian y contagian. Da igual que sea p煤blico que el pasaporte COVID-19 no tiene fines sanitarios. Da igual鈥

As铆 las cosas, una gran parte de la poblaci贸n carece de informaci贸n vital que afecta a su salud. Han generado inseguridad, confusi贸n, angustia, temor y p谩nico. Se est谩n perdiendo niveles de dignidad, de criterio personal, de sentido colectivo y tambi茅n adoptando grados de sumisi贸n dif铆ciles de creer. 驴Acaso no tiene que ver todo esto con la TORTURA?

Es evidente que la TORTURA cambia en sus formas como tambi茅n cambia la represi贸n en su globalidad. Ante esta situaci贸n no nos queda otra salida que hacer frente a la ofensiva, econ贸mica, pol铆tica y represiva del capital y su clase. Una vez de tener clara esa voluntad, el siguiente paso es organizarnos y luchar.

No a la tortura

Amnist铆a Total. Por la construcci贸n del Estado Socialista Vasco

Movimiento Pro Amnist铆a y Contra la Represi贸n.